مسؤول في "حزب الله": الحزب أعاد بناء قدراته وجاهز لمواجهة كل التحديات والاحتمالات

19.10.2025

2025-10-19T11:27+0000

2025-10-19T11:27+0000

2025-10-19T11:27+0000

وقال أحمد ريا، خلال لقاء نظمته "السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي" بالتعاون مع العلاقات العامة في بلدة طاريا، إن "المقاومة التزمت بالكامل بمندرجات القرار 1701 وقرار وقف إطلاق النار، ولكن العدو استمر بممارسة اعتداءاته وخرقه لكل القرارات".واعتبر المسؤول في حزب الله، أن "المقاومة أعادت ترميم نفسها وبناء قدراتها، وهي لم تهزم وهي جاهزة لكل الاحتمالات ولمواجهة كل التحديات"، حسب موقع "النهار" اللبناني.وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة “إكس”، عن انطلاق تمرين عسكري واسع للجيش في منطقة الجليل من ساعات مساء اليوم الأحد، وحتى يوم الخميس على طول الحدود مع لبنان داخل البلدات ومنطقة الشاطئ والجبهة الداخلية.وأوضح أدرعي أنه "سيتم خلال التمرين التدرب على التعاون المتعدد الأذرع للتعامل مع سيناريوهات مختلفة ومن بينها حماية المنطقة والاستجابة للتهديدات الميدانية الفورية."وأضاف أدرعي: "سيسمع خلال التمرين أصوات دوي انفجارات وستستخدم أعمال محاكاة للعدو ومسيرات درون وقطع جوية وبحرية إلى جانب حركة نشطة لقوات الأمن".وتأتي هذه المناورات في وقت شهدت فيه الأراضي اللبنانية خلال الأيام الأخيرة، ولا سيما في الجنوب ومنطقة البقاع شرق البلاد، غارات إسرائيلية استهدفت منشآت تجارية، قالت إسرائيل إنها مواقع يستخدمها "حزب الله" لإعادة بناء ترسانته العسكرية.حيث استهدفت الغارات الإسرائيلية، الخميس الماضي، معمل الإسمنت ومجبل الزفت التابعين لشركة "المجابل العاملية"، في الوادي الفاصل بين بلدتي أنصار وسيناي جنوبي لبنان.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، أن الغارات التي تجاوز عددها 14 غارة، طالت مختلف أقسام المنشأة من المجابل إلى ورشة تصليح الشاحنات ومكاتب الإدارة، متسببة بدمار شبه كامل، وخسائر تقدر بملايين الدولارات.ورصدت عدسة "سبوتنيك" حجم الأضرار الهائل الذي لحق بالموقع، حيث قال علي خليفة، أحد المسؤولين في المعمل، إن المنشأة "تضم مجبل زفت يُعدّ من الأكبر في لبنان بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 طن في الساعة، إضافة إلى مجبلين للباطون"، مشيراً إلى أن "إحدى الغارات أصابت خزان الزفت السائل بشكل مباشر، ما أدى إلى انفجار ضخم بسبب احتراق الفيول والزيت الحراري".وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس الماضي، إصابة 6 أشخاص بجروح بغارات إسرائيلية على منطقتي بنعفول في قضاء صيدا، وسيناي في بلدة أنصار قضاء النبطية جنوبي لبنان.ويذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل كان قد دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح حزب الله ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 شباط/فبراير الماضي.وفي 18 فبراير/ شباط الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في منطقة عازلة بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي لضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".

