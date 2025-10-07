https://sarabic.ae/20251007/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يعترض-4-طائرات-مسيرة-أطلقت-من-اليمن-1105726941.html

إعلام: الجيش الإسرائيلي يعترض 4 طائرات مسيرة أطلقت من اليمن

إعلام: الجيش الإسرائيلي يعترض 4 طائرات مسيرة أطلقت من اليمن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي اعترض 4 طائرات مسيرة منطلقة من اليمن. 07.10.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي نشر بيانا أكد من خلاله اعتراض 4 طائرات مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية.وأكد الجيش في بيانه أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة رابعة كانت في طريقها إلى مدينة إيلات على البحر الأحمر.وكانت وسائل الإعلام قد أوضحت أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في وقت سابق من اليوم قبل أن يعلن الجيش اعتراضه للطائرات المسيرة الأربعة.وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/ تموز الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدة باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، ردًا على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وأواخر يوليو/تموز الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخًا وطائرة مسيرة وزورقًا حربيًا، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، ما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل. وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

