لجنة التحقيق في الأمم المتحدة تصف أعمال إسرائيل بقطاع غزة بالـ"إبادة جماعية"- عاجل
لجنة التحقيق في الأمم المتحدة تصف أعمال إسرائيل بقطاع غزة بالـ"إبادة جماعية"- عاجل
سبوتنيك عربي
صرحت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، بأن التصريحات الصادرة عن السلطات الإسرائيلية بما يتعلق بقطاع غزة، دليل مباشر على نية "الإبادة الجماعية" بحق القطاع.
وجاء في تقرير اللجنة الذي صدر اليوم الثلاثاء: "خلصت اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في قطاع غزة كمجموعة، بما في ذلك من خلال فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب، وخلقت عمدا ظروفا معيشية مصممة لإحداث التدمير الجسدي للفلسطينيين كمجموعة، والتي تشكل جوهر أعمال الإبادة الجماعية في نظام روما الأساسي واتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (اتفاقية الإبادة الجماعية)".وأكدت أن تصريحات السلطات الإسرائيلية دليل مباشر على نية الإبادة الجماعية.وأوضحت أنه يجب على جميع الدول الوفاء "بالالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي لإنهاء هذه الإبادة الجماعية ومعاقبة المسؤولين عنها".
لجنة التحقيق في الأمم المتحدة تصف أعمال إسرائيل بقطاع غزة بالـ"إبادة جماعية"- عاجل
07:28 GMT 16.09.2025 (تم التحديث: 07:40 GMT 16.09.2025)
صرحت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، بأن التصريحات الصادرة عن السلطات الإسرائيلية بما يتعلق بقطاع غزة، دليل مباشر على نية "الإبادة الجماعية" بحق القطاع.
وجاء في تقرير اللجنة الذي صدر اليوم الثلاثاء: "خلصت اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في قطاع غزة كمجموعة، بما في ذلك من خلال فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب، وخلقت عمدا ظروفا معيشية مصممة لإحداث التدمير الجسدي للفلسطينيين كمجموعة، والتي تشكل جوهر أعمال الإبادة الجماعية في نظام روما الأساسي واتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (اتفاقية الإبادة الجماعية)".
وأكدت أن تصريحات السلطات الإسرائيلية دليل مباشر على نية الإبادة الجماعية.
وأوضحت أنه يجب على جميع الدول الوفاء "بالالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي لإنهاء هذه الإبادة الجماعية ومعاقبة المسؤولين عنها".