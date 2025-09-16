عربي
لجنة التحقيق في الأمم المتحدة تصف أعمال إسرائيل بقطاع غزة بالـ"إبادة جماعية"- عاجل
الجيش الإسرائيلي: بدأنا بتدمير بنى "حماس" التحتية في مدينة غزة
سبوتنيك عربي
حذّر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، سكان مدينة غزة، من أن الجيش بدأ بتدمير بنى تحتية تابعة لحركة حماس الفلسطينية في المدينة.
07:25 GMT 16.09.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatصورة من مجزرة مدرسة التابعين الشرعية في حي الدرج في مدينة غزة، التي قصفها الجيش الإسرائيلي
صورة من مجزرة مدرسة التابعين الشرعية في حي الدرج في مدينة غزة، التي قصفها الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حذّر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، سكان مدينة غزة، من أن الجيش بدأ بتدمير بنى تحتية تابعة لحركة حماس الفلسطينية في المدينة.
وأعلن أدرعي، في بيان، أن "مدينة غزة تعتبر الآن منطقة قتال خطيرة، وأن البقاء في المنطقة يعرض أهل غزة للخطر".
ودعا أدرعي، سكان غزة إلى الانتقال "في أسرع وقت ممكن عبر شارع الرشيد إلى المناطق التي تم عرضها جنوب وادي غزة من خلال المركبات أو سيرًا على الأقدام".
مدفعية قوات الجيش الإسرائيلي تقصف لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
نتنياهو: بدء عملية عسكرية قوية في مدينة غزة
07:19 GMT
واختتم المتحدث العسكري الإسرائيلي بيانه، متحدثا إلى سكان غزة، قائلا: "انضموا إلى أكثر من 40% من سكان المدينة، الذين انتقلوا من المدينة حفاظًا على سلامتهم وسلامة أحبائهم".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن "غزة تحترق"، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي "يضرب بقوة" البنى التحتية لحركة حماس الفلسطينية.
وقال كاتس في تغريدة عبر منصة "إكس": "لن نتراجع حتى تنتهي المهمة بهزيمة "حماس"، مشيرا إلى أن "الجيش يقاتل لتهيئة الظروف لاستعادة الرهائن وهزيمة "حماس".
علم إسرائيلي فوق المباني المدمرة في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
إسرائيل تنفذ 37 غارة جوية على غزة خلال 20 دقيقة
00:50 GMT
أتى ذلك، بالتزامن مع تأكيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، للصحفيين قبيل مغاردته تل أبيب وتوجهه إلى قطر، أن "أمام حماس مهلة قصيرة جدًا للقبول بوقف إطلاق النار".
وقال روبيو: "بدأ الإسرائيليون عمليات هناك (في غزة)، لذا نعتقد أنه لدينا فرصة قصيرة للتوصل إلى اتفاق. لم يعد أمامنا أشهر، وربما لدينا بضعة أيام، أو ربما بضعة أسابيع".
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.
