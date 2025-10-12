https://sarabic.ae/20251012/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-عنصر-من-حزب-الله-مسؤول-عن-إعادة-بناء-بنى-تحتية-عسكرية-في-جنوب-لبنان-1105892998.html

الجيش الإسرائيلي: مقتل عنصر من "حزب الله" مسؤول عن إعادة بناء بنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي: مقتل عنصر من "حزب الله" مسؤول عن إعادة بناء بنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تنفيذه يوم أمس السبت، غارة بطائرة مسيرة في جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل عنصر من "حزب الله" اللبناني "كان يعمل على ترميم... 12.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-12T06:12+0000

2025-10-12T06:12+0000

2025-10-12T06:12+0000

أخبار حزب الله

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103511/90/1035119067_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_17fc8d7daf44a92c64fdfba9458c32f9.jpg

وتمت الغارة قرب بلدتي قلاوية وخربة سلم، إذ أكد الجيش أن العنصر المستهدف كان يشارك في إعادة بناء البنية التحتية العسكرية لـ"حزب الله" اللبناني، مخالفا بذلك اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.وتابع البيان: "كما نفذ الجيش الإسرائيلي غارة أخرى بطائرة مسيرة على آلية بناء في بلدة بليدا جنوب لبنان، كانت تستخدم في ترميم البنية التحتية لـ"حزب الله" اللبناني".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، يوم الاثنين الماضي، "القضاء على حسن علي جميل عطوي، والذي كان يشكل عنصرا مركزيا في وحدة الدفاع الجوي لـ"حزب الله"، وذلك خلال مهاجمة منطقة النبطية في لبنان".وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فإن "عطوي، أشرف على عمليات إعادة إعمار وجهود تسلح في وحدة الدفاع الجوي لـ"حزب الله" وكان مركز خبرة مهم فيها، بالإضافة إلى تورطه في العلاقة والاستيراد من قادة الوحدة في إيران".وأضاف أن "أنشطة القيادي في "حزب الله" شكلت خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، حيث تشكل عملية استهدافه ضربة أخرى لمحاولات إعادة الإعمار العسكرية للحزب".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر.

https://sarabic.ae/20251011/حزب-الله-العدوان-الإسرائيلي-الجديد-على-لبنان-يأتي-ضمن-الاستهدافات-المتكررة-والمتعمدة-للمدنيين-1105875195.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار