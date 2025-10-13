https://sarabic.ae/20251013/الرئيس-اللبناني-لا-بد-من-التفاوض-مع-إسرائيل-لحل-المشاكل-العالقة-1105952483.html

الرئيس اللبناني: لا بد من التفاوض مع إسرائيل لحل المشاكل العالقة

الرئيس اللبناني: لا بد من التفاوض مع إسرائيل لحل المشاكل العالقة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، أنه "لا بد من التفاوض مع إسرائيل بهدف حل المشكلات العالقة بين الطرفين"، بالتزامن مع بدء تطبيق المرحلة الأولى من... 13.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-13T12:29+0000

2025-10-13T12:29+0000

2025-10-13T12:29+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار حزب الله

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/05/1103397812_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_076c1017e7f9f9354c68d8bb8519714d.jpg

وقال عون، في تصريحات أمام وفد من الإعلاميين الاقتصاديين: "سبق للدولة اللبنانية أن تفاوضت مع إسرائيل برعاية أمريكية والأمم المتحدة، ما أسفر عن اتفاق لترسيم الحدود البحرية".وسأل: "ما الذي يمنع أن يتكرَّر الأمر نفسه لايجاد حلول للمشاكل العالقة؟”، مضيفا: "اليوم الجو العام هو جو تسويات ولا بد من التفاوض".وطلب رئيس الحكومة، نواف سلام، أمس الأحد، من وزير الخارجية، يوسف رجي، تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي على منطقة المصيلح.وقالت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، في بيان لها، إن سلام اتصل "بوزير الخارجية السفير يوسف رجي، وطلب منه تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف منشآت مدنية وتجارية في المصيلح"، مشددا على أنه "يشكل انتهاكا فاضحا للقرار 1701 ولترتيبات وقف الأعمال العدائية الصادرة في تشرين الثاني الماضي".وفجر أمس، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدة المصيلح، قضاء صيدا، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين، إضافة إلى تدمير أكثر من 300 آلية بين جرافات وحفارات، وأضرار جسيمة في شبكة النقل على توتر عالي في منطقة المصيلح في الجنوب.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، عن استهدافه مواقع تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، زعم أنها كانت مخصصة لـ"إعادة إعمار البنى التحتية العسكرية" للحزب، لكن الحكومة اللبنانية نفت هذه المزاعم، مؤكدة أن الضربة الإسرائيلية استهدفت آليات مدنية.وقال وزير الأشغال العامة اللبناني فايز رسامني، في تصريحات من موقع الاعتداء: "العدو سيبقى كما هو، ورأينا ماذا يفعل هذا العدو، الذي لا يميز بين أحد والآخر"، مضيفا: "هذا العدو لن يقضي علينا، وكرامة الجنوب (اللبناني)، من كرامتنا، ورأسنا سيبقى مرفوعا".وكشفت المشاهد التي وثقتها الكاميرا حجم الدمار الهائل الذي خلفته الغارات، حيث تحولت المعارض إلى أكوام من الحديد المتفحّم، فيما تضررت الأبنية المجاورة بشكلٍ كبير نتيجة شدة الانفجارات.ويذكر أنه في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دوّت قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة على الحدود الشرقية لجنوب لبنان، معلنة فتح صفحة جديدة من الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل.وفي سبتمبر/ أيلول 2024، بلغت المواجهات ذروتها، بدأت بانفجار أجهزة النداء (البيجر) في مناطق عدة من لبنان، تلاه سلسلة اغتيالات طالت قادة في "حزب الله"، وصولاً إلى استهداف الأمين العام السيد حسن نصر الله.

https://sarabic.ae/20251012/يونيفيل-إصابة-جندي-بجروح-طفيفة-جراء-قنبلة-ألقتها-مسيرة-إسرائيلية-جنوبي-لبنان-1105896433.html

https://sarabic.ae/20251012/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-عنصر-من-حزب-الله-مسؤول-عن-إعادة-بناء-بنى-تحتية-عسكرية-في-جنوب-لبنان-1105892998.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي