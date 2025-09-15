عربي
بث مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية في قطر ردا على إسرائيل
كاتب متخصص في الشأن الشرق أوسطي والتركي: ما يحصل في الدوحة هو حشد سياسي وإعلامي
وقال أوغلو، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الدول المجتمعة ليست في وارد الذهاب إلى حرب"، لافتًا إلى أن "التلويح بوقف الاتفاقيات الحالية والمستقبلية مع إسرائيل يشكل نقطة قوة".وتطرق أوغلو إلى الاختلاف في الرؤية الاستراتيجية حول مشروع "ناتو العربي"، مشيرًا إلى أن "بعض الدول، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، لا ترغب في عسكرة المنطقة لانشغالها بالأولويات الاقتصادية، بخلاف مصر التي تملك أكبر جيش في المنطقة".ولفت أوغلو إلى أن "فشل محاولة استهداف الوفد الفلسطيني المفاوض في الدوحة قد يدفع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة النظر في سياسته تجاه المنطقة"، مشددًا على أن "الوساطة التي تقودها قطر تعد إحدى نقاط قوتها، وأن المفاوضات باتت تصب في مصلحتها".وختم أوغلو حديثه بالتأكيد أن "زيارة وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، لإسرائيل تحمل رسالة دعم وردع في آن واحد"، وأردف: "إلا أن وقف تزويد إسرائيل بأسلحة هجومية غير مطروح".
https://sarabic.ae/20250915/قمة-عربية-إسلامية-في-الدوحة-اليوم-الرد-على-الهجوم-الإسرائيلي-على-رأس-أجندتها-1104852813.html
https://sarabic.ae/20250914/وزير-الخارجية-القطري-تمادي-إسرائيل-بانتهاك-القانون-الدولي-تجلى-في-الهجوم-الهمجي-على-الدوحة-1104836963.html
حصري
علّق الكاتب المتخصص في الشأن الشرق أوسطي والتركي، فراس رضوان أوغلو، على ما تسرب عن مسودة البيان الختامي للقمة العربية-الإسلامية في الدوحة، معتبرًا أن "ما يحصل في الدوحة هو حشد سياسي وإعلامي، لا ميداني ولا اقتصادي، وبالتالي فإن البيان الختامي لن يخرج عن هذا الإطار"، مشيرًا إلى أن "الضغط الأمريكي يكسب في النهاية".
وقال أوغلو، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الدول المجتمعة ليست في وارد الذهاب إلى حرب"، لافتًا إلى أن "التلويح بوقف الاتفاقيات الحالية والمستقبلية مع إسرائيل يشكل نقطة قوة".

وأضاف: "قطر ربما خفضت سقف ردها مقابل تعهد أمريكي كامل بعدم تكرار هذا المشهد"، مشيرا إلى أن "الإجراءات الحقيقية والملموسة التي تطالب بها قطر قد تتمثل في تعاون استخباري عبر تشكيل وحدة مشتركة لرصد أي عملية إسرائيلية، إلى جانب تطوير منظومات الدفاع الجوي".

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
قمة عربية إسلامية في الدوحة اليوم... الرد على الهجوم الإسرائيلي على رأس أجندتها
06:57 GMT
وتطرق أوغلو إلى الاختلاف في الرؤية الاستراتيجية حول مشروع "ناتو العربي"، مشيرًا إلى أن "بعض الدول، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، لا ترغب في عسكرة المنطقة لانشغالها بالأولويات الاقتصادية، بخلاف مصر التي تملك أكبر جيش في المنطقة".
وأوضح أن "اعتماد دول الخليج على السلاح الأمريكي يمثل نقطة ضعف أساسية، ما يستدعي إعادة النظر في هذه السياسة، على غرار الخطوات التي تتخذها مصر في هذا المجال".
العاصمة القطرية الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
وزير الخارجية القطري: تمادي إسرائيل بانتهاك القانون الدولي تجلى في الهجوم الهمجي على الدوحة
أمس, 15:15 GMT
ولفت أوغلو إلى أن "فشل محاولة استهداف الوفد الفلسطيني المفاوض في الدوحة قد يدفع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة النظر في سياسته تجاه المنطقة"، مشددًا على أن "الوساطة التي تقودها قطر تعد إحدى نقاط قوتها، وأن المفاوضات باتت تصب في مصلحتها".
وختم أوغلو حديثه بالتأكيد أن "زيارة وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، لإسرائيل تحمل رسالة دعم وردع في آن واحد"، وأردف: "إلا أن وقف تزويد إسرائيل بأسلحة هجومية غير مطروح".
