https://sarabic.ae/20250904/أمريكا-تصدر-تحذيرا-للدول-الراغبة-في-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1104514929.html
أمريكا تصدر تحذيرا للدول الراغبة في الاعتراف بدولة فلسطين
أمريكا تصدر تحذيرا للدول الراغبة في الاعتراف بدولة فلسطين
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الخميس، إن بلاده حذرت الدول الراغبة في الاعتراف بدولة فلسطينية من أن هذه الخطوة ستخلق "مشاكل كبيرة"، موضحا أن... 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T18:07+0000
2025-09-04T18:07+0000
2025-09-04T18:07+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار الضفة الغربية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098541584_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bfabebe1eed74e19860f91a2f8ea404.jpg
وأضاف روبيو في تصريحات للصحفيين من عاصمة الإكوادور كيتو، أن الحرب في غزة قد تنتهي فورا إذا استسلمت حركة "حماس" الفلسطينية وأفرجت عن المحتجزين، مؤكدا أن الأولوية الآن هي إنهاء الحرب والقضاء على "حماس".وأشار إلى أن "أمريكا قدمت مساعدات كبيرة للفلسطينيين، ولا ترغب في استمرار المعاناة في غزة"، معلنا استعداد واشنطن لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية بعد انتهاء الحرب، وفقا لوسائل إعلام غربية.وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في تصريحاته من كيتو، أن خطط ضم الضفة الغربية في إسرائيل "ليست نهائية"، وما تزال محل نقاش داخلي، مشددا على أن هذا الأمر كان متوقعا.وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد هدد، أمس الأربعاء، السلطة الفلسطينية بـ"الإبادة"، قائلا إن إسرائيل "ستبيد" السلطة إذا "تجرأت على رفع رأسها" أو المساس بأمن إسرائيل، وفق تعبيره.وأكد سموتريتش، خلال مؤتمر صحفي، أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يهدف إلى منع إقامة "دولة إرهاب فلسطينية تهدف للقضاء علينا"، وفق تعبيره، واصفًا هذه الخطوة بأنها "واقعية" لمواجهة ما سماه "الهجوم السياسي" على إسرائيل، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وأضاف أن إسرائيل لن تسمح بتحويل مدنها إلى مناطق تشبه "غلاف غزة".كما زعم سموتريتش أن الإدارة الأمريكية تدعم موقف إسرائيل الرافض لإقامة دولة فلسطينية، مؤكدا أن إسرائيل "لن تسمح بقيام دولة فلسطينية تحت أي ظرف"، مشددا على تصميم إسرائيل على مواجهة أي تحديات في هذا السياق.
https://sarabic.ae/20250904/ضم-82-من-مساحة-الضفة-الغربية-ما-خطورة-خطة-سموتريتش-وإمكانية-تنفيذها-على-الأرض-1104513471.html
https://sarabic.ae/20250903/الأردن-تصريحات-سموتريتش-حول-ضم-الضفة-تصعيد-خطير-وانتهاك-للقانون-الدولي-1104476199.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098541584_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c67b5d58dba01553b6491c8a1920ef95.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, العالم
أمريكا تصدر تحذيرا للدول الراغبة في الاعتراف بدولة فلسطين
قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الخميس، إن بلاده حذرت الدول الراغبة في الاعتراف بدولة فلسطينية من أن هذه الخطوة ستخلق "مشاكل كبيرة"، موضحا أن الاعتراف قد يدفع إسرائيل لردود فعل تعقّد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بل ويثير خطط ضم الضفة الغربية.
وأضاف روبيو في تصريحات للصحفيين من عاصمة الإكوادور كيتو، أن الحرب في غزة قد تنتهي فورا إذا استسلمت حركة "حماس" الفلسطينية وأفرجت عن المحتجزين، مؤكدا أن الأولوية الآن هي إنهاء الحرب والقضاء على "حماس".
وأشار إلى أن "أمريكا قدمت مساعدات كبيرة للفلسطينيين، ولا ترغب في استمرار المعاناة في غزة"، معلنا استعداد واشنطن لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية بعد انتهاء الحرب، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في تصريحاته من كيتو، أن خطط ضم الضفة الغربية في إسرائيل "ليست نهائية"، وما تزال محل نقاش داخلي، مشددا على أن هذا الأمر كان متوقعا.
وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد هدد، أمس الأربعاء، السلطة الفلسطينية
بـ"الإبادة"، قائلا إن إسرائيل "ستبيد" السلطة إذا "تجرأت على رفع رأسها" أو المساس بأمن إسرائيل، وفق تعبيره.
وأكد سموتريتش، خلال مؤتمر صحفي، أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يهدف إلى منع إقامة "دولة إرهاب فلسطينية تهدف للقضاء علينا"، وفق تعبيره، واصفًا هذه الخطوة بأنها "واقعية" لمواجهة ما سماه "الهجوم السياسي" على إسرائيل، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وأضاف أن إسرائيل لن تسمح بتحويل مدنها إلى مناطق تشبه "غلاف غزة".
كما زعم سموتريتش أن الإدارة الأمريكية تدعم موقف إسرائيل الرافض لإقامة دولة فلسطينية، مؤكدا أن إسرائيل "لن تسمح بقيام دولة فلسطينية تحت أي ظرف"، مشددا على تصميم إسرائيل على مواجهة أي تحديات في هذا السياق.