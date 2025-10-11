https://sarabic.ae/20251011/الطيران-الحربي-الإسرائيلي-يهاجم-أهدافا-في-لبنان-ويوقع-ضحايا-فيديو-1105860728.html
الطيران الحربي الإسرائيلي يهاجم أهدافا في لبنان ويوقع ضحايا.. فيديو
أفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ أكثر من 12 غارة جوية فجر اليوم على جنوب لبنان. 11.10.2025, سبوتنيك عربي
وبحسب المراسل، بدأ القصف قرابة الثالثة وخمسٍ وأربعين دقيقة فجرًا بالتوقيت المحلي، مستهدفًا محيط أوتوستراد مصيلح – النجارية والوادي المحاذي له.وأسفر القصف عن دمار هائل في المنطقة وعدد من المنشآت الصناعية، كما أدى إلى قطع الأوتوستراد الحيوي الرابط بين صيدا وصور.وبحسب التقييم الأولي، سقط قتيل وجريح جراء الغارات الإسرائيلية.
