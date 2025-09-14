عربي
https://sarabic.ae/20250914/وزير-الخارجية-الأمريكي-ماركو-روبيو-يصل-إلى-إسرائيل--1104822537.html
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يصل إلى إسرائيل
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يصل إلى إسرائيل
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، بأن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، وصل إلى إسرائيل. 14.09.2025
2025-09-14T06:45+0000
2025-09-14T06:45+0000
العالم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097829779_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_966079cfbd4fa1dd5969748ca6b21b45.jpg
وقالت وسائل إعلام: "وصل روبيو إلى إسرائيل، يوم الأحد". وكان روبيو جدد قبيل توجهه إلى إسرائيل، دعم بلاده لإسرائيل على رغم الضربات التي لقيت انتقادا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة الى أطراف إقليميين ودوليين. وأشارت إلى أن "روبيو ألمح خلال اجتماعات مغلقة مع الجانب الاسرائيلي إلى أنه لا يعارض الضم وأن البيت الأبيض لن يقف في وجه إسرائيل". وتابع: "الادعاءات الإسرائيلية بشأن عدم معارضة مخطط الضم أثارت قلقا في إدارة ترامب، التي رأت فيها ضغطا لمحاصرتها".وفي وقت سابق، حذرت دولة الإمارات إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية من أن خطوة ضم الضفة الغربية "ستُلحق ضرراً بالغاً بمعاهدة السلام "الإماراتية-الإسرائيلية"، واتفاقيات أبراهام الأوسع، كما أنها ستقوّض آمال الرئيس الأميركي في توسيعها".وأضاف: "هناك قلق من أن ما جرى ربما يؤثر على الجهود الرامية لإعادة جميع الرهائن، والقضاء على (حماس)، وإنهاء هذه الحرب. هذه هي أولويات الرئيس". لكنه أكد في الوقت ذاته، أن ذلك "لن يغيّر طبيعة العلاقة القوية والراسخة مع إسرائيل".روبيو: قطر شريك مهم ومفيد على عدة جبهاتأمريكا تصدر تحذيرا للدول الراغبة في الاعتراف بدولة فلسطين
https://sarabic.ae/20250913/روبيو-الخلاف-بشأن-الضربة-في-قطر-لن-يؤثر-على-العلاقات-الأمريكية-الإسرائيلية-1104816434.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097829779_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_f3ed3de9f734cfd9fdb3744afa87f812.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم
العالم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يصل إلى إسرائيل

06:45 GMT 14.09.2025
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، بأن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، وصل إلى إسرائيل.
وقالت وسائل إعلام: "وصل روبيو إلى إسرائيل، يوم الأحد".

وأشارت إلى أن روبيو وسيلتقي رئيسَ الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين.

وكان روبيو جدد قبيل توجهه إلى إسرائيل، دعم بلاده لإسرائيل على رغم الضربات التي لقيت انتقادا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة الى أطراف إقليميين ودوليين.

وذكرت بوابة "أكسيوس" في وقت سابق، أن روبيو من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يومي الأحد والاثنين لمناقشة ضم إسرائيل المحتمل لأجزاء من الضفة الغربية، وذلك رداً على الخطط التي أعلنت عنها عدة دول غربية للاعتراف بدولة فلسطين في وقت لاحق من سبتمبر الحالي.

وأشارت إلى أن "روبيو ألمح خلال اجتماعات مغلقة مع الجانب الاسرائيلي إلى أنه لا يعارض الضم وأن البيت الأبيض لن يقف في وجه إسرائيل".
وتابع: "الادعاءات الإسرائيلية بشأن عدم معارضة مخطط الضم أثارت قلقا في إدارة ترامب، التي رأت فيها ضغطا لمحاصرتها".
قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
روبيو: الخلاف بشأن الضربة في قطر لن يؤثر على العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية
أمس, 18:59 GMT
وفي وقت سابق، حذرت دولة الإمارات إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية من أن خطوة ضم الضفة الغربية "ستُلحق ضرراً بالغاً بمعاهدة السلام "الإماراتية-الإسرائيلية"، واتفاقيات أبراهام الأوسع، كما أنها ستقوّض آمال الرئيس الأميركي في توسيعها".

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في تصريحات من قاعدة أندروز الأميركية قبيل توجهه إلى إسرائيل، يوم أمس السبت، إن الرئيس دونالد ترامب كان "غير راضٍ" عن الأحداث التي جرت الأسبوع الماضي، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على قطر.

وأضاف: "هناك قلق من أن ما جرى ربما يؤثر على الجهود الرامية لإعادة جميع الرهائن، والقضاء على (حماس)، وإنهاء هذه الحرب. هذه هي أولويات الرئيس". لكنه أكد في الوقت ذاته، أن ذلك "لن يغيّر طبيعة العلاقة القوية والراسخة مع إسرائيل".
روبيو: قطر شريك مهم ومفيد على عدة جبهات
أمريكا تصدر تحذيرا للدول الراغبة في الاعتراف بدولة فلسطين
