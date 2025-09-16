المفوضية الأوروبية تقرر فرض عقوبات جديدة على إسرائيل

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
المفوضية الأوروبية تقرر فرض عقوبات جديدة على إسرائيل
المفوضية الأوروبية تقرر فرض عقوبات جديدة على إسرائيل
أعلنت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن مفوضي الاتحاد الأوروبي بصدد الموافقة، غدا الأربعاء، على فرض عقوبات جديدة على إسرائيل بسبب حربها... 16.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-16T10:53+0000
2025-09-16T10:53+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم
غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/1d/1048509794_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5f9027b3af07763620be9520219bf3da.jpg
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المتحدثة للصحفيين، إن "المفوضين سيتبنون غدا حزمة من الإجراءات ضد إسرائيل، على وجه التحديد، اقتراح بتعليق بعض الأحكام التجارية في الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن ما يحدث في قطاع غزة هو مجاعة من صنع البشر، مشيرةً إلى أنه لا يمكن قبول أن يتحول ذلك إلى سلاح للحرب.جاء ذلك في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء، دعت فيها إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الأوروبية ضد إسرائيل بسبب استمرار حربها على غزة.وقالت فون دير لاين، إن تلك الإجراءات تشمل تعليق الدعم المشترك لإسرائيل، لكن دون التأثير على المجتمع المدني.ولفتت إلى أن الإجراءات تشمل اقتراحات جديدة حول فرض عقوبات على الوزراء المتشددين والمستعمرين الذين يستخدمون العنف ضد الفلسطينيين.وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية عسكرية قوية في مدينة غزة، وسط دعوات من الجيش الإسرائيلي بإخلاء المدينة.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن نتنياهو، قوله في بداية جلسة استماع في قضايا فساد: "بدأنا عملية واسعة النطاق في غزة، ونحن في مرحلة حاسمة".وبحسب تقديرات أمنية إسرائيلية، غادر أكثر من 350 ألف فلسطيني مدينة غزة حتى مساء أمس الاثنين، بعد موجة غارات جوية مكثفة شنها سلاح الجو الإسرائيلي، ومن المتوقع أن يزداد معدل الإجلاء مع تقدم العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20250916/الخارجية-الفلسطينية-تدعو-المجتمع-الدولي-لوقف-العدوان-الإسرائيلي-على-غزة-1104901857.html
https://sarabic.ae/20250916/كاتس-غزة-تحترق-وروبيو-يهدد-حماس-1104891323.html
غزة
إسرائيل
المفوضية الأوروبية تقرر فرض عقوبات جديدة على إسرائيل

© AP Photo / Aris Oikonomouرئيس المجلس الأوروبي و رئيسة المفوضية الأوروبية شارل ميشيل وأورسولا فون دير لاين
رئيس المجلس الأوروبي و رئيسة المفوضية الأوروبية شارل ميشيل وأورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Aris Oikonomou
تابعنا عبر
أعلنت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن مفوضي الاتحاد الأوروبي بصدد الموافقة، غدا الأربعاء، على فرض عقوبات جديدة على إسرائيل بسبب حربها المستمرة على غزة منذ نحو عامين.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المتحدثة للصحفيين، إن "المفوضين سيتبنون غدا حزمة من الإجراءات ضد إسرائيل، على وجه التحديد، اقتراح بتعليق بعض الأحكام التجارية في الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن ما يحدث في قطاع غزة هو مجاعة من صنع البشر، مشيرةً إلى أنه لا يمكن قبول أن يتحول ذلك إلى سلاح للحرب.
دبابات إسرائيلية على طول الحدود الإسرائيلية مع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
10:11 GMT
جاء ذلك في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء، دعت فيها إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الأوروبية ضد إسرائيل بسبب استمرار حربها على غزة.
وقالت فون دير لاين، إن تلك الإجراءات تشمل تعليق الدعم المشترك لإسرائيل، لكن دون التأثير على المجتمع المدني.
ولفتت إلى أن الإجراءات تشمل اقتراحات جديدة حول فرض عقوبات على الوزراء المتشددين والمستعمرين الذين يستخدمون العنف ضد الفلسطينيين.
غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
كاتس: غزة تحترق.. وروبيو يهدد "حماس"
05:36 GMT
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية عسكرية قوية في مدينة غزة، وسط دعوات من الجيش الإسرائيلي بإخلاء المدينة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن نتنياهو، قوله في بداية جلسة استماع في قضايا فساد: "بدأنا عملية واسعة النطاق في غزة، ونحن في مرحلة حاسمة".
وبحسب تقديرات أمنية إسرائيلية، غادر أكثر من 350 ألف فلسطيني مدينة غزة حتى مساء أمس الاثنين، بعد موجة غارات جوية مكثفة شنها سلاح الجو الإسرائيلي، ومن المتوقع أن يزداد معدل الإجلاء مع تقدم العمليات العسكرية.
