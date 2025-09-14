https://sarabic.ae/20250914/مسودة-بيان-القمة-العربية-والإسلامية-العدوان-على-قطر-يهدد-الاتفاقات-القائمة-مع-إسرائيل-1104839623.html
مسودة بيان القمة العربية والإسلامية: العدوان على قطر يهدد الاتفاقات القائمة مع إسرائيل
أصدرت القمة العربية والإسلامية، اليوم الأحد، مسودة بيان أدانت فيه بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على قطر، واصفة إياه بـ"الجبان"، مؤكدة أن هذا العدوان يهدد
وأشار البيان إلى أن الهجوم يقوض فرص السلام والتعايش في المنطقة، ويعرقل الجهود المبذولة لتطوير العلاقات مع إسرائيل، وفقا لقناة "العربية". وجددت القمة تضامنها المطلق مع قطر في مواجهة هذا العدوان، محذرة من أن استمرار مثل هذه الأعمال سيهدد كل ما تم إنجازه في إطار التقارب الإقليمي.وبدأ وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، اليوم الأحد، اجتماعا مغلقا في العاصمة القطرية الدوحة، تمهيدا للقمة العربية الإسلامية الطارئة، يوم غد الاثنين، لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر.وتوافد عدد من الوزراء والمسؤولين إلى الدوحة، وذلك للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة المقرر عقدها في الدوحة غدا الاثنين.ومن جهته، قال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستعقد في الدوحة غدا تحمل رسالة تضامن كامل مع دولة قطر في مواجهة "الاعتداء الغاشم والجبان" الذي "نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي" الأسبوع الماضي.كما يشمل الاجتماع استعراض مشروع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، ومناقشته تمهيدًا لاعتماده من القادة في الجلسة الرئيسية.كما سيعقد مؤتمر صحفي، غدا الاثنين، عقب انتهاء القمة للإعلان عن البيان الختامى.وشنت إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، عدة غارات على مبنى في منطقة سكنية بوسط الدوحة، حيث كان وفد من قادة "حماس" يُجري محادثات حول أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووفقًا لوزارة الداخلية القطرية، قُتل أحد أفراد قوات الأمن الداخلي في الإمارة، وجُرح عدد من أفراد الأمن.وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن العملية خطط لها ونفذها الجانب الإسرائيلي، ويتحمل مسؤوليتها الكاملة.
أصدرت القمة العربية والإسلامية، اليوم الأحد، مسودة بيان أدانت فيه بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على قطر، واصفة إياه بـ"الجبان"، مؤكدة أن هذا العدوان يهدد الاتفاقات القائمة والمستقبلية مع إسرائيل.
وأشار البيان إلى أن الهجوم يقوض فرص السلام والتعايش في المنطقة، ويعرقل الجهود المبذولة لتطوير العلاقات مع إسرائيل
، وفقا لقناة "العربية".
وجددت القمة تضامنها المطلق مع قطر في مواجهة هذا العدوان، محذرة من أن استمرار مثل هذه الأعمال سيهدد كل ما تم إنجازه في إطار التقارب الإقليمي.
ودعت القمة إلى اتخاذ موقف موحد للتصدي لهذه الانتهاكات، مؤكدة أن الاعتداءات الإسرائيلية تمثل خطرا جسيما على استقرار المنطقة وجهود تحقيق السلام.
وبدأ وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، اليوم الأحد، اجتماعا مغلقا في العاصمة القطرية الدوحة
، تمهيدا للقمة العربية الإسلامية الطارئة، يوم غد الاثنين، لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر.
وتوافد عدد من الوزراء والمسؤولين إلى الدوحة، وذلك للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة المقرر عقدها في الدوحة غدا الاثنين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن "القمة الطارئة التي تعقد غدا ستناقش مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي، سيقدمه الاجتماع التحضيري للقمة الذي يعقده وزراء الخارجية اليوم".
ومن جهته، قال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستعقد في الدوحة غدا تحمل رسالة تضامن كامل مع دولة قطر
في مواجهة "الاعتداء الغاشم والجبان" الذي "نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي" الأسبوع الماضي.
كما يشمل الاجتماع استعراض مشروع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، ومناقشته تمهيدًا لاعتماده من القادة في الجلسة الرئيسية.
كما سيعقد مؤتمر صحفي، غدا الاثنين، عقب انتهاء القمة للإعلان عن البيان الختامى.
وكانت قطر قد أعلنت، الخميس الماضي، عقد قمة عربية - إسلامية طارئة لمناقشة الاستهداف التي نفذه الجيش الإسرائيلي، على مقرات سكنية لقيادات من حركة حماس، وهو الهجوم الذي أدانته دول ومنظمات عربية ودولية.
وشنت إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، عدة غارات على مبنى في منطقة سكنية بوسط الدوحة، حيث كان وفد من قادة "حماس" يُجري محادثات حول أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووفقًا لوزارة الداخلية القطرية، قُتل أحد أفراد قوات الأمن الداخلي في الإمارة، وجُرح عدد من أفراد الأمن.
وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بأن العملية خطط لها ونفذها الجانب الإسرائيلي، ويتحمل مسؤوليتها الكاملة.