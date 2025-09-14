عربي
https://sarabic.ae/20250914/نتنياهو-زيارة-روبيو-تظهر-قوة-التحالف-الإسرائيلي-الأمريكي-1104836617.html
نتنياهو: زيارة روبيو تظهر "قوة التحالف الإسرائيلي الأمريكي"
نتنياهو: زيارة روبيو تظهر "قوة التحالف الإسرائيلي الأمريكي"
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تظهر قوة ومتانة التحالف الإسرائيلي - الأمريكي، مؤكدا...
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تظهر قوة ومتانة التحالف الإسرائيلي - الأمريكي، مؤكدا أن التحالف بينهم "أقوى من أي وقت مضى".
وقال نتنياهو: "زيارته (وزير الخارجية الأمريكي) هنا دليل على متانة وقوة التحالف الإسرائيلي- الأمريكي".
وتابع: "إنها قوية ومتينة كأحجار حائط المبكى (البراق) التي لمسناها للتو".
وكان زار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، حائط البراق، حيث صلى إلى جانب بنيامين نتنياهو ومايك هاكابي.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل للقاء نتنياهو... صور
06:45 GMT
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، أن نتنياهو سيزور حائط البراق برفقة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يزور إسرائيل.
وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، إلى تل أبيب في زيارة يبحث خلالها ملف غزة ويجدد دعم بلاده لإسرائيل.
وكان روبيو جدد قبيل توجهه إلى إسرائيل، دعم بلاده لإسرائيل على رغم الضربات على قطر التي لقيت انتقادا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة الى أطراف إقليميين ودوليين.
وذكرت بوابة "أكسيوس"، في وقت سابق، أن روبيو من المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يومي الأحد والاثنين لمناقشة ضم إسرائيل المحتمل لأجزاء من الضفة الغربية، وذلك رداً على الخطط التي أعلنت عنها عدة دول غربية للاعتراف بدولة فلسطين في وقت لاحق من سبتمبر/أيلول الجاري.

وأشارت إلى أن "روبيو ألمح خلال اجتماعات مغلقة مع الجانب الاسرائيلي إلى أنه لا يعارض الضم وأن البيت الأبيض لن يقف في وجه إسرائيل".

وتابع: "الادعاءات الإسرائيلية بشأن عدم معارضة مخطط الضم أثارت قلقا في إدارة ترامب، التي رأت فيها ضغطا لمحاصرتها".
وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية يعدون بيانا في قطر بشأن الضربات الإسرائيلية
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل للقاء نتنياهو... صور
