تصويت.. بعد توقيع المرحلة الأولى من "خطة السلام".. برأيك هل بدأ العد التنازلي لنهاية الحرب في غزة؟
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الخميس، عن نجاح الوسائط الدبلوماسية في توقيع المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها، كل من إسرائيل وحركة "حماس". 09.10.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال" أن: "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".في السياق ذاته، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الخميس، عن نجاح الوسائط الدبلوماسية في توقيع المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها، كل من إسرائيل وحركة "حماس".
وأوضح ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال" أن: "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
في السياق ذاته، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.
