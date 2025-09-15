https://sarabic.ae/20250915/كاتب-متخصص-في-الشأن-الشرق-أوسطي-والتركي-ما-يحصل-في-الدوحة-هو-حشد-سياسي-وإعلامي-1104864199.html
كاتب متخصص في الشأن الشرق أوسطي والتركي: ما يحصل في الدوحة هو حشد سياسي وإعلامي
كاتب متخصص في الشأن الشرق أوسطي والتركي: ما يحصل في الدوحة هو حشد سياسي وإعلامي
سبوتنيك عربي
علّق الكاتب المتخصص في الشأن الشرق أوسطي والتركي، فراس رضوان أوغلو، على ما تسرب عن مسودة البيان الختامي للقمة العربية-الإسلامية في الدوحة، معتبرًا أن "ما يحصل... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T12:13+0000
2025-09-15T12:13+0000
2025-09-15T12:13+0000
قطر
الدوحة
قمة عربية طارئة
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104825749_0:0:1461:821_1920x0_80_0_0_8298887288910700f49590d017b9f726.jpg
وقال أوغلو، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الدول المجتمعة ليست في وارد الذهاب إلى حرب"، لافتًا إلى أن "التلويح بوقف الاتفاقيات الحالية والمستقبلية مع إسرائيل يشكل نقطة قوة".وتطرق أوغلو إلى الاختلاف في الرؤية الاستراتيجية حول مشروع "ناتو العربي"، مشيرًا إلى أن "بعض الدول، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، لا ترغب في عسكرة المنطقة لانشغالها بالأولويات الاقتصادية، بخلاف مصر التي تملك أكبر جيش في المنطقة".ولفت أوغلو إلى أن "فشل محاولة استهداف الوفد الفلسطيني المفاوض في الدوحة قد يدفع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة النظر في سياسته تجاه المنطقة"، مشددًا على أن "الوساطة التي تقودها قطر تعد إحدى نقاط قوتها، وأن المفاوضات باتت تصب في مصلحتها".وختم أوغلو حديثه بالتأكيد أن "زيارة وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، لإسرائيل تحمل رسالة دعم وردع في آن واحد"، وأردف: "إلا أن وقف تزويد إسرائيل بأسلحة هجومية غير مطروح".
https://sarabic.ae/20250915/قمة-عربية-إسلامية-في-الدوحة-اليوم-الرد-على-الهجوم-الإسرائيلي-على-رأس-أجندتها-1104852813.html
https://sarabic.ae/20250914/وزير-الخارجية-القطري-تمادي-إسرائيل-بانتهاك-القانون-الدولي-تجلى-في-الهجوم-الهمجي-على-الدوحة-1104836963.html
قطر
الدوحة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104825749_52:0:1349:973_1920x0_80_0_0_b955d989ebfc7d1ae9914c034820b6bb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قطر, الدوحة, قمة عربية طارئة, تقارير سبوتنيك, حصري
قطر, الدوحة, قمة عربية طارئة, تقارير سبوتنيك, حصري
كاتب متخصص في الشأن الشرق أوسطي والتركي: ما يحصل في الدوحة هو حشد سياسي وإعلامي
حصري
علّق الكاتب المتخصص في الشأن الشرق أوسطي والتركي، فراس رضوان أوغلو، على ما تسرب عن مسودة البيان الختامي للقمة العربية-الإسلامية في الدوحة، معتبرًا أن "ما يحصل في الدوحة هو حشد سياسي وإعلامي، لا ميداني ولا اقتصادي، وبالتالي فإن البيان الختامي لن يخرج عن هذا الإطار"، مشيرًا إلى أن "الضغط الأمريكي يكسب في النهاية".
وقال أوغلو، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الدول المجتمعة ليست في وارد الذهاب إلى حرب"، لافتًا إلى أن "التلويح بوقف الاتفاقيات الحالية والمستقبلية مع إسرائيل يشكل نقطة قوة".
وأضاف: "قطر ربما خفضت سقف ردها مقابل تعهد أمريكي كامل بعدم تكرار هذا المشهد"، مشيرا إلى أن "الإجراءات الحقيقية والملموسة التي تطالب بها قطر قد تتمثل في تعاون استخباري عبر تشكيل وحدة مشتركة لرصد أي عملية إسرائيلية، إلى جانب تطوير منظومات الدفاع الجوي".
وتطرق أوغلو إلى الاختلاف في الرؤية الاستراتيجية حول مشروع "ناتو العربي"، مشيرًا إلى أن "بعض الدول، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، لا ترغب في عسكرة المنطقة
لانشغالها بالأولويات الاقتصادية، بخلاف مصر التي تملك أكبر جيش في المنطقة".
وأوضح أن "اعتماد دول الخليج على السلاح الأمريكي يمثل نقطة ضعف أساسية، ما يستدعي إعادة النظر في هذه السياسة، على غرار الخطوات التي تتخذها مصر في هذا المجال".
ولفت أوغلو إلى أن "فشل محاولة استهداف الوفد الفلسطيني المفاوض في الدوحة
قد يدفع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة النظر في سياسته تجاه المنطقة"، مشددًا على أن "الوساطة التي تقودها قطر تعد إحدى نقاط قوتها، وأن المفاوضات باتت تصب في مصلحتها".
وختم أوغلو حديثه بالتأكيد أن "زيارة وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، لإسرائيل تحمل رسالة دعم وردع
في آن واحد"، وأردف: "إلا أن وقف تزويد إسرائيل بأسلحة هجومية غير مطروح".