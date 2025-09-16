https://sarabic.ae/20250916/الصحة-الفلسطينية-حصيلة-ضحايا-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-نحو-65-ألف-قتيل-بينهم-59-خلال-اليوم-الأخير-1104912170.html

الصحة الفلسطينية: حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 65 ألف قتيل بينهم 59 خلال اليوم الأخير

الصحة الفلسطينية: حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 65 ألف قتيل بينهم 59 خلال اليوم الأخير

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع إلى 64964 قتيلا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر... 16.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-16T15:04+0000

2025-09-16T15:04+0000

2025-09-16T15:04+0000

العالم

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

اسرائيل

وزارة الصحة الفلسطينية

المجاعة

الحرب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104891162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2008d55283095f400df661ebd2465913.jpg

القاهرة - سبوتنيك: وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 64964 شهيدا و165312 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر عام 2023".وبحسب البيان "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، 59 شهيدا، و386 إصابة جديدة".ولفت البيان إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".وأشار إلى أنه "ضمن شهداء لقمة العيش (الذين يُقتلون عند مراكز توزيع المساعدات)، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من ضحايا المساعدات 112 إصابة. ليرتفع إجمالي عدد شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى2497 شهيدا وأكثر من 18294 إصابة".وأطلقت إسرائيل، فجر اليوم الثلاثاء، عملية عسكرية مكثفة في مدينة غزة تشمل توغلا بريا وقصفا عنيفا، قائلة إن الهدف من العملية هو السيطرة على غزة والقضاء على حركة "حماس".وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر منصة إكس، اليوم الثلاثاء، إن "غزة تحترق"، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي "يضرب البنى التحتية للإرهاب بقبضة من حديد، وجنوده يقاتلون بشجاعة لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس. لن نلين ولن نتراجع - حتى تكتمل المهمة".وجاء الهجوم الإسرائيلي المكثف على غزة غداة زيارة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل أكد خلالها دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، كما حذّر حركة "حماس" أن أمامها "أيام قليلة فقط" للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات بإخلاء مدينة غزة، في ظل تحذيرات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بأنه لا يوجد ملاذ آمن للنازحين من المدينة.وذكرت حركة "حماس" في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء أن "توسيع الاحتلال الصهيوني المجرم من عملياته العسكرية الإرهابية ضد شعبنا الفلسطيني في مدينة غزة، ليس إلا فصلا جديداً من فصول حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الممنهج بحق أهلنا في غزة، وتعميق الكارثة الإنسانية في القطاع". وأصافت: "إن هذه الجرائم، التي تجاوزت كل الأعراف والقوانين الدولية، تجري تحت غطاء سياسي وعسكري مكشوف من الإدارة الأمريكية، التي تتحمّل المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا العدوان، ونعتبرها شريكا أساسيا في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الجاري في غزة". ويذكر أن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (آي بي سي)، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، قد أعلن في 22 آب/أغسطس الماضي، أن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعاني من مجاعة ستمتد على الأرجح إلى مناطق أخرى بقطاع غزة خلال وقت قصير، فيما وصفت إسرائيل هذا التقرير بأنه "كاذب ومعيب"وفي 2 آذار/مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، ما دفع منظمة الصحة العالمية للتحذير من أن سوء التغذية في قطاع غزة بلغ "مستويات تنذر بالخطر".ومن جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية"، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.المفوضية الأوروبية تقرر فرض عقوبات جديدة على إسرائيلالأونروا: آلاف النازحين في غزة وجباليا يعيشون بلا مياه نظيفة أو صرف صحيإسرائيل تؤكد مسؤوليتها الكاملة عن عملية استهداف قادة "حماس" في الدوحة

https://sarabic.ae/20250916/لجنة-الأمم-المتحدة-تعترف-بأعمال-إسرائيل-في-قطاع-غزة-كإبادة-جماعية--عاجل-1104893382.html

https://sarabic.ae/20250916/غزة-تشهد-أعنف-هجوما-وموافقة-أمريكية-للعملية-البرية-1104890012.html

https://sarabic.ae/20250916/كاتس-غزة-تحترق-وروبيو-يهدد-حماس-1104891323.html

https://sarabic.ae/20250827/جميع-أعضاء-مجلس-الأمن-الدولي-باستثناء-الولايات-المتحدة-ينددون-بالمجاعة-في-غزة--1104214139.html

قطاع غزة

اسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, اسرائيل, وزارة الصحة الفلسطينية, المجاعة, الحرب