خبير أمني سعودي: تشكيل "ناتو عربي" ضروري لمواجهة إسرائيل المدعومة أمريكيا

خبير أمني سعودي: تشكيل "ناتو عربي" ضروري لمواجهة إسرائيل المدعومة أمريكيا

قال الخبير العسكري السعودي، عبد الله آل شايع، إن مقترح تشكيل قوة دفاع عربي مشترك هو مقترح طموح، لكن لن يكتب له النجاح ما لم يبن على أساس واضح ومتين، يبدأ أولاً... 16.09.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف آل شايع، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن هذه الاستراتيجية يجب أن تراعي سياسات ومصالح وأهداف كل دولة، مع التأكيد على احترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وبعد اعتمادها، يتم إنشاء كيان مخصص يضم أعضاء من جميع الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية لتحديد الأهداف المشتركة.وحول أسباب عدم تفعيل اتفاقيات الدفاع العربي المشترك منذ عام 1973، أشار الخبير السعودي إلى أن غياب هذه الوثيقة الاستراتيجية المشتركة جعل من تنفيذ الاتفاقية أمرا بالغ الصعوبة، ومع ذلك، لم يمنع هذا الأمر من إجراء تمارين وتدريبات عسكرية وأمنية مشتركة، مقترحا عقد اجتماعات رسمية ودورية لرؤساء الأركان لمناقشة كيفية تفعيل الاتفاقية بشكل واقعي وقانوني.وأردف قائلاً إنه عندما يتحقق توافق سياسي جماعي بين الدول العربية، ستظهر مبادرات تخدم الأهداف المشتركة، ومن أهم عوامل النجاح الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام السيادة، ومنع المنابر الإعلامية من استهداف أي دولة عربية.ودعا آل شايع جامعة الدول العربية إلى "مواصلة دورها في تنسيق الاجتماعات والعمل على صياغة استراتيجية أمنية شاملة للوطن العربي يشارك في إعدادها خبراء من مختلف الدول، لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الجامعة".فى 29 مارس/آذار 2015 قرر مجلس جامعة الدول العربية، الموافقة على الفكرة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء قوة عربية مشتركة، هدفها حفظ وصيانة الأمن القومي العربي، وصدر قرار الموافقة رقم 628، وتقرر إعداد بروتوكول مكتوب، يتضمن 12 مادة، يحدد تعريفاً كاملاً ويرسم سيناريو وافياً لمهام القوة.وجاء في المادة الثانية ما يلى:في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2000، وقع قادة دول المجلس في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في مملكة البحرين على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وجاءت الاتفاقية تتويجاً لسنوات من التعاون العسكري وبلورة لأطره ومنطلقاته وأهدافه، وتأكيداً على عزم دول المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد أي منها، كما تضمنت الاتفاقية إنشاء مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عليا تنبثق عنه، وتم وضع الأنظمة الخاصة بكل منهما وآلية عمله.

