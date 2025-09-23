إيران تكشف لأول مرة تفاصيل اختراق إسرائيل لـ"واتساب" بعض مسؤوليها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250923/إيران-تكشف-لأول-مرة-تفاصيل-اختراق-إسرائيل-لـواتساب-بعض-مسؤوليها-1105159662.html
إيران تكشف لأول مرة تفاصيل اختراق إسرائيل لـ"واتساب" بعض مسؤوليها
إيران تكشف لأول مرة تفاصيل اختراق إسرائيل لـ"واتساب" بعض مسؤوليها
سبوتنيك عربي
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، ستار هاشمي، إن إمكانات التكنولوجيا، من الهواتف المحمولة إلى أجهزة التلفاز الذكية في المنازل والسيارات الذكية،... 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T10:30+0000
2025-09-23T10:30+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101730179_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aec026198b8768727b7e62dd70968a08.jpg
وعلّق هاشمي، خلال تصريحاته مع موقع "خبر أون لاين"، على ما أوردته وسائل الإعلام الأجنبية بشأن الاختراق والتجسس عبر هواتف حراس كبار المسؤولين في إيران، قائلاً: "المسألة تكمن في أننا عندما نتحدث عن الفضاء الافتراضي بمعناه العام، ندرك أنه فضاء يفرض الشفافية. في الواقع، لقد حوّل حياتنا وبيئتنا العملية إلى غرفة زجاجية، وهي بطبيعتها هشة. لكن ما وظيفة الشفافية؟ إنها تحول دون كثير من الانتهاكات والمشكلات والتحديات".وأضاف: "من ناحية أخرى يجب توخي الحذر. ففي الفضاء الافتراضي تُجمع البيانات بشكل طبيعي، ويستفاد من هذه الإمكانات لتقديم الخدمات للبشرية عموماً، وفي بلدنا لخدمة المواطنين. غير أنه في ظروف المواجهة أو الحرب، يستغل العدو هذه الإمكانات. لذلك علينا أن نضع في الحسبان جميع الاعتبارات اللازمة عند استخدام التكنولوجيا".ورداً على بعض الادعاءات حول التجسس عبر منصة "واتساب" خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، قال الوزير: "الموضوع واسع، فإمكانات التكنولوجيا، من الهاتف المحمول إلى التلفاز الذكي في المنزل والسيارات الذكية، أصبحت كلها منصات عامة لجمع البيانات. فعملية التحول الذكي قائمة على جمع البيانات، بل إنه من دون بيانات لا وجود للتحول الذكي ولا للذكاء الاصطناعي. وبالتالي، فإن الملاحظة والإدارة والتحفّظ في هذا المجال مسؤولية واجبة التنفيذ".وحول ما إذا كان قد تم وضع بروتوكول لحماية هواتف كبار المسؤولين حالياً، قال هاشمي: "بطبيعة الحال، جرى تقديم التوصيات اللازمة، والموضوع مطروح على جدول الأعمال".وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قد "نشرت مؤخراً تقريراً استندت فيه إلى وثائق قالت إنها حصلت عليها من مسؤولين إيرانيين وإسرائيليين، زاعمة أن إسرائيل خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، تمكنت من خلال تتبع هواتف السائقين وعناصر الحماية من اغتيال شخصيات رئيسية في النظام الإيراني".وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير"، وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
https://sarabic.ae/20250917/إيران-تنفيذ-حكم-الإعدام-بحق-جاسوس-للموساد-الإسرائيلي-1104926547.html
https://sarabic.ae/20250913/إيران-تدعو-الدول-الإسلامية-لتشكيل-غرفة-عمليات-مشتركة-لردع-إسرائيل--1104809172.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101730179_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d45492c6cc3aabea6b28efa6d922189c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إيران تكشف لأول مرة تفاصيل اختراق إسرائيل لـ"واتساب" بعض مسؤوليها

10:30 GMT 23.09.2025
© AP Photo / Vahid Salemiتصاعد أعمدة الدخان من أحد مخازن النفط في العاصمة الإيرانية طهران عقب غارة إسرائيلي
تصاعد أعمدة الدخان من أحد مخازن النفط في العاصمة الإيرانية طهران عقب غارة إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، ستار هاشمي، إن إمكانات التكنولوجيا، من الهواتف المحمولة إلى أجهزة التلفاز الذكية في المنازل والسيارات الذكية، أصبحت جميعها في الوقت الراهن منصات عامة لجمع البيانات".
وعلّق هاشمي، خلال تصريحاته مع موقع "خبر أون لاين"، على ما أوردته وسائل الإعلام الأجنبية بشأن الاختراق والتجسس عبر هواتف حراس كبار المسؤولين في إيران، قائلاً: "المسألة تكمن في أننا عندما نتحدث عن الفضاء الافتراضي بمعناه العام، ندرك أنه فضاء يفرض الشفافية. في الواقع، لقد حوّل حياتنا وبيئتنا العملية إلى غرفة زجاجية، وهي بطبيعتها هشة. لكن ما وظيفة الشفافية؟ إنها تحول دون كثير من الانتهاكات والمشكلات والتحديات".
وأضاف: "من ناحية أخرى يجب توخي الحذر. ففي الفضاء الافتراضي تُجمع البيانات بشكل طبيعي، ويستفاد من هذه الإمكانات لتقديم الخدمات للبشرية عموماً، وفي بلدنا لخدمة المواطنين. غير أنه في ظروف المواجهة أو الحرب، يستغل العدو هذه الإمكانات. لذلك علينا أن نضع في الحسبان جميع الاعتبارات اللازمة عند استخدام التكنولوجيا".
مشنقة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
إيران.. تنفيذ حكم الإعدام بحق "جاسوس للموساد" الإسرائيلي
17 سبتمبر, 04:46 GMT
ورداً على بعض الادعاءات حول التجسس عبر منصة "واتساب" خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، قال الوزير: "الموضوع واسع، فإمكانات التكنولوجيا، من الهاتف المحمول إلى التلفاز الذكي في المنزل والسيارات الذكية، أصبحت كلها منصات عامة لجمع البيانات. فعملية التحول الذكي قائمة على جمع البيانات، بل إنه من دون بيانات لا وجود للتحول الذكي ولا للذكاء الاصطناعي. وبالتالي، فإن الملاحظة والإدارة والتحفّظ في هذا المجال مسؤولية واجبة التنفيذ".
وحول ما إذا كان قد تم وضع بروتوكول لحماية هواتف كبار المسؤولين حالياً، قال هاشمي: "بطبيعة الحال، جرى تقديم التوصيات اللازمة، والموضوع مطروح على جدول الأعمال".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قد "نشرت مؤخراً تقريراً استندت فيه إلى وثائق قالت إنها حصلت عليها من مسؤولين إيرانيين وإسرائيليين، زاعمة أن إسرائيل خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، تمكنت من خلال تتبع هواتف السائقين وعناصر الحماية من اغتيال شخصيات رئيسية في النظام الإيراني".
مستشار الثورة الإيرانية، علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
إيران تدعو الدول الإسلامية لتشكيل غرفة عمليات مشتركة لردع إسرائيل
13 سبتمبر, 11:26 GMT
وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير"، وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала