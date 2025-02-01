https://sarabic.ae/20250201/إيال-زامير-رئيسا-جديدا-لأركان-الجيش-الإسرائيلي-بعد-استقالة-هاليفي-1097389072.html

إيال زامير رئيسا جديدا لأركان الجيش الإسرائيلي بعد استقالة هاليفي

إيال زامير رئيسا جديدا لأركان الجيش الإسرائيلي بعد استقالة هاليفي

سبوتنيك عربي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، تعيين إيال زامير، في منصب رئيس الأركان الإسرائيلي، خلفا لهرتسي هاليفي. 01.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-01T19:46+0000

2025-02-01T19:46+0000

2025-02-01T19:46+0000

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وذكر بيان لمكتب نتنياهو، أنه اتفق مع وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مساء اليوم السبت، على تعيين اللواء (احتياط) إيال زامير رئيسا جديدا لأركان الجيش الإسرائيلي.وكان إيال زامير (59 عاما)، المرشح الأوفر حظا ليحل محل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق أول هرتسي هاليفي، الذي استقال بسبب مسؤوليته عن الإخفاقات التي أدت إلى هجوم جماعة حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ووجه هاليفي رسالة إلى خليفته، إيال زامير قال فيها: "أهنئ اللواء (احتياط) إيال زامير على انتخابه رئيسا للأركان الـ24 للجيش الإسرائيلي، إنني أعرف إيال منذ سنوات عديدة، وأنا على ثقة من أنه سيقود الجيش إلى الأمام في ضوء التحديات التي تنتظره، وأتمنى له النجاح الكبير".وتابع هرتسي هاليفي: "في الأسابيع المقبلة، سنستكمل عملية نقل القيادة في الجيش الإسرائيلي بشكل احترافي وعالي الجودة".وسيصبح إيال زامير هو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الـ24، عندما يحل محل هرتسي هاليفي، الذي سيستقيل من منصبه رسميا في 6 مارس/ آذار المقبل.وقال مسؤولون دفاعيون إسرائيليون في تصريحات لصحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، في ديسمبر/ كانون الأول 2024: "لقد مرت 14 شهرا على الحرب، ويحتاج رئيس الدفاع الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إلى اتخاذ القرار [بالاستقالة] قريبا، ويجب أن تكون عملية استبداله سريعة بسبب الحرب المستمرة والوضع الأوسع". وأضافوا أنه "يجب نشر التحقيقات الخاصة بالسابع من أكتوبر 2023 قريبا، ويجب أن تكون هناك فترة انتقالية مناسبة" للسماح لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي القادم بالتعود على منصبه الجديد قبل رحيل هاليفي، حتى لو كانت العملية ستحتاج إلى أن تكون أقصر من الأشهر العديدة المخصصة عادة للانتقال".

https://sarabic.ae/20241208/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-الحرب-ستنتقل-إلى-سوريا-بدءا-من-هذه-الليلة-1095609928.html

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