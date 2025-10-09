عون يعلق على اتفاق غزة ويطالب إسرائيل بوقف سياساتها العدوانية في فلسطين ولبنان وسوريا

عربي
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251009/عون-يعلق-على-اتفاق-غزة-ويطالب-إسرائيل-بوقف-سياساتها-العدوانية-في-فلسطين-ولبنان-وسوريا--1105791652.html
عون يعلق على اتفاق غزة ويطالب إسرائيل بوقف سياساتها العدوانية في فلسطين ولبنان وسوريا
عون يعلق على اتفاق غزة ويطالب إسرائيل بوقف سياساتها العدوانية في فلسطين ولبنان وسوريا
سبوتنيك عربي
رحب الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم الخميس، بالاتفاق المبدئي بين إسرائيل وحركة "حماس"، الذي يمثل المرحلة الأولى من خطة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع... 09.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-09T09:20+0000
2025-10-09T09:20+0000
أخبار لبنان
غزة
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103248497_0:38:1599:937_1920x0_80_0_0_05937f88135c088d5f104b4c363370da.jpg
وأعرب عون عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة أولية نحو وقف إطلاق نار دائم، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وأكد الرئيس اللبناني على ضرورة استمرار الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة، يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مستندًا إلى مبادرة السلام العربية التي أُقرت في قمة بيروت عام 2002.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، صباح اليوم الخميس، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة". وتستضيف مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية. وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20251009/السعودية-تدعو-إلى-العمل-العاجل-لتخفيف-معاناة-سكان-غزة-بعد-اتفاق-وقف-الحرب-1105790416.html
https://sarabic.ae/20251009/المفوضية-الأوروبية-اتفاق-غزة-يمثل-فرصة-تاريخية-لصياغة-مسار-سياسي-موثوق-يمهد-لسلام-دائم--1105788905.html
https://sarabic.ae/20251009/تصويت-بعد-توقيع-المرحلة-الأولى-من-خطة-السلام-برأيك-هل-بدأ-العد-التنازلي-لنهاية-الحرب-في-غزة-1105783502.html
أخبار لبنان
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103248497_178:0:1599:1066_1920x0_80_0_0_9819e70037bf32b22c7cb3556232283e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, حركة حماس
أخبار لبنان, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, حركة حماس

عون يعلق على اتفاق غزة ويطالب إسرائيل بوقف سياساتها العدوانية في فلسطين ولبنان وسوريا

09:20 GMT 09.10.2025
© AP Photo / Hassan Ammarالرئيس اللبناني، جوزيف عون
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
رحب الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم الخميس، بالاتفاق المبدئي بين إسرائيل وحركة "حماس"، الذي يمثل المرحلة الأولى من خطة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.
وأعرب عون عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة أولية نحو وقف إطلاق نار دائم، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأكد الرئيس اللبناني على ضرورة استمرار الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة، يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مستندًا إلى مبادرة السلام العربية التي أُقرت في قمة بيروت عام 2002.
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
السعودية تدعو إلى العمل العاجل لتخفيف معاناة سكان غزة بعد اتفاق وقف الحرب
08:50 GMT

كما دعا عون إسرائيل إلى "التجاوب مع مطالب قادة الدول العربية والأجنبية بوقف سياساتها العدوانية في فلسطين ولبنان وسوريا"، مشددًا على أهمية تهيئة الأجواء الإيجابية لتحقيق سلام عادل ودائم يعزز الاستقرار في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، صباح اليوم الخميس، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
المفوضية الأوروبية: اتفاق غزة يمثل فرصة تاريخية لصياغة مسار سياسي موثوق يمهد لسلام دائم
08:26 GMT
وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
وأضاف: "هذا يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولكل الدول المجاورة، وللولايات المتحدة الأمريكية. نشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق".
وتستضيف مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء استعدادهما للمغادرة بعد حفل توقيع اتفاقيات إبراهيم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، 15 سبتمبر/ أيلول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
وسائط متعددة
تصويت.. بعد توقيع المرحلة الأولى من "خطة السلام".. برأيك هل بدأ العد التنازلي لنهاية الحرب في غزة؟
06:57 GMT
وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.
وتشهد المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала