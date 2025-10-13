عربي
أمساليوم
بث مباشر
الرئيس اللبناني: لا بد من التفاوض مع إسرائيل لحل المشاكل العالقة
الرئيس اللبناني: لا بد من التفاوض مع إسرائيل لحل المشاكل العالقة
وقال عون، في تصريحات أمام وفد من الإعلاميين الاقتصاديين: "سبق للدولة اللبنانية أن تفاوضت مع إسرائيل برعاية أمريكية والأمم المتحدة، ما أسفر عن اتفاق لترسيم الحدود البحرية".وسأل: "ما الذي يمنع أن يتكرَّر الأمر نفسه لايجاد حلول للمشاكل العالقة؟"، مضيفا: "اليوم الجو العام هو جو تسويات ولا بد من التفاوض".وطلب رئيس الحكومة، نواف سلام، أمس الأحد، من وزير الخارجية، يوسف رجي، تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي على منطقة المصيلح.وقالت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، في بيان لها، إن سلام اتصل "بوزير الخارجية السفير يوسف رجي، وطلب منه تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف منشآت مدنية وتجارية في المصيلح"، مشددا على أنه "يشكل انتهاكا فاضحا للقرار 1701 ولترتيبات وقف الأعمال العدائية الصادرة في تشرين الثاني الماضي".وفجر أمس، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدة المصيلح، قضاء صيدا، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين، إضافة إلى تدمير أكثر من 300 آلية بين جرافات وحفارات، وأضرار جسيمة في شبكة النقل على توتر عالي في منطقة المصيلح في الجنوب.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، عن استهدافه مواقع تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، زعم أنها كانت مخصصة لـ"إعادة إعمار البنى التحتية العسكرية" للحزب، لكن الحكومة اللبنانية نفت هذه المزاعم، مؤكدة أن الضربة الإسرائيلية استهدفت آليات مدنية.وقال وزير الأشغال العامة اللبناني فايز رسامني، في تصريحات من موقع الاعتداء: "العدو سيبقى كما هو، ورأينا ماذا يفعل هذا العدو، الذي لا يميز بين أحد والآخر"، مضيفا: "هذا العدو لن يقضي علينا، وكرامة الجنوب (اللبناني)، من كرامتنا، ورأسنا سيبقى مرفوعا".وكشفت المشاهد التي وثقتها الكاميرا حجم الدمار الهائل الذي خلفته الغارات، حيث تحولت المعارض إلى أكوام من الحديد المتفحّم، فيما تضررت الأبنية المجاورة بشكلٍ كبير نتيجة شدة الانفجارات.ويذكر أنه في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دوّت قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة على الحدود الشرقية لجنوب لبنان، معلنة فتح صفحة جديدة من الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل.وفي سبتمبر/ أيلول 2024، بلغت المواجهات ذروتها، بدأت بانفجار أجهزة النداء (البيجر) في مناطق عدة من لبنان، تلاه سلسلة اغتيالات طالت قادة في "حزب الله"، وصولاً إلى استهداف الأمين العام السيد حسن نصر الله.
الرئيس اللبناني: لا بد من التفاوض مع إسرائيل لحل المشاكل العالقة

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، أنه "لا بد من التفاوض مع إسرائيل بهدف حل المشكلات العالقة بين الطرفين"، بالتزامن مع بدء تطبيق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانهاء الحرب في غزة.
وقال عون، في تصريحات أمام وفد من الإعلاميين الاقتصاديين: "سبق للدولة اللبنانية أن تفاوضت مع إسرائيل برعاية أمريكية والأمم المتحدة، ما أسفر عن اتفاق لترسيم الحدود البحرية".
وسأل: "ما الذي يمنع أن يتكرَّر الأمر نفسه لايجاد حلول للمشاكل العالقة؟”، مضيفا: "اليوم الجو العام هو جو تسويات ولا بد من التفاوض".
وطلب رئيس الحكومة، نواف سلام، أمس الأحد، من وزير الخارجية، يوسف رجي، تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي على منطقة المصيلح.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، في بيان لها، إن سلام اتصل "بوزير الخارجية السفير يوسف رجي، وطلب منه تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف منشآت مدنية وتجارية في المصيلح"، مشددا على أنه "يشكل انتهاكا فاضحا للقرار 1701 ولترتيبات وقف الأعمال العدائية الصادرة في تشرين الثاني الماضي".
وفجر أمس، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدة المصيلح، قضاء صيدا، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين، إضافة إلى تدمير أكثر من 300 آلية بين جرافات وحفارات، وأضرار جسيمة في شبكة النقل على توتر عالي في منطقة المصيلح في الجنوب.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، عن استهدافه مواقع تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، زعم أنها كانت مخصصة لـ"إعادة إعمار البنى التحتية العسكرية" للحزب، لكن الحكومة اللبنانية نفت هذه المزاعم، مؤكدة أن الضربة الإسرائيلية استهدفت آليات مدنية.
وقال وزير الأشغال العامة اللبناني فايز رسامني، في تصريحات من موقع الاعتداء: "العدو سيبقى كما هو، ورأينا ماذا يفعل هذا العدو، الذي لا يميز بين أحد والآخر"، مضيفا: "هذا العدو لن يقضي علينا، وكرامة الجنوب (اللبناني)، من كرامتنا، ورأسنا سيبقى مرفوعا".

ونفى رسامني، بعد جولة في المصيلح، المزاعم الإسرائيلية حول أن المواقع المستهدفة تابعة لـ"حزب الله"، موضحا أن "ما حصل مجزرة وإجرام بكل ما للكلمة من معنى وأكثر من 800 آلية تضررت"، وقال: "لا كلام يصف ما تفعله إسرائيل وجئت لمعاينة الأضرار".

وكشفت المشاهد التي وثقتها الكاميرا حجم الدمار الهائل الذي خلفته الغارات، حيث تحولت المعارض إلى أكوام من الحديد المتفحّم، فيما تضررت الأبنية المجاورة بشكلٍ كبير نتيجة شدة الانفجارات.
ويذكر أنه في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دوّت قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة على الحدود الشرقية لجنوب لبنان، معلنة فتح صفحة جديدة من الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل.
وفي سبتمبر/ أيلول 2024، بلغت المواجهات ذروتها، بدأت بانفجار أجهزة النداء (البيجر) في مناطق عدة من لبنان، تلاه سلسلة اغتيالات طالت قادة في "حزب الله"، وصولاً إلى استهداف الأمين العام السيد حسن نصر الله.
