https://sarabic.ae/20250325/تحقيقات-طوفان-الأقصى-تشعل-خلافا-كبيرا-بين-قادة-الجيش-الإسرائيلي-1098934239.html

تحقيقات "طوفان الأقصى" تشعل خلافا كبيرا بين قادة الجيش الإسرائيلي

تحقيقات "طوفان الأقصى" تشعل خلافا كبيرا بين قادة الجيش الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

تصاعد الخلاف بين وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زمير، بسبب التحقيقات الخاصة بإخفاقات الجيش خلال هجوم الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول... 25.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-25T13:32+0000

2025-03-25T13:32+0000

2025-03-25T13:32+0000

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وأدان الجيش الإسرائيلي قيام الشرطة العسكرية بالتحقيق مع العميد (احتياط) أورين سلومون، الذي كان يتولى التحقيقات الخاصة بهجوم 7 أكتوبر.ويدور الخلاف بين كاتس وزامير، حول احتمال أن يكون التحقيق مع سلومون، محاولة لإسكاته بعدما كشفت إخفاقات داخل الجيش.وظهرت الخلافات بوضوح عندما أكد زامير، أنه لا يتلقى تعليمات عبر وسائل الإعلام، ورد وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي هاجم رئيس الأركان، صباح اليوم الثلاثاء، مشددا على امتلاكه السلطة لإصدار تعليمات سياسية بالطريقة التي يراها.وبحسب موقع "آي - 24 نيوز"، فإن أورين سالومون، كان يشغل منصب المدير القتالي لفرقة غزة خلال هجوم الـ7 من أكتوبر، وتم استجوابه يوم الاثنين، بهذا الشأن من قبل الشرطة العسكرية.ويقول سالومون إن الشرطة العسكرية حققت معه في محاولة لإسكاته حتى لا يكشف الإخفاقات التي رصدها داخل الجيش في تحقيقه الخاص بهجوم 7 أكتوبر 2023.وبحسب الموقع، فإن التحقيق الذي أجراه سالومون، كشف وجود إخفاقات تتعلق بأداء رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي والقوات الجوية والقيادة الجنوبية وقسم العمليات، نتج عنها إخلاء قوات من أماكن كان من المفترض أن تبقى بها مما أدى إلى تفاقم الكارثة.وقال سالومون إنه تعرض لمحاولات إخفائه ومنع نشر ما توصل إليه من نتائج داخل وخارج الجيش، بينما تشير تقارير إلى أنه يواجه تهما بتسريب أسرار عسكرية.

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