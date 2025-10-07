https://sarabic.ae/20251007/عندما-فاجأت-حماس-تل-أبيب-بـ7-أكتوبر-هجوم-جوي-أرضي-غير-وجه-الشرق-الأوسط-إلى-الأبد-فيديو-وصور-1105636423.html

عندما فاجأت "حماس" تل أبيب بـ7 أكتوبر... هجوم جوي أرضي غير وجه الشرق الأوسط إلى الأبد.. فيديو وصور

أطلقت حركة حماس الفلسطينية بتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، عملية مركبة أطلق عليها اسم "طوفان الأقصى"، تزامنت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على... 07.10.2025, سبوتنيك عربي

"طوفان الأقصى"... عنصر المفاجأة هز العالمفي حوالي الساعة 6:30 صباحا بتوقيت فلسطين، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أعلنت "حماس" بدء عملية عسكرية أسمتها عملية "طوفان الأقصى"، وأعلنت أنها أطلقت أكثر من 5000 صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل، في غضون 20 دقيقة، نحو مختلف المستوطنات الإسرائيلية من "ديمونا" في الجنوب إلى "هود هشارون" في الشمال والقدس في الشرق.وتزامن مع ذلك اقتحام برّي من "حماس" عبر سيارات رباعية الدفع ودراجات نارية وطائرات شراعية وغيرها للبلدات المتاخمة للقطاع، والتي تعرف باسم "غلاف غزة"، حيث سيطروا على عدد من المواقع العسكرية خاصة في سديروت، ووصلوا إلى أوفاكيم ونتيفوت، وخاضوا اشتباكات عنيفة في المستوطنات الثلاثة وفي مستوطنات أخرى، كما أسروا عددًا من الجنود والمدنيين واقتادوهم لغزة، فضلًا عن اغتنام مجموعة من الآليات العسكرية الإسرائيلية."السيوف الحديدية".. الرد الإسرائيلي على "حماس"ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر 2023، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي في الـ10من الشهر ذاته، إعادة السيطرة على منطقة "غلاف غزة" بالكامل.وأعلنت إسرائيل يوم 27 أكتوبر 2023، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع "حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.صدمة جماعية وتخبط في إسرائيل أول أيام الحدثتمكنت حركة حماس من أسر إسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، خلال عمليتها "طوفان الأقصى".وفي وقت سابق، حمّل 80% من المواطنين الإسرائيليين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مسؤولية الهجوم، وذكر الموقع الإلكتروني "واللا"، أن "80 % من الإسرائيليين يحمّلون نتنياهو، مسؤولية الإخفاق الإسرائيلي في عملية "طوفان الأقصى".التوغل الإسرائيلي في غزةلم تكتف إسرائيل بقصفها لقطاع غزة، الذي لم يسلم فيه لا البشر ولا الحجر، بل فرضت حصارا كبيرا قطعت فيه الماء والكهرباء والوقود، فارضة في الوقت ذاته قيودا على إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.وفي وقت سابق، قالت حكومة قطاع غزة، إن إسرائيل أسقطت منذ تصاعد النزاع أكثر من 12 ألف طن من المتفجرات على غزة، وهو ما يعادل في مجمله قوة القنبلة الذرية، التي ألقتها الولايات المتحدة الأمريكية على هيروشيما.أكثر من 10 آلاف قتيل في 30 يومالم يرحم القصف الإسرائيلي سكان قطاع غزة، لتعلن وزارة الصحة في القطاع، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، عن سقوط 10022 قتيلا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر من العام ذاته.تظاهرات عالمية دعما لغزةمع اشتداد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وحصاره، شهدت العواصم العالمية والعديد من البلدان خروج تظاهرات منددة بما يفعله الجيش الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، مطالبة بوقف العملية العسكرية ورفع الحصار والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول للقطاع.وتداول نشطاء الـ"سوشيال ميديا"، مقطع فيديو لتظاهرات حاشدة بمحيط السفارة الإسرائيلية في الأردن.وشهدت مدينة إسطنبول التركية، تظاهرات داعمة لغزة أمام القنصلية الإسرائيلية، وشهدت ألمانيا كذلك تظاهرة داعمة لفلسطين، مع بدء إسرائيل عمليتها البرية في غزة، كما امتلأت شوارع الدنمارك بتظاهرات داعمة للفلسطينيين.وشهدت العاصمة الأمريكية واشنطن تظاهرات حاشدة للمطالبة بوقف الحرب على غزة والاعتراض على سياسة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ودعمه المستمر لإسرائيل.وطالب المتظاهرون، بايدن بإنهاء الدعم المطلق، الذي تقدمه إدارته لإسرائيل، مؤكدين أن موقفه من الحرب في غزة سيكون له انعكاساته على الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024، التي كان من المحتمل أن يخوضها لتولي فترة رئاسية ثانية.وساطة مصرية قطرية أمريكية في نوفمبر 2023تخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.الجيش الإسرائيلي يعلن أن القتال في غزة سيستمر طيلة عام 2024أعلن الجيش الإسرائيلي، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، أن "القتال في قطاع غزة، ضد "حماس"، ربما يستمر طيلة عام 2024".ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، قوله في مؤتمر صحفي، إنه "يجب على جيش الدفاع الإسرائيلي، أن يخطط للمستقبل على أساس أنه ستكون هناك حاجة إلى مهام إضافية ومواصلة القتال طوال هذا العام".دخول "حزب الله" اللبناني على خط المواجهةدخل "حزب الله" اللبناني على خط المواجهة في ما يعرف بـ"جبهة إسناد غزة"، وأطلق الحزب عددا من الصواريخ على شمالي إسرائيل، ليرد الجيش الإسرائيلي على الهجمات بقصف على الجنوب اللبناني.واستمر تبادل القصف الناري بين إسرائيل و"حزب الله"، لأشهر عدة، إلى أن نفذت إسرائيل عملية الـ"بيجر" الشهيرة، والتي أدت إلى إصابة أكثر من 3000 شخص، أغلبهم من عناصر "حزب الله" اللبناني، الذين بُترت أيديهم أو أصيبت أعينهم، وبعضهم فقد النظر كليا، كما فتحت باب الاغتيالات واسعًا أمام إسرائيل لاستهداف أبرز قادة "حزب الله".اغتيال حسن نصر الله... زلزال هز "محور المقاومة"في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، اغتالت إسرائيل الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.وأسقط سلاح الجو الإسرائيلي 83 قنبلة خارقة للتحصينات على مركز قيادة للحزب تحت الأرض، ما أدى إلى مقتل نصر الله، وعدد من القادة العسكريين في الحزب."أنصار الله" اليمنية تدخل على خط المواجهة مع إسرائيلبدأت جماعة "أنصار الله" اليمنية بتنفيذ هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، دعما لغزة، وأكدت أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب على غزة."حماس" وإسرائيل... اتفاقات هدنة لم تتكلل جميعها بالنجاحجرت العديد من الوساطات لخلق هدنة بين "حماس" وإسرائيل خلال العامين الماضيين، من خلال وسطاء من الولايات المتحدة ومصر وقطر، اتفق من خلالها على تبادل الأسرى وإيقاف القتال بين الطرفين، تكلل بعضها بالنجاح وتم تبادل عدد من الأسرى، لكن هذه التفاهمات تم خرقها وعادت المواجهات لتتجدد، واستأنفت إسرائيل قصفها لقطاع غزة وسط حركة نزوح جماعية، وتدمير للمشافي والمدراس والبنية التحتية.رحيل الأسد... تغير جذري في خط المواجهة بين سوريا وإسرائيلفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.جاء هذا التطور بعد أيام من تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للرئيس السوري السابق بشار الأسد، بقوله إنه "يلعب بالنار"، متوعدًا بتغير خريطة الشرق الأوسط.الحرب الإيرانية الإسرائيلية... 12 يوما هزت العالمشنّت إسرائيل ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، واستهدفت الغارات الجوية والتخريبية منشآت نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية إيرانية.بدورها، نفت إيران هذه الاتهامات وردّت بهجمات من جانبها. وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجوما منفردا على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي.وفي أعقاب ذلك، شنّت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو الماضي، معلنة أن "إيران لا تنوي أي تصعيد إضافي".ثم أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن "يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد خفف من حدة التوتر لدى إيران، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنا الآن"."سقوط صورة" إسرائيل في العالمبحسب مراقبين، "سقطت صورة" إسرائيل في العالم، التي عمل عليها الإعلام الغربي لسنوات عديدة، بعد المجازر التي ارتكبتها في غزة، والتي أدت إلى مقتل آلاف الأشخاص وإصابة وتهجير الآلاف من الفلسطينيين، وقصفها للمشافي والمدراس وقتل ممنهج للأطفال.وفي المقابل، ارتفع مستوى التأييد العالمي والعربي للقضية الفلسطينية، ردًا على الجرائم الإسرائيلية بحق سكان غزة.خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزةأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطة مكونة من 20 بندا، تهدف إلى إنهاء الصراع في قطاع غزة، وتقترح الخطة تشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة" بالتعاون مع الأردن ومصر، مؤكدًا أن "جميع الأطراف تقترب من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".وتنص الخطة على أن "حماس" والفصائل الفلسطينية لن تشارك في حكم غزة على الإطلاق، وأن البنى التحتية العسكرية، من أنفاق ومرافق لإنتاج السلاح، ستدمّر بالكامل، فيما يخضع القطاع لمسار "نزع سلاح" شامل، بتمويل خارجي وبرنامج لإعادة دمج المقاتلين السابقين.وفيما يتصل بالضمانات الأمنية، تقترح المبادرة تشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة" بالتعاون مع الأردن ومصر، مهمتها تدريب الشرطة الفلسطينية، والإشراف على المعابر وضبط الحدود، بالتنسيق مع إسرائيل.كما تلتزم تل أبيب بالانسحاب التدريجي، مع الإبقاء على "حدّ عازل" إلى حين ضمان "تحصين غزة ضد الإرهاب". وتشمل البنود أيضا إطلاق حوار بين الأديان لتغيير "العقليات والسرديات الفلسطينية والإسرائيلية"، ورعاية ما تسمّيه الوثيقة "أفقا سياسيا نحو تقرير المصير والدولة الفلسطينية".أكبر مأساة في القرن بالنسبة لعدد الضحاياومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 169 ألف شخص، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة. لم يسلم الصحفيون من تبعات هذه الحرب أيضا، حيث قتل نحو 254 صحفيا منذ 7 أكتوبر في أكبر حصيلة لمقتل صحفيين في تاريخ النزاعات الأخيرة بحسب الأمم المتحدة.

