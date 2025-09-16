خبير أمني سعودي: تشكيل "ناتو عربي" ضروري لمواجهة إسرائيل المدعومة أمريكيا
قال الخبير العسكري السعودي، عبد الله آل شايع، إن مقترح تشكيل قوة دفاع عربي مشترك هو مقترح طموح، لكن لن يكتب له النجاح ما لم يبن على أساس واضح ومتين، يبدأ أولاً بتوافق جماعي بين الدول العربية على صياغة استراتيجية للأمن القومي العربي المشترك.
وأضاف آل شايع، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن هذه الاستراتيجية يجب أن تراعي سياسات ومصالح وأهداف كل دولة، مع التأكيد على احترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وبعد اعتمادها، يتم إنشاء كيان مخصص يضم أعضاء من جميع الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية لتحديد الأهداف المشتركة.
وتابع أنه يمكن طرح مقترح للتكامل الاقتصادي والإعلامي والثقافي والاجتماعي، إلى جانب الجانب الأمني والعسكري، مشيراً إلى أن طرح فكرة تشكيل قوة عربية مشتركة دون وجود هذه الوثيقة التأسيسية يحمل في طياته العديد من التحديات، أبرزها الغموض والتوجس.
وحول أسباب عدم تفعيل اتفاقيات الدفاع العربي المشترك منذ عام 1973، أشار الخبير السعودي إلى أن غياب هذه الوثيقة الاستراتيجية المشتركة جعل من تنفيذ الاتفاقية أمرا بالغ الصعوبة، ومع ذلك، لم يمنع هذا الأمر من إجراء تمارين وتدريبات عسكرية وأمنية مشتركة، مقترحا عقد اجتماعات رسمية ودورية لرؤساء الأركان لمناقشة كيفية تفعيل الاتفاقية بشكل واقعي وقانوني.
وأردف قائلاً إنه عندما يتحقق توافق سياسي جماعي بين الدول العربية، ستظهر مبادرات تخدم الأهداف المشتركة، ومن أهم عوامل النجاح الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام السيادة، ومنع المنابر الإعلامية من استهداف أي دولة عربية.
وفيما يتعلق بفكرة "الناتو العربي"، أكد آل شايع أنها "ممكنة، خاصة إذا صلحت النوايا، وأن التوقيت الحالي مناسب في ظل ما تشهده المنطقة من حروب وصراعات، وفي ظل وجود الكيان الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة".
ودعا آل شايع جامعة الدول العربية إلى "مواصلة دورها في تنسيق الاجتماعات والعمل على صياغة استراتيجية أمنية شاملة للوطن العربي يشارك في إعدادها خبراء من مختلف الدول، لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الجامعة".
فى 29 مارس/آذار 2015 قرر مجلس جامعة الدول العربية، الموافقة على الفكرة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء قوة عربية مشتركة، هدفها حفظ وصيانة الأمن القومي العربي، وصدر قرار الموافقة رقم 628، وتقرر إعداد بروتوكول مكتوب، يتضمن 12 مادة، يحدد تعريفاً كاملاً ويرسم سيناريو وافياً لمهام القوة.
وجاء في المادة الثانية ما يلى:
التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات والتهديدات الإرهابية التي تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي.
المشاركة في عمليات حفظ السلم والأمن في الدول الأطراف، سواء لمنع نشوب النزاعات المسلحة، أو لتثبيت سريان وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، أو لمساعدة هذه الدول على استعادة وبناء وتجهيز قدراتها العسكرية والأمنية.
المشاركة في تأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلحة، أو فى حالة وقوع كوارث طبيعية تستدعى ذلك، وحماية وتأمين خطوط المواصلات البحرية والبرية والجوية بغرض صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة أعمال القرصنة والإرهاب، وعمليات البحث والإنقاذ، بجانب أية مهام أخرى يقررها مجلس الدفاع.
ورغم عدم البدء في تنفيذ إنشاء القوة العربية المشتركة فإن العديد من الدول تربطها اتفاقيات دفاع مشترك.
في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2000، وقع قادة دول المجلس في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في مملكة البحرين على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجاءت الاتفاقية تتويجاً لسنوات من التعاون العسكري وبلورة لأطره ومنطلقاته وأهدافه، وتأكيداً على عزم دول المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد أي منها، كما تضمنت الاتفاقية إنشاء مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عليا تنبثق عنه، وتم وضع الأنظمة الخاصة بكل منهما وآلية عمله.