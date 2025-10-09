https://sarabic.ae/20251009/عون-يعلق-على-اتفاق-غزة-ويطالب-إسرائيل-بوقف-سياساتها-العدوانية-في-فلسطين-ولبنان-وسوريا--1105791652.html

عون يعلق على اتفاق غزة ويطالب إسرائيل بوقف سياساتها العدوانية في فلسطين ولبنان وسوريا

عون يعلق على اتفاق غزة ويطالب إسرائيل بوقف سياساتها العدوانية في فلسطين ولبنان وسوريا

رحب الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم الخميس، بالاتفاق المبدئي بين إسرائيل وحركة "حماس"، الذي يمثل المرحلة الأولى من خطة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع

وأعرب عون عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة أولية نحو وقف إطلاق نار دائم، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وأكد الرئيس اللبناني على ضرورة استمرار الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة، يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مستندًا إلى مبادرة السلام العربية التي أُقرت في قمة بيروت عام 2002.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، صباح اليوم الخميس، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة". وتستضيف مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية. وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

