عربي
عاجل- بوتين يلتقي رئيس الوزراء الأرميني باشينيان في الكرملين
رئيس الحكومة اللبنانية: إضاءة صخرة الروشة انقلاب على الالتزامات الصريحة
رئيس الحكومة اللبنانية: إضاءة صخرة الروشة انقلاب على الالتزامات الصريحة
سبوتنيك عربي
أدان رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، قيام أنصار "حزب الله" بإضاءة صخرة الروشة في العاصمة بيروت بصورتي الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله وخلفه هاشم صفي الدين في إحياء الذكرى السنوية الأولى لمقتلهما.
رئيس الحكومة اللبنانية: إضاءة صخرة الروشة انقلاب على الالتزامات الصريحة

20:52 GMT 25.09.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالآلاف من مناصري "حزب الله" يضيئون صخرة الروشة في بيروت بصور نصر الله وصفي الدين، 25 سبتمبر/ أيلول 2025
الآلاف من مناصري حزب الله يضيئون صخرة الروشة في بيروت بصور نصر الله وصفي الدين، 25 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أدان رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، قيام أنصار "حزب الله" بإضاءة صخرة الروشة في العاصمة بيروت بصورتي الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله وخلفه هاشم صفي الدين، في إحياء الذكرى السنوية الأولى لمقتلهما.
وفي رد فعل فوري، نشر رئيس الوزراء نواف سلام على منصة "إكس" بيانا وصف فيه ما حدث بأنه "مخالفة صريحة" لشروط التصريح الممنوح للتجمع، والذي نص بشكل واضح على "عدم إنارة صخرة الروشة مطلقا لا من البر ولا من البحر ولا من الجو، وعدم بث أي صور ضوئية عليها".
وأكد سلام أنه اتصل بوزراء الداخلية والعدل والدفاع "وطلب منهم اتخاذ الإجراءات المناسبة بما في ذلك توقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق لينالوا جزاءهم"، واعتبر أن هذا الفعل "يشكل انقلابا على الالتزامات الصريحة للجهة المنظمة وداعميها ويعتبر سقطة جديدة لها".
الآلاف من مناصري حزب الله يضيئون صخرة الروشة في بيروت بصور نصر الله وصفي الدين، 25 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
الآلاف من مناصري "حزب الله" يضيئون صخرة الروشة في بيروت بصور نصر الله وصفي الدين... صور وفيديو
18:19 GMT
ورفع رئيس الوزراء من حدة خطابه بالقول: "هذا التصرف المستنكر لن يثنينا عن قرار إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات بل يزيدنا إصراراً على تحقيق هذا الواجب الوطني"، في إشارة إلى الخلافات العميقة بين الحكومة والحزب.
ووصف نواف سلام ما فعله أنصار "حزب الله" بأنه "مخالفة صريحة"، حيث جاءت إضاءة المعلم البيروتي الشهير خلال تجمع لأنصار الحزب على الرصيف البحري المقابل للصخرة، رفعوا خلاله أعلام الحزب والأعلام اللبنانية والإيرانية، وصولاً بعضهم على متن مراكب صغيرة، مع بث أناشيد حزبية.
محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
قاليباف: "حزب الله" أكثر حيوية حاليا.. وتزويده بالصواريخ ليس مستحيلا
15:26 GMT
أثارت الفعالية، التي أقيمت إحياء لذكرى اغتيال نصر الله في غارة إسرائيلية على مقره في الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر/أيلول 2024، ثم مقتل خلفه صفي الدين بعد أيام، جدلاً واسعاً في الأوساط اللبنانية. حيث رفضت شريحة واسعة من اللبنانيين استخدام المعلم السياحي والشهير كمنصة لإعلانات حزبية، بينما دافع أنصار الحزب عن هذه الخطوة، مما أدخل نواباً ومسؤولين في سجال حاد حول الموضوع.
يُذكر أن صخرة الروشة التي تمت إضاءتها بصورتي نصر الله صفي الدين، تُعد أحد أبرز المعالم الطبيعية والرمزية للعاصمة اللبنانية بيروت.
