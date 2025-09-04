https://sarabic.ae/20250904/أمريكا-تصدر-تحذيرا-للدول-الراغبة-في-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1104514929.html

أمريكا تصدر تحذيرا للدول الراغبة في الاعتراف بدولة فلسطين

أمريكا تصدر تحذيرا للدول الراغبة في الاعتراف بدولة فلسطين

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الخميس، إن بلاده حذرت الدول الراغبة في الاعتراف بدولة فلسطينية من أن هذه الخطوة ستخلق "مشاكل كبيرة"، موضحا أن... 04.09.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف روبيو في تصريحات للصحفيين من عاصمة الإكوادور كيتو، أن الحرب في غزة قد تنتهي فورا إذا استسلمت حركة "حماس" الفلسطينية وأفرجت عن المحتجزين، مؤكدا أن الأولوية الآن هي إنهاء الحرب والقضاء على "حماس".وأشار إلى أن "أمريكا قدمت مساعدات كبيرة للفلسطينيين، ولا ترغب في استمرار المعاناة في غزة"، معلنا استعداد واشنطن لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية بعد انتهاء الحرب، وفقا لوسائل إعلام غربية.وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في تصريحاته من كيتو، أن خطط ضم الضفة الغربية في إسرائيل "ليست نهائية"، وما تزال محل نقاش داخلي، مشددا على أن هذا الأمر كان متوقعا.وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد هدد، أمس الأربعاء، السلطة الفلسطينية بـ"الإبادة"، قائلا إن إسرائيل "ستبيد" السلطة إذا "تجرأت على رفع رأسها" أو المساس بأمن إسرائيل، وفق تعبيره.وأكد سموتريتش، خلال مؤتمر صحفي، أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يهدف إلى منع إقامة "دولة إرهاب فلسطينية تهدف للقضاء علينا"، وفق تعبيره، واصفًا هذه الخطوة بأنها "واقعية" لمواجهة ما سماه "الهجوم السياسي" على إسرائيل، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وأضاف أن إسرائيل لن تسمح بتحويل مدنها إلى مناطق تشبه "غلاف غزة".كما زعم سموتريتش أن الإدارة الأمريكية تدعم موقف إسرائيل الرافض لإقامة دولة فلسطينية، مؤكدا أن إسرائيل "لن تسمح بقيام دولة فلسطينية تحت أي ظرف"، مشددا على تصميم إسرائيل على مواجهة أي تحديات في هذا السياق.

