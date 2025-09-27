https://sarabic.ae/20250927/قاسم-في-ذكرى-اغتيال-نصر-الله-لن-نتخلى-عن-السلاح-1105338441.html
قاسم في ذكرى اغتيال نصر الله: لن نتخلى عن السلاح
صرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، اليوم السبت، بأنه "سيبقى على عهد الأمين العام الراحل حسن نصر الله، ولن يتخلّى عن السلاح"، على حد قوله. 27.09.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح قاسم، في كلمة له خلال الذكرى السنوية الأولى لاغتيال حسن نصر الله: "سأقول لك باسمي وباسم إخوانك وهذا الجمهور المحب وكل من أحبّك في العالم، إنّا على العهد يا نصر الله وأنّا على العهد ثابتون ولن نترك الساحة ولن نتخلّى عن السلاح".وأضاف أن "نزع السلاح هو نزع القوة وهذا في خدمة إسرائيل"، متابعًا: "سنواجه حملة حصر السلاح وندعو الحكومة اللبنانية للقيام بواجبها".كما دعا قاسم إلى "تطبيق اتفاق الطائف الذي يدعو إلى تحرير كل أراضي لبنان من الاحتلال وبسط سيادة الجيش"، مؤكدًا أن "الحزب يحرص على الوحدة ونحن في خندق واحد".وفي مشهد يعيد إلى الأذهان اللحظات الأولى للحادثة، تجمع حشد شعبي كبير، مساء أمس الجمعة، في شارع "العاملية" بمنطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، المكان الذي شهد اغتيال الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" حسن نصر الله.وتحت شعار "عند أعتاب عزيز الروح في ليلة العروج"، أقام المشاركون وقفة وفاء وولاء، معبرين عن تقديرهم لمسيرة وتضحيات من وصفوه بـ"سيد شهداء الأمة".وكانت الأجواء مفعمة بمشاعر الحزن الممزوج بالفخر، حيث أكد الحاضرون التزامهم بـ"خط المقاومة" وثباتهم على المبادئ التي رسّخها حسن نصر الله، ولم تقتصر فعاليات الإحياء على الضاحية الجنوبية، بل امتدت لتشمل أبرز معالم بيروت، حيث أضيئت صخرة "الروشة" بصورة نصر الله وهاشم صفي الدين.وقد أعلن "حزب الله"، أن فعاليات إحياء الذكرى، التي انطلقت تحت الشعار المركزي "إنّا على العهد"، ستستمر حتى الـ12 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، اغتيل الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأوضح قاسم، في كلمة له خلال الذكرى السنوية الأولى لاغتيال حسن نصر الله: "سأقول لك باسمي وباسم إخوانك وهذا الجمهور المحب وكل من أحبّك في العالم، إنّا على العهد يا نصر الله وأنّا على العهد ثابتون ولن نترك الساحة ولن نتخلّى عن السلاح".
وأضاف أن "نزع السلاح هو نزع القوة وهذا في خدمة إسرائيل"، متابعًا: "سنواجه حملة حصر السلاح وندعو الحكومة اللبنانية للقيام بواجبها".
كما دعا قاسم إلى "تطبيق اتفاق الطائف الذي يدعو إلى تحرير كل أراضي لبنان من الاحتلال وبسط سيادة الجيش"، مؤكدًا أن "الحزب يحرص على الوحدة ونحن في خندق واحد".
وفي مشهد يعيد إلى الأذهان اللحظات الأولى للحادثة، تجمع حشد شعبي كبير، مساء أمس الجمعة، في شارع "العاملية" بمنطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، المكان الذي شهد اغتيال الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" حسن نصر الله.
وتحت شعار "عند أعتاب عزيز الروح في ليلة العروج"، أقام المشاركون وقفة وفاء وولاء، معبرين عن تقديرهم لمسيرة وتضحيات من وصفوه بـ"سيد شهداء الأمة".
وكانت الأجواء مفعمة بمشاعر الحزن الممزوج بالفخر، حيث أكد الحاضرون التزامهم بـ"خط المقاومة" وثباتهم على المبادئ التي رسّخها حسن نصر الله، ولم تقتصر فعاليات الإحياء على الضاحية الجنوبية، بل امتدت لتشمل أبرز معالم بيروت، حيث أضيئت صخرة "الروشة" بصورة نصر الله وهاشم صفي الدين.
وقد أعلن "حزب الله"، أن فعاليات إحياء الذكرى، التي انطلقت تحت الشعار المركزي "إنّا على العهد"، ستستمر حتى الـ12 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
يذكر أنه في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، اغتيل الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.