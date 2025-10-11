https://sarabic.ae/20251011/مجزرة-آليات-في-لبنان-بقصف-إسرائيلي-فيديو-1105872715.html

"مجزرة آليات" في لبنان بقصف إسرائيلي... فيديو

تعرضت أكثر من 300 جرافة وآلية هندسية، اليوم السبت، للتدمير في الهجوم الإسرائيلي على جنوبي لبنان. 11.10.2025, سبوتنيك عربي

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، نفى وزير الأشغال اللبناني فايز رسامني، بعد جولة في المصيلح، المزاعم الإسرائيلية، موضحا أن "ما حصل مجزرة وإجرام بكل ما للكلمة من معنى وأكثر من 800 آلية تضررت"، وقال "لا كلام يصف ما تفعله إسرائيل، وجئت لمعاينة الأضرار".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، عن استهدافه مواقع تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، زعم أنها كانت مخصصة لـ"إعادة إعمار البنى التحتية العسكرية" للحزب، لكن الحكومة اللبنانية نفت هذه المزاعم مؤكدة أن الضربة الإسرائيلية استهدفت آليات مدنية.وكتب المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر قناته على "تلغرام": "جيش الدفاع هاجم الليلة الماضية بنى تحتية تابعة لحزب الله الإرهابي، والتي استخدمت لتخزين آليات هندسية مخصصة لإعادة إعمار بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان".‏وأضاف: "يواصل حزب الله محاولاته لترميم بنى تحتية إرهابية في أنحاء لبنان، معرضا مواطني لبنان للخطر، ومستخدما إياهم دروعا بشرية"، على حد قوله.وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، بأن “اعتداءات العدوّ الإسرائيلي، التي حصلت فجر اليوم بتاريخ 11/10/2025، قد أدت الى أضرار جسيمة على شبكة النقل / توتر عالي في منطقة المصيلح في الجنوب، مما تسبب بتدمير برج توتر عالي 66 ك.ف. بالكامل وتقطّع نواقل خط زهراني – مصيلح وخروجه من الخدمة، ما أدّى الى تدنّي التغذية في محطتي صيدا وسبلين 66 ك.ف. الرئيسيتين، كما أدّت هذه الاعتداءات إلى تقطّع نواقل خط النقل الرئيسي زهراني – صور 220 ك.ف، الذي يغذّي قسماً كبيراً من الجنوب، وبالتالي خروج محطات صور، وادي جيلو، السلطانية والطيبة من الخدمة".وفي الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دوّت قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة على الحدود الشرقية لجنوب لبنان، معلنةً فتح صفحة جديدة من الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل.وفي سبتمبر/ أيلول 2024، بلغت المواجهات ذروتها، بدأت بانفجار أجهزة النداء (البيجر) في مناطق عدة من لبنان، تلاه سلسلة اغتيالات طالت قادة في "حزب الله"، وصولاً إلى استهداف الأمين العام السيد حسن نصر الله.

