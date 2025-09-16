https://sarabic.ae/20250916/الصحة-الفلسطينية-حصيلة-ضحايا-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-نحو-65-ألف-قتيل-بينهم-59-خلال-اليوم-الأخير-1104912170.html
الصحة الفلسطينية: حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 65 ألف قتيل بينهم 59 خلال اليوم الأخير
الصحة الفلسطينية: حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 65 ألف قتيل بينهم 59 خلال اليوم الأخير
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع إلى 64964 قتيلا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك بعد وصول جثامين 59 شخصًا إلى المستشفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.
القاهرة - سبوتنيك: وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 64964 شهيدا و165312 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر عام 2023".
وبحسب البيان "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، 59 شهيدا، و386 إصابة جديدة".
كما أوضحت الوزارة أن حصيلة القتلى والجرحى منذ تجدد العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي بلغت 12413 قتيلا، بالإضافة إلى 53271 مصابا.
ولفت البيان إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".
وأشار إلى أنه "ضمن شهداء لقمة العيش (الذين يُقتلون عند مراكز توزيع المساعدات)، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من ضحايا المساعدات 112 إصابة. ليرتفع إجمالي عدد شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى2497 شهيدا وأكثر من 18294 إصابة".
كما سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية "3 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 428 شهيدا، من بينهم 146 طفلا"، بحسب البيان.
وأطلقت إسرائيل، فجر اليوم الثلاثاء، عملية عسكرية مكثفة في مدينة غزة تشمل توغلا بريا وقصفا عنيفا، قائلة إن الهدف من العملية هو السيطرة على غزة والقضاء على حركة "حماس".
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر منصة إكس، اليوم الثلاثاء، إن "غزة تحترق"، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي "يضرب البنى التحتية للإرهاب بقبضة من حديد، وجنوده يقاتلون بشجاعة لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس. لن نلين ولن نتراجع - حتى تكتمل المهمة".
وجاء الهجوم الإسرائيلي المكثف على غزة غداة زيارة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل أكد خلالها دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، كما حذّر حركة "حماس" أن أمامها "أيام قليلة فقط" للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات بإخلاء مدينة غزة، في ظل تحذيرات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بأنه لا يوجد ملاذ آمن للنازحين من المدينة.
واتهم تقرير أممي السلطات الإسرائيلية بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، منذ بدء الحرب الموسعة على القطاع في أعقاب هجوم حركة "حماس" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وقال التقرير الأممي إن الرئيس إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، حرضوا على ارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، فيما وصفت إسرائيل التقرير الأممي بأنه "كاذب ويعتمد على روايات حماس".
وذكرت حركة "حماس" في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء أن "توسيع الاحتلال الصهيوني المجرم من عملياته العسكرية الإرهابية ضد شعبنا الفلسطيني في مدينة غزة، ليس إلا فصلا جديداً من فصول حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الممنهج بحق أهلنا في غزة، وتعميق الكارثة الإنسانية في القطاع".
وأصافت: "إن هذه الجرائم، التي تجاوزت كل الأعراف والقوانين الدولية، تجري تحت غطاء سياسي وعسكري مكشوف من الإدارة الأمريكية، التي تتحمّل المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا العدوان، ونعتبرها شريكا أساسيا في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الجاري في غزة".
وفي هذا الصدد، دعت الحركة المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرارات ومواقف مسؤولة وحاسمة، "تتوازى مع حجم هذه المجازر، وإجبار الاحتلال الصهيوني على إنهاء هذه الحرب ورفع الحصار عن غزة"، كما دعت الدول العربية والإسلامية، وشعوب العالم أجمع، إلى" تحمّل مسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية والإنسانية تجاه غزة وشعبها الذي يُباد، والإسراع في كبح سلوك نتنياهو وحكومته الفاشية، والتصدي لمخططاتهم التوسّعية المُعلَنة، التي تستهدف فلسطين والمنطقة برمتها".
ويذكر أن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (آي بي سي)، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، قد أعلن في 22 آب/أغسطس الماضي، أن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعاني من مجاعة ستمتد على الأرجح إلى مناطق أخرى بقطاع غزة خلال وقت قصير، فيما وصفت إسرائيل هذا التقرير بأنه "كاذب ومعيب"
وفي 2 آذار/مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، ما دفع منظمة الصحة العالمية للتحذير من أن سوء التغذية في قطاع غزة بلغ "مستويات تنذر بالخطر".
ومن جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية"، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.