عامان على فتح جبهة جنوب لبنان… المنطقة التي لا تهدأ
© Sputnik . Abdul kader Al Bayعامان على فتح جبهة جنوب لبنان… المنطقة التي لا تهدأ
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دوّت قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة على الحدود الشرقية لجنوب لبنان، معلنةً فتح صفحة جديدة من الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل، نفذت المقاومة الإسلامية "حزب الله" في ذلك اليوم أولى عملياتها، مستهدفة مواقع الرادار وزبدين ورويسات العلم بأعداد كبيرة من القذائف والصواريخ.
وقال "حزب الله" في بيانه آنذاك: "على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة، وتضامنًا مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر، قامت مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنية بالهجوم على ثلاثة مواقع للاحتلال الصهيوني في مزارع شبعا المحتلة، وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة".
منذ تلك اللحظة، فُتحت جبهة الإسناد على امتداد الجنوب اللبناني، وتحول الشريط الحدودي إلى مسرح مفتوح للاشتباك والنار، من رويسات العلم انطلقت الشرارة، وامتد صداها إلى كل بلدة ووادٍ، ليعيش الجنوب عامين من القلق والتوتر، لم تهدأ خلالها سماؤه من هدير الطائرات، ولا أرضه من آثار الدمار.
وفي سبتمبر/ أيلول 2024، بلغت المواجهات ذروتها، بدأت بانفجار أجهزة النداء (البيجر) في مناطق عدة من لبنان، تلاه سلسلة اغتيالات طالت قادة في "حزب الله"، وصولاً إلى استهداف الأمين العام السيد حسن نصر الله، وترافقت هذه الأحداث مع موجة غارات عنيفة، ليشهد يوم الاثنين 23 أيلول 2024، واحدة من أكثر الليالي دموية في تاريخ لبنان الحديث، إذ ارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 558، وتجاوز عدد الجرحى 1835، بينهم أطفال ونساء ومسعفون.
في الأول من أكتوبر، بدأ الجيش الإسرائيلي غزوًا بريًا محدودًا لجنوب لبنان استمر حتى أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، وبعد ما يقارب الشهرين من القتال، أُعلن في 26 تشرين الثاني 2024، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ستين يومًا، دخل حيّز التنفيذ فجر اليوم التالي.
لكن الهدنة لم تدم طويلاً، فبعد أن التزم بها لبنان، ظلت الاستهدافات تتكرر بوتيرة متقطعة، مبررة إسرائيل عدوانها بأن "حزب الله يخرق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
كفركلا… المشهد بعد عامين
في بلدة كفركلا الحدودية، التي صمدت رغم الخطر في بداية الحرب، رصدت عدسة "سبوتنيك" مشاهد الدمار والخراب، أثناء تشييع الأهالي لرجل وزوجته حسن عطوي وزينب رسلان، قضيا بعد غارة إسرائيلية استهدفتهما على طريق زبدين، جنوبي لبنان.
وبعد إتمام مراسم الدفن، تحوّل التشييع إلى لقاء نادر لأهالي المنطقة، ومناسبة للاجتماع في بلدة صار الوصول إليها محفوفًا بالمخاطر، حيث الطائرات المسيّرة تراقب كل خطوة.
يقول أبناء كفركلا: "التشييع أصبح المناسبة الوحيدة للدخول إلى البلدة. التنقل أصبح مغامرة يومية، وحتى جني الزيتون صار حلمًا مؤجلاً، المسيّرات تراقبنا من الجو، وكأن العودة إلى الأرض جريمة".
الوقفة الاحتجاجية… صوت المهجّرين
من بين الركام، ارتفعت أصوات الأهالي تطالب بالعودة، تجمّع أبناء البلدات الحدودية أمام سرايا صور والنبطية، مطالبين الدولة بتحمل مسؤولياتها وإطلاق ورشة إعمار تعيد الحياة إلى القرى المنكوبة.
وفي هذا السياق وتحت عنوان "سنتان على الحرب، سنتان على الوجع والمعاناة، سنتان وجرحنا ينزف وأبناؤنا يستشهدون، وبيوتنا تهدم، ممنوعون من العودة، محرومون من التعويضات والإعمار… إلى متى؟"
رفع المحتجون لافتات كتب عليها: "أرضنا ليست للبيع"، "لا للمخططات المشبوهة"، "سنتان ونحن نتجرع مرارة المعاناة"، "سنتان ونحن نعيش بين الموت والموت"، "إلى متى استمرار الاعتداءات والتدمير والتهجير، إلى متى التقاعس عن دعم القرى الحدودية".
وأضافوا: "سنتان ونحن مهجّرون، ومدمرة بيوتنا ومصالحنا، سنتان منسيون، كأننا لسنا من هذا الوطن. لا أحد فكر كيف ندفع إيجارات البيوت، وكيف نأكل ونشرب ونعلم أولادنا ونتعالج في المستشفيات. العودة صارت حلمًا، وعودة بعض الأهالي إلى بعض القرى ليست عودة حقيقية".
وأشاروا إلى أن الدولة لم تعلن بعد أن المنطقة الحدودية منطقة منكوبة، وأن التعاطي مع الوضع يتم باستخفاف، وكأنه أمر عادي لا يستحق الاهتمام. وأضافوا: "حتى الآن لم تقر وزارة التربية أي حسومات للنازحين، ولم تقدم وزارة الصحة أي مساعدات خاصة، وما عدا بعض الإعفاءات الضريبية الجزئية، لم تطبق أي تسهيلات على القطاعات والممتلكات.
العودة الحقيقية ممكنة فقط عندما تتوقف الاعتداءات، وتُرفع الأنقاض، وتُدفع التعويضات، وتبدأ عملية إعادة الإعمار، مع إصلاح البنى التحتية من ماء وكهرباء وطرقات، وإعادة بناء المباني والمؤسسات العامة من مدارس ومستشفيات ومستوصفات ومخافر ومراكز بلديات.
بعد عامين على فتح جبهة الجنوب، ورغم وقف إطلاق النار، يواصل الواقع الأمني الهش في القرى الحدودية فرض وجوده على الأهالي، فهم يعيشون تحت تهديد اعتداءات إسرائيلية شبه يومية، بينما يبقى الجنوب في حالة ترقب دائمة لما قد تحمله الأيام المقبلة من تطورات. يبقى الأمل معلقًا بإعادة الإعمار وضمان حق العودة.