مراسل "سبوتنيك": غارات إسرائيلية عنيفة على جنوبي لبنان

أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بقيام الجيش الإسرائيلي بشن غارات عنيفة على جنوبي لبنان. 16.10.2025, سبوتنيك عربي

ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن "الغارات استهدفت وادي سيناي- أنصار في جنوبي لبنان".ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن "الغارات في لبنان استهدفت مصنعا للأسمنت يستخدمه حزب الله لتأهيل بنيته التحتية".وأكد رئيس الحكومة اللبنانية ​نواف سلام​، اليوم الخميس، أن "مشروع الحكومة هو استعادة الدولة".وفي كلمة له خلال جولته في مدينة صيدا جنوبي البلاد، قال سلام: "نحن في حاجة إلى زيادة عناصر الأمن والجيش خصوصًا مع بدء انسحاب قوات اليونيفيل من الجنوب"، مطالبًا بانسحاب إسرائيلي كامل من المناطق التي تحتلها في الأراضي اللبنانية.وأشار إلى أن "الحكومة، منذ أشهر، وهي تعمل على مؤتمر دولي لدعم الأجهزة العسكرية والأمنية"، مؤكدًا أنها "لا تبخل في عملية إعادة الإعمار، ولكن الإمكانات ضئيلة جدا".وأعرب رئيس الحكومة اللبنانية عن "ثقته في النجاح قريبًا، في عقد مؤتمرَين دوليين حول إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي ودعم الجيش والقوى الأمنية، من أجل إطلاق عجلة إنمائية وإعمارية".وفي سياق متصل، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، في وقت سابق، أنه "لا بد من التفاوض مع إسرائيل بهدف حل المشكلات العالقة بين الطرفين"، بالتزامن مع بدء تطبيق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.

