المفوضية الأوروبية تقرر فرض عقوبات جديدة على إسرائيل

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المتحدثة للصحفيين، إن "المفوضين سيتبنون غدا حزمة من الإجراءات ضد إسرائيل، على وجه التحديد، اقتراح بتعليق بعض الأحكام التجارية في الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن ما يحدث في قطاع غزة هو مجاعة من صنع البشر، مشيرةً إلى أنه لا يمكن قبول أن يتحول ذلك إلى سلاح للحرب.جاء ذلك في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء، دعت فيها إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الأوروبية ضد إسرائيل بسبب استمرار حربها على غزة.وقالت فون دير لاين، إن تلك الإجراءات تشمل تعليق الدعم المشترك لإسرائيل، لكن دون التأثير على المجتمع المدني.ولفتت إلى أن الإجراءات تشمل اقتراحات جديدة حول فرض عقوبات على الوزراء المتشددين والمستعمرين الذين يستخدمون العنف ضد الفلسطينيين.وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية عسكرية قوية في مدينة غزة، وسط دعوات من الجيش الإسرائيلي بإخلاء المدينة.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن نتنياهو، قوله في بداية جلسة استماع في قضايا فساد: "بدأنا عملية واسعة النطاق في غزة، ونحن في مرحلة حاسمة".وبحسب تقديرات أمنية إسرائيلية، غادر أكثر من 350 ألف فلسطيني مدينة غزة حتى مساء أمس الاثنين، بعد موجة غارات جوية مكثفة شنها سلاح الجو الإسرائيلي، ومن المتوقع أن يزداد معدل الإجلاء مع تقدم العمليات العسكرية.

