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"الشاباك" الإسرائيلي يعترف بفشله في تقييمه لحركة "حماس" قبل "طوفان الأقصى
"الشاباك" الإسرائيلي يعترف بفشله في تقييمه لحركة "حماس" قبل "طوفان الأقصى
سبوتنيك عربي
أعترف جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بفشله في تقييمه لحركة "حماس" الفلسطينية قبل أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T18:54+0000
2025-03-04T18:54+0000
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وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بشأن تحقيق الشاباك في أحداث عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس" في 7 أكتوبر 2023، أنه كانت هناك ثغرات ومشاكل أمنية بشأن التعاطي مع المعلومات الاستخباراتية بشكل عام وكذلك آليات الرقابة على العمل الاستخباراتي بشكل خاص ليلة السابع من أكتوبر.وأفادت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني بأن "سياسة الصمت سمحت لحركة حماس باكتساب قوة هائلة"، مضيفة أنه واجهنا صعوبة في تجنيد عملاء في قطاع غزة". وأفادت القناة بأن "الشاباك" قد اعترف بفشله على مدى سنوات طويلة في معرفة خطة حماس الهجومية، وأنه كان هناك قناعة بانشغال حركة حماس بالضفة الغربية أكثر من قطاع غزة، حيث اعتبر الشاباك أن هذا الأمر كان أحد أسباب الفشل الإسرائيلي في التحذير من الهجوم في السابع من أكتوبر 2023.وفي السابع والعشرين من الشهر الماضي، كشف الجيش الإسرائيلي عن نتائج تحقيقاته رفيعة المستوى في إخفاقاته خلال الفترة التي سبقت هجوم حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم نفسه.واعترف أن "حماس" خدعت الجيش الإسرائيلي بشكل ممنهج، بينما اعتمد الجيش على تصور خاطئ يفترض أن الحركة الفلسطينية تم ردعها. وأقر الجيش الإسرائيلي بأنه كان "واثقا بشكل مفرط"، وكان لديه مفاهيم خاطئة حول القدرات العسكرية لحماس قبل هجوم 7 أكتوبر 2023.وأشار إلى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تجاهلت كل الإشارات التحذيرية قبل هجوم 7 أكتوبر، وأن الجيش الإسرائيلي نجح في وقف الهجوم في الواحدة ظهرا، واستعاد السيطرة عند منتصف الليل، وفقا لقناة 14 الإسرائيلية. وذكر التقرير أن "هجوم 7 أكتوبر أسفر عن مقتل 1320 مدنيا، واختطاف 251 جنديا ومدنيا إلى قطاع غزة". وأفصح الجيش الإسرائيلي أن "الثمن الذي دفعناه في 7 أكتوبر 2023 كان غير محتمل من حيث القتلى والجرحى".كما أفصح الجيش الإسرائيلي في تحقيقاته أنه "توقع اختراقا في 4 نقاط ينفذه 70 مقاتلا، لكن على أرض الواقع حدث الاختراق في 117 نقطة بـ5600 مقاتل".ولفت إلى أن "الموجة الأولى من الهجوم استهدفت مواقع استراتيجية، وأعمت قدرات قيادة الجبهة الجنوبية، بينما في الموجة الثانية تم احتلال المستوطنات والمواقع العسكرية، فيما تم إرسال الموجة الثالثة، بعد أن أدركت "حماس" نجاح عمليتها الهجومية".كما اعترف الجيش الإسرائيلي أن "حماس" أعدّت خطة اقتحام لسنوات، وطوّرت قوة عسكرية مدربة ومسلحة". وأضاف في نتائج تحقيقه، أنه "وجه ضربة قوية لحركة "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني، وهاجمنا في إيران واليمن، وأحدثنا تغييرا استراتيجيا".
https://sarabic.ae/20250227/اعترافات-صادمة-في-تحقيق-الجيش-الإسرائيلي-بشأن-هجوم-7-أكتوبر-1098241643.html
https://sarabic.ae/20250224/سموتريتش-الجيش-الإسرائيلي-يستعد-لعملية-أشد-فتكا-في-غزة-1098129956.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العالم العربي, الأخبار

"الشاباك" الإسرائيلي يعترف بفشله في تقييمه لحركة "حماس" قبل "طوفان الأقصى

18:54 GMT 04.03.2025
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات القصف الصاروخي لـ"حماس" في عسقلان، غلاف غزة
تداعيات القصف الصاروخي لـحماس في عسقلان، غلاف غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© Sputnik . Stringer
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تابعنا عبر
أعترف جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بفشله في تقييمه لحركة "حماس" الفلسطينية قبل أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بشأن تحقيق الشاباك في أحداث عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس" في 7 أكتوبر 2023، أنه كانت هناك ثغرات ومشاكل أمنية بشأن التعاطي مع المعلومات الاستخباراتية بشكل عام وكذلك آليات الرقابة على العمل الاستخباراتي بشكل خاص ليلة السابع من أكتوبر.
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اعترافات صادمة في تحقيق الجيش الإسرائيلي بشأن هجوم 7 أكتوبر
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وأفادت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني بأن "سياسة الصمت سمحت لحركة حماس باكتساب قوة هائلة"، مضيفة أنه واجهنا صعوبة في تجنيد عملاء في قطاع غزة".
وأفادت القناة بأن "الشاباك" قد اعترف بفشله على مدى سنوات طويلة في معرفة خطة حماس الهجومية، وأنه كان هناك قناعة بانشغال حركة حماس بالضفة الغربية أكثر من قطاع غزة، حيث اعتبر الشاباك أن هذا الأمر كان أحد أسباب الفشل الإسرائيلي في التحذير من الهجوم في السابع من أكتوبر 2023.
وفي السابع والعشرين من الشهر الماضي، كشف الجيش الإسرائيلي عن نتائج تحقيقاته رفيعة المستوى في إخفاقاته خلال الفترة التي سبقت هجوم حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم نفسه.
واعترف أن "حماس" خدعت الجيش الإسرائيلي بشكل ممنهج، بينما اعتمد الجيش على تصور خاطئ يفترض أن الحركة الفلسطينية تم ردعها. وأقر الجيش الإسرائيلي بأنه كان "واثقا بشكل مفرط"، وكان لديه مفاهيم خاطئة حول القدرات العسكرية لحماس قبل هجوم 7 أكتوبر 2023.
وأشار إلى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تجاهلت كل الإشارات التحذيرية قبل هجوم 7 أكتوبر، وأن الجيش الإسرائيلي نجح في وقف الهجوم في الواحدة ظهرا، واستعاد السيطرة عند منتصف الليل، وفقا لقناة 14 الإسرائيلية.
وذكر التقرير أن "هجوم 7 أكتوبر أسفر عن مقتل 1320 مدنيا، واختطاف 251 جنديا ومدنيا إلى قطاع غزة". وأفصح الجيش الإسرائيلي أن "الثمن الذي دفعناه في 7 أكتوبر 2023 كان غير محتمل من حيث القتلى والجرحى".
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سموتريتش: الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية أشد فتكا في غزة
24 فبراير, 14:32 GMT
كما أفصح الجيش الإسرائيلي في تحقيقاته أنه "توقع اختراقا في 4 نقاط ينفذه 70 مقاتلا، لكن على أرض الواقع حدث الاختراق في 117 نقطة بـ5600 مقاتل".
ولفت إلى أن "الموجة الأولى من الهجوم استهدفت مواقع استراتيجية، وأعمت قدرات قيادة الجبهة الجنوبية، بينما في الموجة الثانية تم احتلال المستوطنات والمواقع العسكرية، فيما تم إرسال الموجة الثالثة، بعد أن أدركت "حماس" نجاح عمليتها الهجومية".
كما اعترف الجيش الإسرائيلي أن "حماس" أعدّت خطة اقتحام لسنوات، وطوّرت قوة عسكرية مدربة ومسلحة".
وأضاف في نتائج تحقيقه، أنه "وجه ضربة قوية لحركة "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني، وهاجمنا في إيران واليمن، وأحدثنا تغييرا استراتيجيا".
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