مسؤول في "حزب الله": الحزب أعاد بناء قدراته وجاهز لمواجهة كل التحديات والاحتمالات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
ترامب يقول إن بوتين يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.. وحماس تحس الوسطاء على الضغط لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251019/مسؤول-في-حزب-الله-الحزب-أعاد-بناء-قدراته-وجاهز-لمواجهة-كل-التحديات-والاحتمالات-1106175220.html
مسؤول في "حزب الله": الحزب أعاد بناء قدراته وجاهز لمواجهة كل التحديات والاحتمالات
مسؤول في "حزب الله": الحزب أعاد بناء قدراته وجاهز لمواجهة كل التحديات والاحتمالات
سبوتنيك عربي
رأى مسؤول العلاقات العامة في "حزب الله" أحمد ريا، أن "الحزب بثباته وصموده وحكمته وصبره حما لبنان من الفتنة الداخلية والحرب الأهلية التي سعت إليها إسرائيل من... 19.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-19T11:27+0000
2025-10-19T11:27+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103670494_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e318172cec10700dccdf27311486bd75.jpg
وقال أحمد ريا، خلال لقاء نظمته "السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي" بالتعاون مع العلاقات العامة في بلدة طاريا، إن "المقاومة التزمت بالكامل بمندرجات القرار 1701 وقرار وقف إطلاق النار، ولكن العدو استمر بممارسة اعتداءاته وخرقه لكل القرارات".واعتبر المسؤول في حزب الله، أن "المقاومة أعادت ترميم نفسها وبناء قدراتها، وهي لم تهزم وهي جاهزة لكل الاحتمالات ولمواجهة كل التحديات"، حسب موقع "النهار" اللبناني.وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة “إكس”، عن انطلاق تمرين عسكري واسع للجيش في منطقة الجليل من ساعات مساء اليوم الأحد، وحتى يوم الخميس على طول الحدود مع لبنان داخل البلدات ومنطقة الشاطئ والجبهة الداخلية.وأوضح أدرعي أنه "سيتم خلال التمرين التدرب على التعاون المتعدد الأذرع للتعامل مع سيناريوهات مختلفة ومن بينها حماية المنطقة والاستجابة للتهديدات الميدانية الفورية."وأضاف أدرعي: "سيسمع خلال التمرين أصوات دوي انفجارات وستستخدم أعمال محاكاة للعدو ومسيرات درون وقطع جوية وبحرية إلى جانب حركة نشطة لقوات الأمن".وتأتي هذه المناورات في وقت شهدت فيه الأراضي اللبنانية خلال الأيام الأخيرة، ولا سيما في الجنوب ومنطقة البقاع شرق البلاد، غارات إسرائيلية استهدفت منشآت تجارية، قالت إسرائيل إنها مواقع يستخدمها "حزب الله" لإعادة بناء ترسانته العسكرية.حيث استهدفت الغارات الإسرائيلية، الخميس الماضي، معمل الإسمنت ومجبل الزفت التابعين لشركة "المجابل العاملية"، في الوادي الفاصل بين بلدتي أنصار وسيناي جنوبي لبنان.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، أن الغارات التي تجاوز عددها 14 غارة، طالت مختلف أقسام المنشأة من المجابل إلى ورشة تصليح الشاحنات ومكاتب الإدارة، متسببة بدمار شبه كامل، وخسائر تقدر بملايين الدولارات.ورصدت عدسة "سبوتنيك" حجم الأضرار الهائل الذي لحق بالموقع، حيث قال علي خليفة، أحد المسؤولين في المعمل، إن المنشأة "تضم مجبل زفت يُعدّ من الأكبر في لبنان بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 طن في الساعة، إضافة إلى مجبلين للباطون"، مشيراً إلى أن "إحدى الغارات أصابت خزان الزفت السائل بشكل مباشر، ما أدى إلى انفجار ضخم بسبب احتراق الفيول والزيت الحراري".وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس الماضي، إصابة 6 أشخاص بجروح بغارات إسرائيلية على منطقتي بنعفول في قضاء صيدا، وسيناي في بلدة أنصار قضاء النبطية جنوبي لبنان.ويذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل كان قد دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح حزب الله ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 شباط/فبراير الماضي.وفي 18 فبراير/ شباط الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في منطقة عازلة بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي لضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
https://sarabic.ae/20251019/في-توقيت-خطير-إسرائيل-تجري-مناورات-على-حدود-لبنان-1106165591.html
https://sarabic.ae/20251019/الجيش-الإسرائيلي-يجري-مناورة-عسكرية-لمدة-5-أيام-على-طول-الحدود-مع-لبنان-1106164735.html
https://sarabic.ae/20251017/وزير-خارجية-لبنان-الأسبق-إذا-قرر-ترامب-عدم-تزويد-أوكرانيا-بصواريخ-توماهوك-سيحدث-تقدم-في-المحادثات-1106108391.html
https://sarabic.ae/20251016/إصابة-6-أشخاص-بجروح-جراء-غارات-إسرائيلية-على-مناطق-في-جنوبي-لبنان-1106095240.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103670494_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ceb621a1e85400e3419a069d7e2f62f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي

مسؤول في "حزب الله": الحزب أعاد بناء قدراته وجاهز لمواجهة كل التحديات والاحتمالات

11:27 GMT 19.10.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالمئات من مناصري "حزب الله" أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني
المئات من مناصري حزب الله أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
رأى مسؤول العلاقات العامة في "حزب الله" أحمد ريا، أن "الحزب بثباته وصموده وحكمته وصبره حما لبنان من الفتنة الداخلية والحرب الأهلية التي سعت إليها إسرائيل من خلال استمرار عدوانها على لبنان بعد اتفاق وقف اطلاق النار".
وقال أحمد ريا، خلال لقاء نظمته "السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي" بالتعاون مع العلاقات العامة في بلدة طاريا، إن "المقاومة التزمت بالكامل بمندرجات القرار 1701 وقرار وقف إطلاق النار، ولكن العدو استمر بممارسة اعتداءاته وخرقه لكل القرارات".
واعتبر المسؤول في حزب الله، أن "المقاومة أعادت ترميم نفسها وبناء قدراتها، وهي لم تهزم وهي جاهزة لكل الاحتمالات ولمواجهة كل التحديات"، حسب موقع "النهار" اللبناني.
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
في توقيت خطير... إسرائيل تجري مناورات على حدود لبنان
07:46 GMT
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة “إكس”، عن انطلاق تمرين عسكري واسع للجيش في منطقة الجليل من ساعات مساء اليوم الأحد، وحتى يوم الخميس على طول الحدود مع لبنان داخل البلدات ومنطقة الشاطئ والجبهة الداخلية.
وأوضح أدرعي أنه "سيتم خلال التمرين التدرب على التعاون المتعدد الأذرع للتعامل مع سيناريوهات مختلفة ومن بينها حماية المنطقة والاستجابة للتهديدات الميدانية الفورية."
وأضاف أدرعي: "سيسمع خلال التمرين أصوات دوي انفجارات وستستخدم أعمال محاكاة للعدو ومسيرات درون وقطع جوية وبحرية إلى جانب حركة نشطة لقوات الأمن".
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية لمدة 5 أيام على طول الحدود مع لبنان
05:59 GMT
وتأتي هذه المناورات في وقت شهدت فيه الأراضي اللبنانية خلال الأيام الأخيرة، ولا سيما في الجنوب ومنطقة البقاع شرق البلاد، غارات إسرائيلية استهدفت منشآت تجارية، قالت إسرائيل إنها مواقع يستخدمها "حزب الله" لإعادة بناء ترسانته العسكرية.
حيث استهدفت الغارات الإسرائيلية، الخميس الماضي، معمل الإسمنت ومجبل الزفت التابعين لشركة "المجابل العاملية"، في الوادي الفاصل بين بلدتي أنصار وسيناي جنوبي لبنان.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، أن الغارات التي تجاوز عددها 14 غارة، طالت مختلف أقسام المنشأة من المجابل إلى ورشة تصليح الشاحنات ومكاتب الإدارة، متسببة بدمار شبه كامل، وخسائر تقدر بملايين الدولارات.
صواريخ توماهوك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
وزير خارجية لبنان الأسبق: إذا قرر ترامب عدم تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" سيحدث تقدم في المحادثات
17 أكتوبر, 09:16 GMT
ورصدت عدسة "سبوتنيك" حجم الأضرار الهائل الذي لحق بالموقع، حيث قال علي خليفة، أحد المسؤولين في المعمل، إن المنشأة "تضم مجبل زفت يُعدّ من الأكبر في لبنان بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 طن في الساعة، إضافة إلى مجبلين للباطون"، مشيراً إلى أن "إحدى الغارات أصابت خزان الزفت السائل بشكل مباشر، ما أدى إلى انفجار ضخم بسبب احتراق الفيول والزيت الحراري".
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس الماضي، إصابة 6 أشخاص بجروح بغارات إسرائيلية على منطقتي بنعفول في قضاء صيدا، وسيناي في بلدة أنصار قضاء النبطية جنوبي لبنان.
ويذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل كان قد دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح حزب الله ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
مشاهد من داخل بلدة الخيام جنوبي لبنان، توثق حجم الدمار الذي خلّفته القوات الإسرائيلية في البنية التحتية للبلدة والممتلكات المدنية فيها. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
إصابة 6 أشخاص بجروح جراء غارات إسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان
16 أكتوبر, 21:27 GMT
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 شباط/فبراير الماضي.
وفي 18 فبراير/ شباط الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في منطقة عازلة بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي لضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала