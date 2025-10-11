https://sarabic.ae/20251011/لبنان-يعلن-مقتل-شخص-وإصابة-7-آخرين-في-غارة-إسرائيلية-جنوبي-البلاد-1105863343.html

لبنان يعلن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في غارة إسرائيلية جنوبي البلاد

لبنان يعلن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في غارة إسرائيلية جنوبي البلاد

سبوتنيك عربي

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ 10 غارات جوية ليلا على طريق المصيلح جنوبي البلاد. 11.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-11T06:17+0000

2025-10-11T06:17+0000

2025-10-11T06:17+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار لبنان

لبنان

أخبار حزب الله

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101374663_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fa0b9c046a6eb0c0e177dccd0576d6b3.jpg

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن "غارة العدو الإسرائيلي، التي استهدفت منطقة المصيلح، أدت إلى سقوط قتيل من الجنسية السورية وإصابة سبعة أشخاص بجروح، أحدهم من الجنسية السورية وستة لبنانيين من بينهم سيدتان".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، عن استهدافه مواقع تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، زعم أنها كانت مخصصة لـ"إعادة إعمار البنى التحتية العسكرية" للحزب.وكتب المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر قناته على "تلغرام": "جيش الدفاع هاجم الليلة الماضية بنى تحتية تابعة لحزب الله الإرهابي، والتي استخدمت لتخزين آليات هندسية مخصصة لإعادة إعمار بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان".‏وأضاف: "يواصل حزب الله محاولاته لترميم بنى تحتية إرهابية في أنحاء لبنان، معرضا مواطني لبنان للخطر، ومستخدما إياهم دروعا بشرية"، على حد قوله.وفي الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دوّت قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة على الحدود الشرقية لجنوب لبنان، معلنةً فتح صفحة جديدة من الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل.وفي سبتمبر/ أيلول 2024، بلغت المواجهات ذروتها، بدأت بانفجار أجهزة النداء (البيجر) في مناطق عدة من لبنان، تلاه سلسلة اغتيالات طالت قادة في "حزب الله"، وصولاً إلى استهداف الأمين العام السيد حسن نصر الله.

https://sarabic.ae/20251009/عون-يعلق-على-اتفاق-غزة-ويطالب-إسرائيل-بوقف-سياساتها-العدوانية-في-فلسطين-ولبنان-وسوريا--1105791652.html

إسرائيل

أخبار لبنان

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي