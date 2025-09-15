https://sarabic.ae/20250915/قمة-عربية-إسلامية-في-الدوحة-اليوم-الرد-على-الهجوم-الإسرائيلي-على-رأس-أجندتها-1104852813.html

قمة عربية إسلامية في الدوحة اليوم... الرد على الهجوم الإسرائيلي على رأس أجندتها

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة حاليا والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة... 15.09.2025, سبوتنيك عربي

وسبق القمة، اجتماع تحضيري لوزراء خارجية وممثلين لـ57 دولة عربية وإسلامية، وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "رسالة القمة تؤكد على التضامن مع دولة قطر من العالمين العربي والإسلامي في مواجهة الهجوم الإسرائيلي".وخلال الاجتماع، طالب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المجتمع الدولي بمعاقبة إسرائيل على جرائمها في المنطقة، كما أكد مواصلة الدوحة جهود الوساطة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة.مسودة البيان الختاميتتضمن مسودة مشروع البيان الختامي الذي سيتم عرضه على القمة العربية الإسلامية اليوم الاثنين:وتأتي القمة بعد نحو أسبوع من هجوم إسرائيل على الدوحة، الذي تسبب بمقتل 7 أشخاص، بينهم ضابط أمن قطري.الوضع في فلسطينالرد القطريأكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن "قطر ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها والحفاظ على سيادتها تجاه الهجوم الإسرائيلي الغادر".ووصف رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية، في كلمته أمس الأحد، أمام المؤتمر التحضيري للقمة، هجوم إسرائيل على الدوحة بـ"إرهاب الدولة".وتابع: "إسرائيل اعتدت على وسيط في عملية السلام، بما يشكل تصعيدًا خطيرًا يهدد السلم والأمن والاستقرار الإقليمي ويقوّض كل وأي جهود للتهدئة في منطقة الشرق الأوسط".وأضاف: "تمادي إسرائيل في انتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية والأعراف الدبلوماسية تجلى في هذا الهجوم الهمجي".وأردف آل ثاني: "العدوان الإسرائيلي استهدف منطقة سكنية تضم مساكن ومدارس ورياضا للأطفال وبعثات دبلوماسية، وأدى إلى استشهاد أحد عناصر أجهزة الأمن وسقوط ضحايا مدنيين".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.

