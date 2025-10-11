عربي
"حزب الله": العدوان الإسرائيلي الجديد على لبنان يأتي ضمن الاستهدافات المتكررة والمتعمدة للمدنيين
"حزب الله": العدوان الإسرائيلي الجديد على لبنان يأتي ضمن الاستهدافات المتكررة والمتعمدة للمدنيين
سبوتنيك عربي
أدان "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، العدوان الذي شنّه الجيش الإسرائيلي فجرا على طريق المصيلح -‏النجارية في جنوب ‏لبنان، ‏والذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين.
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم
وقال الحزب، في بيان له، إن ذلك "يأتي ‏في إطار الاستهدافات ‏المتكرّرة والمتعمدة على المدنيين الآمنين وعلى البنى الاقتصادية ولمنع الناس من ‏العودة ‏إلى حياتها الطبيعية"، مؤكدا أن "هذا العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان وشعبه وسيادته، هو تعبير عن ‏الغطرسة والإجرام ‏الصهيوني ‏المستمر والمتواصل تحت نظر الدول الضامنة لاتفاق ‏وقف إطلاق النار ولجنة الإشراف عليه، وفي ظل صمت ‏عربي ودولي وغطاء ‏أمريكي كامل يُجرّئ العدو على التمادي في عدوانه المستمر على لبنان والمنطقة". ‏وأضاف البيان أن "ذلك يستدعي من اللبنانيين جميعًا تضامنًا وطنيًا ومن الدولة موقفا حازمًا يرتقي ‌‏إلى مستوى التحديات ‏والتهديدات القائمة، ويتطلب حركة دبلوماسية وسياسية مكثّفة، ‏ورفع الصوت عاليًا في كل ‏المحافل العربية ‏والدولية، والتقدم بشكوى عاجلة إلى ‏مجلس الأمن ‏للضغط على العدو الإسرائيلي لوقف اعتداءاته وانتهاكاته".‏وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، عن استهدافه مواقع تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، زعم أنها كانت مخصصة لـ"إعادة إعمار البنى التحتية العسكرية" للحزب، لكن الحكومة اللبنانية نفت هذه المزاعم مؤكدة أن الضربة الإسرائيلية استهدفت آليات مدنية.وكتب المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر قناته على "تلغرام": "جيش الدفاع هاجم الليلة الماضية بنى تحتية تابعة لحزب الله الإرهابي، والتي استخدمت لتخزين آليات هندسية مخصصة لإعادة إعمار بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان".‏وأضاف: "يواصل حزب الله محاولاته لترميم بنى تحتية إرهابية في أنحاء لبنان، معرضا مواطني لبنان للخطر، ومستخدما إياهم دروعا بشرية"، على حد قوله.‏وأردف: "وجود الآليات وأنشطة حزب الله في تلك المنطقة، يشكلان خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لحماية دولة إسرائيل".وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، بأن “اعتداءات العدوّ الإسرائيلي، التي حصلت فجر اليوم بتاريخ 11/10/2025، قد أدت الى أضرار جسيمة على شبكة النقل / توتر عالي في منطقة المصيلح في الجنوب، مما تسبب بتدمير برج توتر عالي 66 ك.ف. بالكامل وتقطّع نواقل خط زهراني – مصيلح وخروجه من الخدمة، ما أدّى الى تدنّي التغذية في محطتي صيدا وسبلين 66 ك.ف. الرئيسيتين، كما أدّت هذه الاعتداءات إلى تقطّع نواقل خط النقل الرئيسي زهراني – صور 220 ك.ف، الذي يغذّي قسماً كبيراً من الجنوب، وبالتالي خروج محطات صور، وادي جيلو، السلطانية والطيبة من الخدمة".وفي الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دوّت قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة على الحدود الشرقية لجنوب لبنان، معلنةً فتح صفحة جديدة من الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل.وفي سبتمبر/ أيلول 2024، بلغت المواجهات ذروتها، بدأت بانفجار أجهزة النداء (البيجر) في مناطق عدة من لبنان، تلاه سلسلة اغتيالات طالت قادة في "حزب الله"، وصولاً إلى استهداف الأمين العام السيد حسن نصر الله.
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
"حزب الله": العدوان الإسرائيلي الجديد على لبنان يأتي ضمن الاستهدافات المتكررة والمتعمدة للمدنيين

مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ الضاحية في بيروت، لبنان
أدان "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، العدوان الذي شنّه الجيش الإسرائيلي فجرا على طريق المصيلح -‏النجارية في جنوب ‏لبنان، ‏والذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين.
وقال الحزب، في بيان له، إن ذلك "يأتي ‏في إطار الاستهدافات ‏المتكرّرة والمتعمدة على المدنيين الآمنين وعلى البنى الاقتصادية ولمنع الناس من ‏العودة ‏إلى حياتها الطبيعية"، مؤكدا أن "هذا العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان وشعبه وسيادته، هو تعبير عن ‏الغطرسة والإجرام ‏الصهيوني ‏المستمر والمتواصل تحت نظر الدول الضامنة لاتفاق ‏وقف إطلاق النار ولجنة الإشراف عليه، وفي ظل صمت ‏عربي ودولي وغطاء ‏أمريكي كامل يُجرّئ العدو على التمادي في عدوانه المستمر على لبنان والمنطقة". ‏
وأضاف البيان أن "ذلك يستدعي من اللبنانيين جميعًا تضامنًا وطنيًا ومن الدولة موقفا حازمًا يرتقي ‌‏إلى مستوى التحديات ‏والتهديدات القائمة، ويتطلب حركة دبلوماسية وسياسية مكثّفة، ‏ورفع الصوت عاليًا في كل ‏المحافل العربية ‏والدولية، والتقدم بشكوى عاجلة إلى ‏مجلس الأمن ‏للضغط على العدو الإسرائيلي لوقف اعتداءاته وانتهاكاته".‏
وأكد الحزب، أن "هذا العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن يستمر ولا بدّ من مواجهته، وعلى ‏الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها ‏الوطنية تجاه شعبها والقيام بدورها الحامي والحاضن ‏والراعي له".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، عن استهدافه مواقع تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، زعم أنها كانت مخصصة لـ"إعادة إعمار البنى التحتية العسكرية" للحزب، لكن الحكومة اللبنانية نفت هذه المزاعم مؤكدة أن الضربة الإسرائيلية استهدفت آليات مدنية.
وكتب المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر قناته على "تلغرام": "جيش الدفاع هاجم الليلة الماضية بنى تحتية تابعة لحزب الله الإرهابي، والتي استخدمت لتخزين آليات هندسية مخصصة لإعادة إعمار بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان".
‏وأضاف: "يواصل حزب الله محاولاته لترميم بنى تحتية إرهابية في أنحاء لبنان، معرضا مواطني لبنان للخطر، ومستخدما إياهم دروعا بشرية"، على حد قوله.
‏وأردف: "وجود الآليات وأنشطة حزب الله في تلك المنطقة، يشكلان خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لحماية دولة إسرائيل".
وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، بأن “اعتداءات العدوّ الإسرائيلي، التي حصلت فجر اليوم بتاريخ 11/10/2025، قد أدت الى أضرار جسيمة على شبكة النقل / توتر عالي في منطقة المصيلح في الجنوب، مما تسبب بتدمير برج توتر عالي 66 ك.ف. بالكامل وتقطّع نواقل خط زهراني – مصيلح وخروجه من الخدمة، ما أدّى الى تدنّي التغذية في محطتي صيدا وسبلين 66 ك.ف. الرئيسيتين، كما أدّت هذه الاعتداءات إلى تقطّع نواقل خط النقل الرئيسي زهراني – صور 220 ك.ف، الذي يغذّي قسماً كبيراً من الجنوب، وبالتالي خروج محطات صور، وادي جيلو، السلطانية والطيبة من الخدمة".
وفي الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دوّت قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة على الحدود الشرقية لجنوب لبنان، معلنةً فتح صفحة جديدة من الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل.
وفي سبتمبر/ أيلول 2024، بلغت المواجهات ذروتها، بدأت بانفجار أجهزة النداء (البيجر) في مناطق عدة من لبنان، تلاه سلسلة اغتيالات طالت قادة في "حزب الله"، وصولاً إلى استهداف الأمين العام السيد حسن نصر الله.
