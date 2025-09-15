https://sarabic.ae/20250915/اتفاقيات-الدفاع-العربي-المشترك-هل-يمكن-تفعيلها-لمواجهة-التحديات-بالشرق-الأوسط-1104878018.html

اتفاقيات الدفاع العربي المشترك… هل يمكن تفعيلها لمواجهة التحديات في "الشرق الأوسط"؟

اتفاقيات الدفاع العربي المشترك… هل يمكن تفعيلها لمواجهة التحديات في "الشرق الأوسط"؟

سبوتنيك عربي

تتصاعد التوترات في "الشرق الأوسط" بشكل ملحوظ منذ عامين، في ظل توقعات بصدام كبير قد يحدث في المنطقة، الأمر الذي طرح تساؤلات عدة حول غياب تفعيل اتفاقيات الدفاع... 15.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-15T17:02+0000

2025-09-15T17:02+0000

2025-09-15T17:02+0000

إسرائيل

قطر

أخبار قطر اليوم

حصري

تقارير سبوتنيك

قطاع غزة

أخبار فلسطين اليوم

أخبار الخليج

مصر

أخبار مصر الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/06/1070907294_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ef76e43a87ef448fc1e3bc410f8d2ac0.jpg

في البيان الأخير لقمة الدوحة لم يتم التطرق إلى القوة العربية المشتركة التي من شأنها الدفاع عن أي دولة عربية تتعرض للخطر أو هجوم، وسط تساؤلات عن أسباب غياب التنسيق العربي بشأن هذا الملف.فى 29 مارس/ آذار 2015 قرر مجلس جامعة الدول العربية، الموافقة على الفكرة التي طرحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإنشاء قوة عربية مشتركة، هدفها حفظ وصيانة الأمن القومي العربي، وصدر قرار الموافقة رقم 628، وتقرر إعداد بروتوكول مكتوب، يتضمن 12 مادة، يحدد تعريفاً كاملاً ويرسم سيناريو وافياً لمهام القوة.وجاء في المادة الثانية ما يلى:- التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات والتهديدات الإرهابية التي تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي.- المشاركة في عمليات حفظ السلم والأمن في الدول الأطراف، سواء لمنع نشوب النزاعات المسلحة، أو لتثبيت سريان وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، أو لمساعدة هذه الدول على استعادة وبناء وتجهيز قدراتها العسكرية والأمنية.- المشاركة في تأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلحة، أو فى حالة وقوع كوارث طبيعية تستدعى ذلك، وحماية وتأمين خطوط المواصلات البحرية والبرية والجوية بغرض صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة أعمال القرصنة والإرهاب، وعمليات البحث والإنقاذ، بجانب أية مهام أخرى يقررها مجلس الدفاع.رغم عدم البدء في تنفيذ إنشاء القوة العربية المشتركة فإن العديد من الدول تربطها اتفاقيات دفاع مشترك.في 31 ديسمبر/كانون الأول 2000م وقع قادة دول المجلس في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في مملكة البحرين على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .وجاءت الاتفاقية تتويجاً لسنوات من التعاون العسكري وبلورة لأطره ومنطلقاته وأهدافه، وتأكيداً على عزم دول المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد أي منها، كما تضمنت الاتفاقية إنشاء مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عليا تنبثق عنه، وتم وضع الأنظمة الخاصة بكل منهما وآلية عمله.في الإطار قال الخبير في مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، العقيد المصري حاتم صابر، إن عدم تفعيل اتفاقيات الدفاع العربي المشترك منذ حرب أكتوبر 1973 يعود بالأساس إلى الخلافات السياسية العميقة والانقسام العربي وظهور معسكرات مختلفة، بالإضافة إلى غياب الثقة بين الأنظمة العربية بسبب التدخلات والحروب البينية.وأضاف صابر، في تصريح مع "سبوتنيك"، أن ضعف البنية المؤسسية، أبقى مواثيق الدفاع المشترك إطاراً نظريا دون آليات تنفيذ أو قوات جاهزة، وذلك في ظل غياب قيادة عسكرية موحدة أو أركان حرب مشتركة كما هو الحال في حلف الناتو، كما أن اعتماد أغلب الدول العربية على تحالفات مع قوى كبرى جعل الالتزام بدفاع عربي شامل أمراً غير واقعي.وتابع قائلاً إن هذا التحالف المحدود يمكن أن يشجع الآخرين على الانضمام إذا حقق نتائج ملموسة مثل ردع التهديدات وتنفيذ عمليات مشتركة ناجحة وتقليل التبعية للخارج، وحافظ على طابع دفاعي لا هجومي، لكنه لن ينجح إذا ظل مجرد إطار سياسي بلا قوة حقيقية وارتبط بشكل مباشر بملفات خلافية كالصراع مع إيران أو العلاقة مع إسرائيل.ويرى أن نجاح أي تحالف عربي يعتمد على إرادة سياسية صلبة، وتمويل كافٍ، وعقيدة عسكرية قتالية مشتركة.فيما قال الدكتور عبد الكريم الوزان، الخبير الاستراتيجي العراقي، إن اتفاقيات الدفاع العربية المشتركة كان بإمكانها تشكيل حائط صد قوي ضد التهديدات الخارجية، وكانت ستحول دون الاعتداءات على العواصم العربية.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تفعيل اتفاقيات الدفاع العربي المشترك تعني الدخول في حرب مع إسرائيل، وتعني إلغاء الهدنة التي تسعى لها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.ولفت إلى أن "الموقف المقابل للعرب هو موقف موحد، في حين أن الموقف العربي هو موقف مجزء، كما أن بعض الدول العربية ترتبط باتفاقيات جزئية مع دول معادية".وقال السوداني خلال كلمته في القمة الطارئة العربية والإسلامية في العاصمة القطرية الدوحة: "ندعو إلى تشكيل تحالف إسلامي موحد لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية".واقترح رئيس الوزراء العراقي "وضع خريطة طريق شاملة لوقف إطلاق النار بشكل كامل في قطاع غزة، والتعامل مع أي اعتداء ضد أي دولة عربية أو إسلامية على أنه تهديد لجميع دول الكتلتين"، مشيرا إلى أن "أمن أي دولة عربية جزء لا يتجزأ من أمننا الجماعي".

https://sarabic.ae/20250915/قمة-عربية-إسلامية-في-الدوحة-اليوم-الرد-على-الهجوم-الإسرائيلي-على-رأس-أجندتها-1104852813.html

https://sarabic.ae/20250914/مسودة-بيان-القمة-العربية-والإسلامية-العدوان-على-قطر-يهدد-الاتفاقات-القائمة-مع-إسرائيل-1104839623.html

إسرائيل

قطر

قطاع غزة

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, قطر, أخبار قطر اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الخليج , مصر, أخبار مصر الآن