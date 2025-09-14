https://sarabic.ae/20250914/وزير-الخارجية-الأمريكي-ماركو-روبيو-يصل-إلى-إسرائيل--1104822537.html

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يصل إلى إسرائيل

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، بأن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، وصل إلى إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام: "وصل روبيو إلى إسرائيل، يوم الأحد". وكان روبيو جدد قبيل توجهه إلى إسرائيل، دعم بلاده لإسرائيل على رغم الضربات التي لقيت انتقادا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة الى أطراف إقليميين ودوليين. وأشارت إلى أن "روبيو ألمح خلال اجتماعات مغلقة مع الجانب الاسرائيلي إلى أنه لا يعارض الضم وأن البيت الأبيض لن يقف في وجه إسرائيل". وتابع: "الادعاءات الإسرائيلية بشأن عدم معارضة مخطط الضم أثارت قلقا في إدارة ترامب، التي رأت فيها ضغطا لمحاصرتها".وفي وقت سابق، حذرت دولة الإمارات إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية من أن خطوة ضم الضفة الغربية "ستُلحق ضرراً بالغاً بمعاهدة السلام "الإماراتية-الإسرائيلية"، واتفاقيات أبراهام الأوسع، كما أنها ستقوّض آمال الرئيس الأميركي في توسيعها".وأضاف: "هناك قلق من أن ما جرى ربما يؤثر على الجهود الرامية لإعادة جميع الرهائن، والقضاء على (حماس)، وإنهاء هذه الحرب. هذه هي أولويات الرئيس". لكنه أكد في الوقت ذاته، أن ذلك "لن يغيّر طبيعة العلاقة القوية والراسخة مع إسرائيل".روبيو: قطر شريك مهم ومفيد على عدة جبهاتأمريكا تصدر تحذيرا للدول الراغبة في الاعتراف بدولة فلسطين

