قمة عربية إسلامية في الدوحة اليوم... الرد على الهجوم الإسرائيلي على رأس أجندتها

06:57 GMT 15.09.2025 (تم التحديث: 07:07 GMT 15.09.2025)
© Photoأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
© Photo
تابعنا عبر
تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة حاليا والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.
وسبق القمة، اجتماع تحضيري لوزراء خارجية وممثلين لـ57 دولة عربية وإسلامية، وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "رسالة القمة تؤكد على التضامن مع دولة قطر من العالمين العربي والإسلامي في مواجهة الهجوم الإسرائيلي".
نظرة عامة على اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة في 6 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
مسودة بيان القمة العربية والإسلامية: العدوان على قطر يهدد الاتفاقات القائمة مع إسرائيل
أمس, 17:21 GMT
وخلال الاجتماع، طالب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المجتمع الدولي بمعاقبة إسرائيل على جرائمها في المنطقة، كما أكد مواصلة الدوحة جهود الوساطة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة.

مسودة البيان الختامي

تتضمن مسودة مشروع البيان الختامي الذي سيتم عرضه على القمة العربية الإسلامية اليوم الاثنين:
التشديد على أن استمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية يقوّض فرص السلام ويهدد كل ما تم إنجازه على طريق إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات القائمة والمستقبلية.
رفض التهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف دولة قطر مجددًا أو أي دولة عربية أو إسلامية.
التأكيد على أن العدوان الإسرائيلي على قطر يستهدف بصورة مباشرة تقويض الوساطات القائمة والرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تعليقا على انعقاد القمة: "هذا الحدث يؤكد أن قطر ليست وحدها وأن الدول العربية والإسلامية تقف إلى جوارها".
وتأتي القمة بعد نحو أسبوع من هجوم إسرائيل على الدوحة، الذي تسبب بمقتل 7 أشخاص، بينهم ضابط أمن قطري.

الوضع في فلسطين

كما تضمن مشروع البيان الختامي المقرر عرضه على القمة نقاطا عدة بشأن الوضع في غزة، وهي:
التأكيد على أن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي تقوّض فرص تحقيق السلام.
إدانة أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه المحتلة عام 1967.
التحذير من العواقب الكارثية لأي قرار بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة.
الترحيب بـ"إعلان نيويورك"، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، ودعم الوصاية الهاشمية عليه.

الرد القطري

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن "قطر ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها والحفاظ على سيادتها تجاه الهجوم الإسرائيلي الغادر".
ووصف رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية، في كلمته أمس الأحد، أمام المؤتمر التحضيري للقمة، هجوم إسرائيل على الدوحة بـ"إرهاب الدولة".

وقال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "العدوان الإسرائيلي الغادر الذي استهدف أراضي دولة قطر في وضح النهار، يوم الثلاثاء الماضي، يعبّر عن غطرسة وتهور لانتهاك سيادة دولة".

وتابع: "إسرائيل اعتدت على وسيط في عملية السلام، بما يشكل تصعيدًا خطيرًا يهدد السلم والأمن والاستقرار الإقليمي ويقوّض كل وأي جهود للتهدئة في منطقة الشرق الأوسط".
وأضاف: "تمادي إسرائيل في انتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية والأعراف الدبلوماسية تجلى في هذا الهجوم الهمجي".
العاصمة القطرية الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
وزير الخارجية القطري: تمادي إسرائيل بانتهاك القانون الدولي تجلى في الهجوم الهمجي على الدوحة
أمس, 15:15 GMT
وأردف آل ثاني: "العدوان الإسرائيلي استهدف منطقة سكنية تضم مساكن ومدارس ورياضا للأطفال وبعثات دبلوماسية، وأدى إلى استشهاد أحد عناصر أجهزة الأمن وسقوط ضحايا مدنيين".

وقال وزير الخارجية القطري: "لا يمكن توصيف هذا الاعتداء إلا بأنه إرهاب دولة"، مضيفا: "هذا النهج تتبعه الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة وهو يستهدف أمن المنطقة بأسرها في تحد سافر للشرعية الدولية".

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
