https://sarabic.ae/20250914/مسودة-بيان-القمة-العربية-والإسلامية-العدوان-على-قطر-يهدد-الاتفاقات-القائمة-مع-إسرائيل-1104839623.html

مسودة بيان القمة العربية والإسلامية: العدوان على قطر يهدد الاتفاقات القائمة مع إسرائيل

مسودة بيان القمة العربية والإسلامية: العدوان على قطر يهدد الاتفاقات القائمة مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

أصدرت القمة العربية والإسلامية، اليوم الأحد، مسودة بيان أدانت فيه بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على قطر، واصفة إياه بـ"الجبان"، مؤكدة أن هذا العدوان يهدد... 14.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-14T17:21+0000

2025-09-14T17:21+0000

2025-09-14T17:21+0000

أخبار قطر اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/17/1068140728_0:60:3429:1988_1920x0_80_0_0_7b75d9a85467141125cd01d1318da655.jpg

وأشار البيان إلى أن الهجوم يقوض فرص السلام والتعايش في المنطقة، ويعرقل الجهود المبذولة لتطوير العلاقات مع إسرائيل، وفقا لقناة "العربية". وجددت القمة تضامنها المطلق مع قطر في مواجهة هذا العدوان، محذرة من أن استمرار مثل هذه الأعمال سيهدد كل ما تم إنجازه في إطار التقارب الإقليمي.وبدأ وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، اليوم الأحد، اجتماعا مغلقا في العاصمة القطرية الدوحة، تمهيدا للقمة العربية الإسلامية الطارئة، يوم غد الاثنين، لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر.وتوافد عدد من الوزراء والمسؤولين إلى الدوحة، وذلك للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة المقرر عقدها في الدوحة غدا الاثنين.ومن جهته، قال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستعقد في الدوحة غدا تحمل رسالة تضامن كامل مع دولة قطر في مواجهة "الاعتداء الغاشم والجبان" الذي "نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي" الأسبوع الماضي.كما يشمل الاجتماع استعراض مشروع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، ومناقشته تمهيدًا لاعتماده من القادة في الجلسة الرئيسية.كما سيعقد مؤتمر صحفي، غدا الاثنين، عقب انتهاء القمة للإعلان عن البيان الختامى.وشنت إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، عدة غارات على مبنى في منطقة سكنية بوسط الدوحة، حيث كان وفد من قادة "حماس" يُجري محادثات حول أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووفقًا لوزارة الداخلية القطرية، قُتل أحد أفراد قوات الأمن الداخلي في الإمارة، وجُرح عدد من أفراد الأمن.وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن العملية خطط لها ونفذها الجانب الإسرائيلي، ويتحمل مسؤوليتها الكاملة.

https://sarabic.ae/20250914/وزير-الخارجية-القطري-تمادي-إسرائيل-بانتهاك-القانون-الدولي-تجلى-في-الهجوم-الهمجي-على-الدوحة-1104836963.html

https://sarabic.ae/20250914/محمود-عباس-الاعتداء-الإسرائيلي-على-قطر-تصعيد-خطير-وأمن-الدوحة-جزء-لا-يتجزأ-من-الأمن-القومي-العربي-1104823677.html

https://sarabic.ae/20250913/وزراء-خارجية-الدول-العربية-والإسلامية-يعدون-بيانا-في-قطر-بشأن-الضربات-الإسرائيلية-1104818604.html

https://sarabic.ae/20250913/روبيو-قطر-شريكا-مهما-ومفيدة-على-عدة-جبهات-1104818886.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار قطر اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي