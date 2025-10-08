https://sarabic.ae/20251008/عامان-على-فتح-جبهة-جنوب-لبنان-المنطقة-التي-لا-تهدأ-1105754393.html

عامان على فتح جبهة جنوب لبنان… المنطقة التي لا تهدأ

في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دوّت قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة على الحدود الشرقية لجنوب لبنان، معلنةً فتح صفحة جديدة من الصراع بين "حزب الله"... 08.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال "حزب الله" في بيانه آنذاك: "على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة، وتضامنًا مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر، قامت مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنية بالهجوم على ثلاثة مواقع للاحتلال الصهيوني في مزارع شبعا المحتلة، وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة".وفي سبتمبر/ أيلول 2024، بلغت المواجهات ذروتها، بدأت بانفجار أجهزة النداء (البيجر) في مناطق عدة من لبنان، تلاه سلسلة اغتيالات طالت قادة في "حزب الله"، وصولاً إلى استهداف الأمين العام السيد حسن نصر الله، وترافقت هذه الأحداث مع موجة غارات عنيفة، ليشهد يوم الاثنين 23 أيلول 2024، واحدة من أكثر الليالي دموية في تاريخ لبنان الحديث، إذ ارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 558، وتجاوز عدد الجرحى 1835، بينهم أطفال ونساء ومسعفون.لكن الهدنة لم تدم طويلاً، فبعد أن التزم بها لبنان، ظلت الاستهدافات تتكرر بوتيرة متقطعة، مبررة إسرائيل عدوانها بأن "حزب الله يخرق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان".كفركلا… المشهد بعد عامينفي بلدة كفركلا الحدودية، التي صمدت رغم الخطر في بداية الحرب، رصدت عدسة "سبوتنيك" مشاهد الدمار والخراب، أثناء تشييع الأهالي لرجل وزوجته حسن عطوي وزينب رسلان، قضيا بعد غارة إسرائيلية استهدفتهما على طريق زبدين، جنوبي لبنان.يقول أبناء كفركلا: "التشييع أصبح المناسبة الوحيدة للدخول إلى البلدة. التنقل أصبح مغامرة يومية، وحتى جني الزيتون صار حلمًا مؤجلاً، المسيّرات تراقبنا من الجو، وكأن العودة إلى الأرض جريمة".الوقفة الاحتجاجية… صوت المهجّرينمن بين الركام، ارتفعت أصوات الأهالي تطالب بالعودة، تجمّع أبناء البلدات الحدودية أمام سرايا صور والنبطية، مطالبين الدولة بتحمل مسؤولياتها وإطلاق ورشة إعمار تعيد الحياة إلى القرى المنكوبة.وفي هذا السياق وتحت عنوان "سنتان على الحرب، سنتان على الوجع والمعاناة، سنتان وجرحنا ينزف وأبناؤنا يستشهدون، وبيوتنا تهدم، ممنوعون من العودة، محرومون من التعويضات والإعمار… إلى متى؟"وأضافوا: "سنتان ونحن مهجّرون، ومدمرة بيوتنا ومصالحنا، سنتان منسيون، كأننا لسنا من هذا الوطن. لا أحد فكر كيف ندفع إيجارات البيوت، وكيف نأكل ونشرب ونعلم أولادنا ونتعالج في المستشفيات. العودة صارت حلمًا، وعودة بعض الأهالي إلى بعض القرى ليست عودة حقيقية".وأشاروا إلى أن الدولة لم تعلن بعد أن المنطقة الحدودية منطقة منكوبة، وأن التعاطي مع الوضع يتم باستخفاف، وكأنه أمر عادي لا يستحق الاهتمام. وأضافوا: "حتى الآن لم تقر وزارة التربية أي حسومات للنازحين، ولم تقدم وزارة الصحة أي مساعدات خاصة، وما عدا بعض الإعفاءات الضريبية الجزئية، لم تطبق أي تسهيلات على القطاعات والممتلكات.بعد عامين على فتح جبهة الجنوب، ورغم وقف إطلاق النار، يواصل الواقع الأمني الهش في القرى الحدودية فرض وجوده على الأهالي، فهم يعيشون تحت تهديد اعتداءات إسرائيلية شبه يومية، بينما يبقى الجنوب في حالة ترقب دائمة لما قد تحمله الأيام المقبلة من تطورات. يبقى الأمل معلقًا بإعادة الإعمار وضمان حق العودة.

