الرئيس اللبناني: العدوان الإسرائيلي على الجنوب يستند لـ"ذرائع زائفة"

الرئيس اللبناني: العدوان الإسرائيلي على الجنوب يستند لـ"ذرائع زائفة"

دان الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت ليل اليوم بلدات عدة في الجنوب اللبناني وطاولت منشآت مدنية.

وقال عون، بحسب بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، إن "العدوان الإسرائيلي المتكرر يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرائع أمنية زائفة".وأضاف: "هذا السلوك التصعيدي يشكل خرقا جسيما للقرار 1701 وللاتفاق على وقف الأعمال العدائية للعام 2024، ويؤكد أن إسرائيل تواصل انتهاك التزاماتها الدولية واستخدام القوة خارج أي إطار شرعي أو تفويض دولي ما يفرض موقفا دوليا يضع حدا لهذه الانتهاكات المدانة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، أنه شن غارات على مواقع تابعة لـ"حزب الله" ومنظمة "أخضر بلا حدود" في منطقة مزرعة سينا جنوبي لبنان، بزعم استخدامها في إعادة بناء بنى تحتية عسكرية للحزب.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، على "تلغرام" إن الضربات استهدفت "بنية إرهابية كان حزب الله يستخدمها في محاولات إعادة التأهيل"، من بينها مقلع للحجارة كان ينتج فيه الأسمنت لإعادة بناء منشآت التنظيم التي تم تدميرها خلال الحرب الأخيرة.واعتبر بيان الجيش الإسرائيلي أن وجود مثل هذه البنى التحتية يعد "انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مؤكدا أن قواته "ستواصل العمل لإزالة أي تهديد لأمن دولة إسرائيل"، على حد وصفه.

