عضو المجلس السياسي في "حزب الله": نمتلك القوة الجماهيرية الأولى في لبنان ولا نحتاج لإثبات ذلك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: سيناء ليست بديلاً لفلسطين.. القاهرة تسد الطرق أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول: الاعتراف بدولة فلسطين يعكس تحولا في الموقف الدولي من القضية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: استبعاد طرف أساسي في لقاء ترامب مع قادة دول عربية يثير شكوكا حول نواياه الداعمة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد، ما تفاصيله؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250925/عضو-المجلس-السياسي-في-حزب-الله-نمتلك-القوة-الجماهيرية-الأولى-في-لبنان-ولا-نحتاج-لإثبات-ذلك-1105260563.html
عضو المجلس السياسي في "حزب الله": نمتلك القوة الجماهيرية الأولى في لبنان ولا نحتاج لإثبات ذلك
عضو المجلس السياسي في "حزب الله": نمتلك القوة الجماهيرية الأولى في لبنان ولا نحتاج لإثبات ذلك
سبوتنيك عربي
علّق عضو المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني، غالب أبو زينب، على فعالية إضاءة صخرة الروشة في بيروت في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمين العام لـ"حزب الله"... 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T17:33+0000
2025-09-25T17:33+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105261023_0:121:3080:1854_1920x0_80_0_0_ee0a48a33db19bafddd26d34b8a55cea.jpg
وأوضح أبو زينب، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن: "ما سلط الضوء على هذه الفعالية، هو محاولة البعض تسييسها والهجوم عليها، الأمر الذي استفز شرائح واسعة من اللبنانيين المؤيدين للسيد نصرالله، والتي لا تقتصر على طائفة واحدة".وأشار إلى أن "حزب الله أراد من خلال هذه الخطوة توجيه رسالة واضحة مفادها أن الوضع في بيروت طبيعي جدا، ومن حق الحزب، كما أي مواطن لبناني، القيام بأنشطة سلمية تعبّر عن رأيه، وأن لبنان يجب أن يبقى بلد الحريات الأساسية، بعيدا عن أي تبعية أو قمع أميركي أو إسرائيلي. نحن نتحرك بحرية وسلمية، ولن نخضع لهذه الضغوط".وختم بالقول: "لا نحتاج إلى إثبات شعبيتنا، فهي راسخة في كل المفاصل الأساسية. الدليل في الانتخابات البلدية، وفي مشهد التشييع الشعبي الكبير للسيد نصرالله، والذكرى الأولى لاستشهاده ستؤكد مجددًا أننا نملك القوة الجماهيرية الأولى في لبنان، باعتراف الجميع".
https://sarabic.ae/20250223/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-لأول-مرة-فيديو-اغتيال-حسن-نصر-الله-تزامنا-مع-تشييعه-1098093230.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105261023_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_c353517eaca25c3569f9bf215f2fab0d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله

عضو المجلس السياسي في "حزب الله": نمتلك القوة الجماهيرية الأولى في لبنان ولا نحتاج لإثبات ذلك

17:33 GMT 25.09.2025
© Photo / unsplash/Anna Danielyanلبنان
لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
© Photo / unsplash/Anna Danielyan
تابعنا عبر
علّق عضو المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني، غالب أبو زينب، على فعالية إضاءة صخرة الروشة في بيروت في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، مؤكدا أن "هذه الخطوة تندرج في إطار نشاط حضاري وسلمي يقوم به لبنانيون للتعبير عن تضامنهم مع أحد القادة السياسيين في لبنان، الذي اغتاله العدو الإسرائيلي".
وأوضح أبو زينب، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن: "ما سلط الضوء على هذه الفعالية، هو محاولة البعض تسييسها والهجوم عليها، الأمر الذي استفز شرائح واسعة من اللبنانيين المؤيدين للسيد نصرالله، والتي لا تقتصر على طائفة واحدة".

وأضاف: "نحيي هذه الفعالية بكل هدوء، فهي حق مشروع لشريحة من اللبنانيين في التحرك السلمي بأي منطقة من لبنان للتعبير عن رأيها في مناسبة وطنية عزيزة".

حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
الجيش الإسرائيلي ينشر لأول مرة فيديو اغتيال حسن نصر الله تزامنا مع تشييعه
23 فبراير, 15:12 GMT
وأشار إلى أن "حزب الله أراد من خلال هذه الخطوة توجيه رسالة واضحة مفادها أن الوضع في بيروت طبيعي جدا، ومن حق الحزب، كما أي مواطن لبناني، القيام بأنشطة سلمية تعبّر عن رأيه، وأن لبنان يجب أن يبقى بلد الحريات الأساسية، بعيدا عن أي تبعية أو قمع أميركي أو إسرائيلي. نحن نتحرك بحرية وسلمية، ولن نخضع لهذه الضغوط".
وانتقد أبو زينب "تعاطي رئيس الحكومة نواف سلام مع الموضوع"، معتبرًا أنه "أجّجه عبر إصدار تعاميم أثارت الانقسام، في حين كان الأجدى به أن يعتمد مقاربة وسطية والتعامل بحكمة مع القضايا الخلافية، لأن المرحلة دقيقة ولا تحتمل أخطاء من المسؤولين عن إدارة شؤون الدولة اللبنانية".
وختم بالقول: "لا نحتاج إلى إثبات شعبيتنا، فهي راسخة في كل المفاصل الأساسية. الدليل في الانتخابات البلدية، وفي مشهد التشييع الشعبي الكبير للسيد نصرالله، والذكرى الأولى لاستشهاده ستؤكد مجددًا أننا نملك القوة الجماهيرية الأولى في لبنان، باعتراف الجميع".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала