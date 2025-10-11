بعد العدوان الإسرائيلي.. عون يتساءل عن "تعويض غزة في لبنان"

عربي
https://sarabic.ae/20251011/لبنان-يعلن-مقتل-شخص-وإصابة-7-آخرين-في-غارة-إسرائيلية-جنوبي-البلاد-1105863343.html
تابعنا عبر
أدان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم السبت، العدوان الإسرائيلي الأخير على جنوبي لبنان، واصفا إياه بأنه "سافر"، ويستهدف منشآت مدنية بلا أي حجة أو ذريعة.
وأشار عون إلى أن "خطورة الهجوم تكمن في توقيته بعد اتفاق وقف الحرب في غزة، وموافقة الطرف الفلسطيني على الآلية الواردة فيه لاحتواء السلاح وإخراجه من الخدمة".
وشدد الرئيس اللبناني على أن هذا الوضع يطرح تحديات أساسية أمام لبنان والمجتمع الدولي، متسائلا عن احتمال أن يتم "تعويض ما لم يتحقق في غزة عبر لبنان لضمان استدامة الاسترزاق السياسي بالنار والقتل"، وفق بيان من الرئسة اللبنانية.
وأضاف أن "لبنان، بعد تورطه في حرب غزة تحت شعار "إسناد مُطلقيها"، يستحق الدعم وفق نموذج هدنة غزة، خصوصا بعدما حظيت بالقبول من جميع الأطراف".
وختم الرئيس اللبناني، جوزيف عون، بالقول إن "مسؤولية الدولة تجاه شعب لبنان وأرضه تفرض مواجهة هذه التحديات بجدية، وليس الاكتفاء بالتنديد بالعدوان فقط".
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ أكثر من 12 غارة جوية فجر اليوم السبت على جنوبي لبنان.
وبحسب المراسل، بدأ القصف قرابة الساعة الثالثة وخمسٍ وأربعين دقيقة فجرًا بالتوقيت المحلي، مستهدفًا محيط أوتوستراد مصيلح – النجارية والوادي المحاذي له.
وأسفر القصف عن دمار هائل في المنطقة وعدد من المنشآت الصناعية، كما أدى إلى قطع الأوتوستراد الحيوي الرابط بين صيدا وصور.
وبحسب التقييم الأولي، سقط قتيل وجريح جراء الغارات الإسرائيلية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق أمس الجمعة، عن استهدافه مواقع تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، زعم أنها كانت مخصصة لـ"إعادة إعمار البنى التحتية العسكرية" للحزب.
وكتب المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر قناته على "تلغرام": "جيش الدفاع هاجم الليلة الماضية بنى تحتية تابعة لحزب الله الإرهابي، والتي استخدمت لتخزين آليات هندسية مخصصة لإعادة إعمار بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان".
وفي الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دوّت قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة على الحدود الشرقية لجنوب لبنان، معلنةً فتح صفحة جديدة من الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل.
وفي سبتمبر/ أيلول 2024، بلغت المواجهات ذروتها، بدأت بانفجار أجهزة النداء (البيجر) في مناطق عدة من لبنان، تلاه سلسلة اغتيالات طالت قادة في "حزب الله"، وصولاً إلى استهداف الأمين العام السيد حسن نصر الله.
