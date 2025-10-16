الرئيس اللبناني: العدوان الإسرائيلي على الجنوب يستند لـ"ذرائع زائفة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
الرئيس اللبناني: العدوان الإسرائيلي على الجنوب يستند لـ"ذرائع زائفة"
وقال عون، بحسب بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، إن "العدوان الإسرائيلي المتكرر يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرائع أمنية زائفة".وأضاف: "هذا السلوك التصعيدي يشكل خرقا جسيما للقرار 1701 وللاتفاق على وقف الأعمال العدائية للعام 2024، ويؤكد أن إسرائيل تواصل انتهاك التزاماتها الدولية واستخدام القوة خارج أي إطار شرعي أو تفويض دولي ما يفرض موقفا دوليا يضع حدا لهذه الانتهاكات المدانة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، أنه شن غارات على مواقع تابعة لـ"حزب الله" ومنظمة "أخضر بلا حدود" في منطقة مزرعة سينا جنوبي لبنان، بزعم استخدامها في إعادة بناء بنى تحتية عسكرية للحزب.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، على "تلغرام" إن الضربات استهدفت "بنية إرهابية كان حزب الله يستخدمها في محاولات إعادة التأهيل"، من بينها مقلع للحجارة كان ينتج فيه الأسمنت لإعادة بناء منشآت التنظيم التي تم تدميرها خلال الحرب الأخيرة.واعتبر بيان الجيش الإسرائيلي أن وجود مثل هذه البنى التحتية يعد "انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مؤكدا أن قواته "ستواصل العمل لإزالة أي تهديد لأمن دولة إسرائيل"، على حد وصفه.
الرئيس اللبناني: العدوان الإسرائيلي على الجنوب يستند لـ"ذرائع زائفة"

دان الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت ليل اليوم بلدات عدة في الجنوب اللبناني وطاولت منشآت مدنية.
وقال عون، بحسب بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، إن "العدوان الإسرائيلي المتكرر يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرائع أمنية زائفة".
قصف على الضاحية الجنوبية في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
مراسل "سبوتنيك": غارات إسرائيلية عنيفة على جنوبي لبنان
18:22 GMT
وأضاف: "هذا السلوك التصعيدي يشكل خرقا جسيما للقرار 1701 وللاتفاق على وقف الأعمال العدائية للعام 2024، ويؤكد أن إسرائيل تواصل انتهاك التزاماتها الدولية واستخدام القوة خارج أي إطار شرعي أو تفويض دولي ما يفرض موقفا دوليا يضع حدا لهذه الانتهاكات المدانة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، أنه شن غارات على مواقع تابعة لـ"حزب الله" ومنظمة "أخضر بلا حدود" في منطقة مزرعة سينا جنوبي لبنان، بزعم استخدامها في إعادة بناء بنى تحتية عسكرية للحزب.
نواف سلام خلال جلسة حوارية خاصة لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الخامسة لوقوعه - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
لبنان يطالب بانسحاب إسرائيلي كامل من المناطق التي يحتلها في أراضيه
11:42 GMT
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، على "تلغرام" إن الضربات استهدفت "بنية إرهابية كان حزب الله يستخدمها في محاولات إعادة التأهيل"، من بينها مقلع للحجارة كان ينتج فيه الأسمنت لإعادة بناء منشآت التنظيم التي تم تدميرها خلال الحرب الأخيرة.
واعتبر بيان الجيش الإسرائيلي أن وجود مثل هذه البنى التحتية يعد "انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مؤكدا أن قواته "ستواصل العمل لإزالة أي تهديد لأمن دولة إسرائيل"، على حد وصفه.
