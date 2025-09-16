https://sarabic.ae/20250916/الجيش-الإسرائيلي-بدأنا-تدمير-بنى-حماس-التحتية-في-مدينة-غزة-1104893079.html

الجيش الإسرائيلي: بدأنا بتدمير بنى "حماس" التحتية في مدينة غزة

الجيش الإسرائيلي: بدأنا بتدمير بنى "حماس" التحتية في مدينة غزة

سبوتنيك عربي

حذّر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، سكان مدينة غزة، من أن الجيش بدأ بتدمير بنى تحتية تابعة لحركة حماس الفلسطينية في المدينة. 16.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-16T07:25+0000

2025-09-16T07:25+0000

2025-09-16T07:25+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

غزة

قطاع غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091765829_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ec4dbf42709bd158b9091c667ccec28d.jpg

وأعلن أدرعي، في بيان، أن "مدينة غزة تعتبر الآن منطقة قتال خطيرة، وأن البقاء في المنطقة يعرض أهل غزة للخطر".ودعا أدرعي، سكان غزة إلى الانتقال "في أسرع وقت ممكن عبر شارع الرشيد إلى المناطق التي تم عرضها جنوب وادي غزة من خلال المركبات أو سيرًا على الأقدام".واختتم المتحدث العسكري الإسرائيلي بيانه، متحدثا إلى سكان غزة، قائلا: "انضموا إلى أكثر من 40% من سكان المدينة، الذين انتقلوا من المدينة حفاظًا على سلامتهم وسلامة أحبائهم".وقال كاتس في تغريدة عبر منصة "إكس": "لن نتراجع حتى تنتهي المهمة بهزيمة "حماس"، مشيرا إلى أن "الجيش يقاتل لتهيئة الظروف لاستعادة الرهائن وهزيمة "حماس".أتى ذلك، بالتزامن مع تأكيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، للصحفيين قبيل مغاردته تل أبيب وتوجهه إلى قطر، أن "أمام حماس مهلة قصيرة جدًا للقبول بوقف إطلاق النار".وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.

https://sarabic.ae/20250916/نتنياهو-بدء-عملية-عسكرية-قوية-في-مدينة-غزة-1104892972.html

https://sarabic.ae/20250916/إسرائيل-تنفذ-37-غارة-جوية-على-غزة-خلال-20-دقيقة-1104888546.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة