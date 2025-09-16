https://sarabic.ae/20250916/الجيش-الإسرائيلي-بدأنا-تدمير-بنى-حماس-التحتية-في-مدينة-غزة-1104893079.html
الجيش الإسرائيلي: بدأنا بتدمير بنى "حماس" التحتية في مدينة غزة
الجيش الإسرائيلي: بدأنا بتدمير بنى "حماس" التحتية في مدينة غزة
سبوتنيك عربي
حذّر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، سكان مدينة غزة، من أن الجيش بدأ بتدمير بنى تحتية تابعة لحركة حماس الفلسطينية في المدينة. 16.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-16T07:25+0000
2025-09-16T07:25+0000
2025-09-16T07:25+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091765829_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ec4dbf42709bd158b9091c667ccec28d.jpg
وأعلن أدرعي، في بيان، أن "مدينة غزة تعتبر الآن منطقة قتال خطيرة، وأن البقاء في المنطقة يعرض أهل غزة للخطر".ودعا أدرعي، سكان غزة إلى الانتقال "في أسرع وقت ممكن عبر شارع الرشيد إلى المناطق التي تم عرضها جنوب وادي غزة من خلال المركبات أو سيرًا على الأقدام".واختتم المتحدث العسكري الإسرائيلي بيانه، متحدثا إلى سكان غزة، قائلا: "انضموا إلى أكثر من 40% من سكان المدينة، الذين انتقلوا من المدينة حفاظًا على سلامتهم وسلامة أحبائهم".وقال كاتس في تغريدة عبر منصة "إكس": "لن نتراجع حتى تنتهي المهمة بهزيمة "حماس"، مشيرا إلى أن "الجيش يقاتل لتهيئة الظروف لاستعادة الرهائن وهزيمة "حماس".أتى ذلك، بالتزامن مع تأكيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، للصحفيين قبيل مغاردته تل أبيب وتوجهه إلى قطر، أن "أمام حماس مهلة قصيرة جدًا للقبول بوقف إطلاق النار".وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.
https://sarabic.ae/20250916/نتنياهو-بدء-عملية-عسكرية-قوية-في-مدينة-غزة-1104892972.html
https://sarabic.ae/20250916/إسرائيل-تنفذ-37-غارة-جوية-على-غزة-خلال-20-دقيقة-1104888546.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091765829_245:0:1685:1080_1920x0_80_0_0_a59cc66d9536757c88ac78bd8508edd1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي: بدأنا بتدمير بنى "حماس" التحتية في مدينة غزة
حذّر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، سكان مدينة غزة، من أن الجيش بدأ بتدمير بنى تحتية تابعة لحركة حماس الفلسطينية في المدينة.
وأعلن أدرعي، في بيان، أن "مدينة غزة تعتبر الآن منطقة قتال خطيرة، وأن البقاء في المنطقة يعرض أهل غزة للخطر
".
ودعا أدرعي، سكان غزة إلى الانتقال "في أسرع وقت ممكن عبر شارع الرشيد إلى المناطق التي تم عرضها جنوب وادي غزة من خلال المركبات أو سيرًا على الأقدام".
واختتم المتحدث العسكري الإسرائيلي بيانه، متحدثا إلى سكان غزة، قائلا: "انضموا إلى أكثر من 40% من سكان المدينة، الذين انتقلوا من المدينة حفاظًا على سلامتهم وسلامة أحبائهم".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن "غزة تحترق"، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي "يضرب بقوة" البنى التحتية لحركة حماس الفلسطينية.
وقال كاتس في تغريدة عبر منصة "إكس": "لن نتراجع حتى تنتهي المهمة بهزيمة "حماس"، مشيرا إلى أن "الجيش يقاتل لتهيئة الظروف لاستعادة الرهائن وهزيمة "حماس".
أتى ذلك، بالتزامن مع تأكيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، للصحفيين قبيل مغاردته تل أبيب وتوجهه إلى قطر، أن "أمام حماس مهلة قصيرة جدًا للقبول بوقف إطلاق النار".
وقال روبيو: "بدأ الإسرائيليون عمليات هناك (في غزة)، لذا نعتقد أنه لدينا فرصة قصيرة للتوصل إلى اتفاق. لم يعد أمامنا أشهر، وربما لدينا بضعة أيام، أو ربما بضعة أسابيع".
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.