كاتب متخصص في الشأن الشرق أوسطي والتركي: ما يحصل في الدوحة هو حشد سياسي وإعلامي

كاتب متخصص في الشأن الشرق أوسطي والتركي: ما يحصل في الدوحة هو حشد سياسي وإعلامي

علّق الكاتب المتخصص في الشأن الشرق أوسطي والتركي، فراس رضوان أوغلو، على ما تسرب عن مسودة البيان الختامي للقمة العربية-الإسلامية في الدوحة، معتبرًا أن "ما يحصل... 15.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال أوغلو، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الدول المجتمعة ليست في وارد الذهاب إلى حرب"، لافتًا إلى أن "التلويح بوقف الاتفاقيات الحالية والمستقبلية مع إسرائيل يشكل نقطة قوة".وتطرق أوغلو إلى الاختلاف في الرؤية الاستراتيجية حول مشروع "ناتو العربي"، مشيرًا إلى أن "بعض الدول، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، لا ترغب في عسكرة المنطقة لانشغالها بالأولويات الاقتصادية، بخلاف مصر التي تملك أكبر جيش في المنطقة".ولفت أوغلو إلى أن "فشل محاولة استهداف الوفد الفلسطيني المفاوض في الدوحة قد يدفع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة النظر في سياسته تجاه المنطقة"، مشددًا على أن "الوساطة التي تقودها قطر تعد إحدى نقاط قوتها، وأن المفاوضات باتت تصب في مصلحتها".وختم أوغلو حديثه بالتأكيد أن "زيارة وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، لإسرائيل تحمل رسالة دعم وردع في آن واحد"، وأردف: "إلا أن وقف تزويد إسرائيل بأسلحة هجومية غير مطروح".

