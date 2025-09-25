https://sarabic.ae/20250925/عضو-المجلس-السياسي-في-حزب-الله-نمتلك-القوة-الجماهيرية-الأولى-في-لبنان-ولا-نحتاج-لإثبات-ذلك-1105260563.html

عضو المجلس السياسي في "حزب الله": نمتلك القوة الجماهيرية الأولى في لبنان ولا نحتاج لإثبات ذلك

عضو المجلس السياسي في "حزب الله": نمتلك القوة الجماهيرية الأولى في لبنان ولا نحتاج لإثبات ذلك

علّق عضو المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني، غالب أبو زينب، على فعالية إضاءة صخرة الروشة في بيروت في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمين العام لـ"حزب الله"... 25.09.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح أبو زينب، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن: "ما سلط الضوء على هذه الفعالية، هو محاولة البعض تسييسها والهجوم عليها، الأمر الذي استفز شرائح واسعة من اللبنانيين المؤيدين للسيد نصرالله، والتي لا تقتصر على طائفة واحدة".وأشار إلى أن "حزب الله أراد من خلال هذه الخطوة توجيه رسالة واضحة مفادها أن الوضع في بيروت طبيعي جدا، ومن حق الحزب، كما أي مواطن لبناني، القيام بأنشطة سلمية تعبّر عن رأيه، وأن لبنان يجب أن يبقى بلد الحريات الأساسية، بعيدا عن أي تبعية أو قمع أميركي أو إسرائيلي. نحن نتحرك بحرية وسلمية، ولن نخضع لهذه الضغوط".وختم بالقول: "لا نحتاج إلى إثبات شعبيتنا، فهي راسخة في كل المفاصل الأساسية. الدليل في الانتخابات البلدية، وفي مشهد التشييع الشعبي الكبير للسيد نصرالله، والذكرى الأولى لاستشهاده ستؤكد مجددًا أننا نملك القوة الجماهيرية الأولى في لبنان، باعتراف الجميع".

