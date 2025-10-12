https://sarabic.ae/20251012/ما-هى-السيناريوهات-القادمة-من-جانب-أنصار-الله-بعد-وقف-الحرب-في-غزة؟--1105915462.html

ما هى السيناريوهات القادمة من جانب "أنصار الله" بعد وقف الحرب في غزة؟

لم تعارض صنعاء الاتفاق وترحب بوقف إطلاق النار والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولكن لديها مخاوف من الجانب الإسرائيلي الذي ترى أنه لا عهد له ولا اتفاق ويمكن أن ينقلب في أي لحظة على كل ما تم التوصل إليه وحدث هذا في بداية العام بعد أن تسلم عدد من الرهائن من جانب حركة حماس، لكن الحركة وعلى ما يبدو وبعدها ردها المحنك على مبادرة ترامب، أنها تعرف كيف تدير الأمور بشكل جيد سياسيا وعسكريا.فما التداعيات المتوقعة في اليمن بعد وقف الحرب في غزة؟أكد الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني، العميد عزيز راشد،" أن استراتيجية "أنصار الله" بعد وقف إطلاق النار في غزة ستظل قائمة كما هى واليد على الزناد تحسبا لأي نقض للاتفاق، الكيان الإسرائيلي ناقض للعهود، وأن أي اتفاق معه هو مجرد "استراحة محارب" يجب استغلالها للحشد والإعداد لمواجهة قادمة".الاستراتيجية القادمةوقال راشد في اتصال مع "سبوتنيك": "الاستراتيجية القادمة لأنصار الله في تلك المرحلة هى نفس الاستراتيجية العقائدية التي اعتمدنا عليها من البداية لمساندة أهلنا في الأراضي المحتلة وحرب الإبادة التي يشنها المحتل على أهل غزة، لن نترك سلاحنا ولو للحظة واحدة لكي تنالنا يد الغدر والخيانة، وسوف نستمر في إعداد العدة من السلاح والتدريب والاستعداد اليقط لأي متغيرات قد تطرأ، إلى جانب الوعي الحذر والترقب لعدوانية الكيان، لأنه طوال 75 عاما لم يكترث بالمعاهدات وما زال هو الناقض للعهود والمواثيق، ومنقلباً على كل الاتفاقيات".وتابع راشد: "نحن أمام مرحلة من اليقظة، مرحلة من الإعداد الجيد، والإعداد التكنولوجي العسكري، وبناء القدرات العسكرية إلى أوج القدرة الكاملة، وهو الوصول إلى منظومة الدفاعات الجوية الكاملة التي تسقط هيبة الولايات المتحدة الأمريكية والعدو، ولكن بكل أسفنحن اليوم في مرحلة مهمة ومفصلية، ولا بد من المواجهة والإعداد نحن نتعلم من الماضي، ومن لم يتعلم من الماضي ليس له مستقبل، لأن المستقبل سيلتهمه تماما، هذه هي الاستراتيجية التي نتبعها".استراحة محاربوأشار الخبير العسكري، إلى أن، "هذه الهدنة التي تم الاتفاق عليها هى كما قلنا "استراحة محارب"، سوف يتم استغلالها من أجل حشد وإعداد وتدريب وتأهيل وبناء قدرات، وأبحاث عسكرية وتكنولوجية ودفاعات جوية يمنية، هذا هو المحك الرئيسي الذي سيؤدب كيان الاحتلال وكذلك أمريكا ويجعل كل منهما يقف عند حده، رغم كل ما حدث لهم خلال العامين الماضيين لا زال بعضهم يتحدث حتى الآن عن ضرورة قيام إسرائيل الكبرى، وبالتالي يجب علينا أن نستعد لهم، وإن كان هناك تراجع في الجبهة العربية أو في الجبهة الداخلية الفلسطينية، مع تآمر المحيط العربي للأسف الشديد".وقال راشد: "نحن متأكدون أنه سينقض العهد، لكن هذه استراحة محارب للكيان بكل للأسف، وبالتالي نحن أمام مرحلة واستراتيجية هامة لدى أنصار الله ولدى الجيش اليمني، وهذا هو الواجب بأن كل من يواجه الكيان عليه أن يكون دائما على أهبة الاستعداد وأن لا يأمن العهود والاتفاقات، لأنهم دائما لا ينفذونها".ملف خطيرمن جانبه يقول، الخبير الاقتصادي اليمني، د. محمد الأنسي: "إن وقف العمليات العسكرية والإبادة الجماعية ضد أهل غزة هو أمر مهم جدا و مطلب أخلاقي وإنساني ملح، وفي حال عادت أتمنى أن تعيد البشرية والأمة الإسلامية بشكل خاص النظر في هذا الملف الخطير لتعمل على إيقاف مستمر للحرب في غزة، هذا هو المناسب أخلاقيا وإنسانيا، لأن ما حدث في غزة لا يليق بالبشرية ولا بالإنسانية وسيظل وصمة عار في جبين الإنسانية كلها".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "يفترض ان وقف الحرب سيكون لها انعكاسات على المنطقة واليمن بشكل خاص في حال توقف الحرب على غزة بشكل فعلي، وأتمنى أن يستمر اتفاق غزة وأن يكون فعليا، لكن من زاوية مالية واقتصادية فأنا لست متفائلا للأسف، بل أستبعد استمرار وقف الحرب في غزة، لاعتبارات مرتبطة ببنية النظام المالي العالمي، وبناء على تحليل متعلق بالوضع الاقتصادي العالمي الراهن والظروف التي يمر بها الدولار، وهي ظروف صعبة نتيجة لتراكم التضخم".الخداع الاستراتيجيوتابع الأنسي: "أستطيع أن أقول إن ما حدث من وقف هو شيء مؤقت ويمكن وصفه ضمن الخداع الاستراتيجي، فأمريكا ترتب في الوقت الراهن لإشعال حروب واسعة في المنطقة وفي كثير من بلدان العالم، وفيما يتعلق بتأثير اتفاق غزة على الأزمة اليمنية يرى أن هذا الأمر غير وارد لأن الأزمة في اليمن ولو كان الصراع يمني- يمني كان بإمكاننا أن نقول ذلك".ولفت الأنسي، إلى أن" الواقع في اليمن يختلف عن غزة فيما يتعلق بإنهاء الأزمة، لذا أتوقع استمرار تدخل القوى الخارجية بقيادة أمريكا لإبقاء الوضع الراهن باعتباره أداة نفوذ وورقة رابحة على طاولتها، باعتبارها قوى تعيش على الفوضى الخلاقة لفرض النهب والسيطرة وبيع الأسلحة وتمزيق الشعوب".وفي تصريح سابق لوكالة لـ"سبوتنيك": "قال عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، حزام الأسد، بأن الجماعة ستوقف الهجمات ضد إسرائيل إذا التزمت بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أنها سترد بهجمات أشد قوة إذا انتهكت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيفرج عنهم قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. و سيعامل جميع الأطراف بعدالة".من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.و تستضيف مصر مفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدمًا في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.وشهدت المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة، وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف و جاريد كوشنر.

