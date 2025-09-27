في ذكرى اغتياله.. حشود ببيروت تؤكد المضي على نهج نصر الله.. صور وفيديو
© Sputnik . Ahmad Gerendizerفي "ليلة العروج".. حشود بيروت تؤكد المضي على نهج السيد نصرالله
© Sputnik . Ahmad Gerendizer
تابعنا عبر
حصري
في مشهد يعيد إلى الأذهان اللحظات الأولى للحادثة، تجمع حشد شعبي كبير، مساء الجمعة، في شارع العاملية بمنطقة حارة حريك، المكان الذي شهد مقتل الأمين العام السابق لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله.
تحت شعار "عند أعتاب عزيز الروح في ليلة العروج"، أقام المشاركون وقفة وفاء وولاء، معبرين عن تقديرهم لمسيرة وتضحيات من وصفوه بـ "سيد شهداء الأمة".
كانت الأجواء مفعمة بمشاعر الحزن الممزوج بالفخر، حيث أكد الحاضرون التزامهم بخط المقاومة وثباتهم على المبادئ التي رسخها حسن نصر الله، ولم تقتصر فعاليات الإحياء على الضاحية الجنوبية، بل امتدت لتشمل أبرز معالم بيروت، حيث أضيئت صخرة الروشة بصورة نصر الله وهاشم صفي الدين.
© Sputnik . Ahmad Gerendizerفي "ليلة العروج".. حشود بيروت تؤكد المضي على نهج السيد نصرالله
في "ليلة العروج".. حشود بيروت تؤكد المضي على نهج السيد نصرالله
© Sputnik . Ahmad Gerendizer
هذه الفعالية الرمزية، التي سبقتها مسيرات بحرية وشعبية، حملت دلالات عميقة حول الوحدة الوطنية التي لطالما أكد عليها نصر الله في خطاباته، خاصة مع إضاءة الصخرة أيضا بصور جمعته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس رفيق الحريري، وقد أعلن "حزب الله" أن فعاليات إحياء الذكرى، التي انطلقت تحت الشعار المركزي "إنّا على العهد"، ستستمر حتى الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
© Sputnik . Ahmad Gerendizerفي "ليلة العروج".. حشود بيروت تؤكد المضي على نهج السيد نصرالله
في "ليلة العروج".. حشود بيروت تؤكد المضي على نهج السيد نصرالله
© Sputnik . Ahmad Gerendizer
ومن المقرر أن تشهد بيروت اليوم السبت احتفالاً مركزياً يتحدث فيه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في خطوة تؤكد استمرارية النهج والقيادة. كما دعيت وقفات وجدانية شعبية في مختلف مناطق بيروت والضواحي لتتزامن مع لحظة الاستشهاد عند الساعة 6:21 مساء.
© Sputnik . Ahmad Gerendizerفي "ليلة العروج".. حشود بيروت تؤكد المضي على نهج السيد نصرالله
في "ليلة العروج".. حشود بيروت تؤكد المضي على نهج السيد نصرالله
© Sputnik . Ahmad Gerendizer
على مدار الأيام الماضية، تحولت شوارع بيروت ومناطق أخرى في لبنان إلى ساحات مفتوحة للتعبير عن الوفاء، حيث رفعت الصور والرايات التي تحمل صور القادة.
© Sputnik . Ahmad Gerendizerفي "ليلة العروج".. حشود بيروت تؤكد المضي على نهج السيد نصرالله
في "ليلة العروج".. حشود بيروت تؤكد المضي على نهج السيد نصرالله
© Sputnik . Ahmad Gerendizer
وبين إضاءة الشموع وإضاءة صخرة الروشة الشامخة، بعثت بيروت رسالة واضحة بأن ذكرى الأمين العام السابق حسن نصر الله باقية، وأن نهجه لا يزال يشكل بوصلة لمناصريه في لبنان والمنطقة.