الجيش الإسرائيلي: مقتل عنصر من "حزب الله" مسؤول عن إعادة بناء بنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:47 GMT
14 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
09:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:29 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
بوتين : لدى روسيا وواشنطن فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني، ملك المغرب يؤكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
10:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
11:33 GMT
26 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الإسرائيلي: مقتل عنصر من "حزب الله" مسؤول عن إعادة بناء بنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تنفيذه يوم أمس السبت، غارة بطائرة مسيرة في جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل عنصر من "حزب الله" اللبناني "كان يعمل على ترميم... 12.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-12T06:12+0000
2025-10-12T06:12+0000
أخبار حزب الله
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103511/90/1035119067_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_17fc8d7daf44a92c64fdfba9458c32f9.jpg
وتمت الغارة قرب بلدتي قلاوية وخربة سلم، إذ أكد الجيش أن العنصر المستهدف كان يشارك في إعادة بناء البنية التحتية العسكرية لـ"حزب الله" اللبناني، مخالفا بذلك اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.وتابع البيان: "كما نفذ الجيش الإسرائيلي غارة أخرى بطائرة مسيرة على آلية بناء في بلدة بليدا جنوب لبنان، كانت تستخدم في ترميم البنية التحتية لـ"حزب الله" اللبناني".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، يوم الاثنين الماضي، "القضاء على حسن علي جميل عطوي، والذي كان يشكل عنصرا مركزيا في وحدة الدفاع الجوي لـ"حزب الله"، وذلك خلال مهاجمة منطقة النبطية في لبنان".وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فإن "عطوي، أشرف على عمليات إعادة إعمار وجهود تسلح في وحدة الدفاع الجوي لـ"حزب الله" وكان مركز خبرة مهم فيها، بالإضافة إلى تورطه في العلاقة والاستيراد من قادة الوحدة في إيران".وأضاف أن "أنشطة القيادي في "حزب الله" شكلت خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، حيث تشكل عملية استهدافه ضربة أخرى لمحاولات إعادة الإعمار العسكرية للحزب".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر.
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تنفيذه يوم أمس السبت، غارة بطائرة مسيرة في جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل عنصر من "حزب الله" اللبناني "كان يعمل على ترميم قدرات الحزب"، وفق بيان له.
وتمت الغارة قرب بلدتي قلاوية وخربة سلم، إذ أكد الجيش أن العنصر المستهدف كان يشارك في إعادة بناء البنية التحتية العسكرية لـ"حزب الله" اللبناني، مخالفا بذلك اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وتابع البيان: "كما نفذ الجيش الإسرائيلي غارة أخرى بطائرة مسيرة على آلية بناء في بلدة بليدا جنوب لبنان، كانت تستخدم في ترميم البنية التحتية لـ"حزب الله" اللبناني".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، يوم الاثنين الماضي، "القضاء على حسن علي جميل عطوي، والذي كان يشكل عنصرا مركزيا في وحدة الدفاع الجوي لـ"حزب الله"، وذلك خلال مهاجمة منطقة النبطية في لبنان".
وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فإن "عطوي، أشرف على عمليات إعادة إعمار وجهود تسلح في وحدة الدفاع الجوي لـ"حزب الله" وكان مركز خبرة مهم فيها، بالإضافة إلى تورطه في العلاقة والاستيراد من قادة الوحدة في إيران".
مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ الضاحية في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
"حزب الله": العدوان الإسرائيلي الجديد على لبنان يأتي ضمن الاستهدافات المتكررة والمتعمدة للمدنيين
أمس, 12:48 GMT
وأضاف أن "أنشطة القيادي في "حزب الله" شكلت خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، حيث تشكل عملية استهدافه ضربة أخرى لمحاولات إعادة الإعمار العسكرية للحزب".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر.
