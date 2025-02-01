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https://sarabic.ae/20250201/إيال-زامير-رئيسا-جديدا-لأركان-الجيش-الإسرائيلي-بعد-استقالة-هاليفي-1097389072.html
إيال زامير رئيسا جديدا لأركان الجيش الإسرائيلي بعد استقالة هاليفي
إيال زامير رئيسا جديدا لأركان الجيش الإسرائيلي بعد استقالة هاليفي
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، تعيين إيال زامير، في منصب رئيس الأركان الإسرائيلي، خلفا لهرتسي هاليفي. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T19:46+0000
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وذكر بيان لمكتب نتنياهو، أنه اتفق مع وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مساء اليوم السبت، على تعيين اللواء (احتياط) إيال زامير رئيسا جديدا لأركان الجيش الإسرائيلي.وكان إيال زامير (59 عاما)، المرشح الأوفر حظا ليحل محل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق أول هرتسي هاليفي، الذي استقال بسبب مسؤوليته عن الإخفاقات التي أدت إلى هجوم جماعة حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ووجه هاليفي رسالة إلى خليفته، إيال زامير قال فيها: "أهنئ اللواء (احتياط) إيال زامير على انتخابه رئيسا للأركان الـ24 للجيش الإسرائيلي، إنني أعرف إيال منذ سنوات عديدة، وأنا على ثقة من أنه سيقود الجيش إلى الأمام في ضوء التحديات التي تنتظره، وأتمنى له النجاح الكبير".وتابع هرتسي هاليفي: "في الأسابيع المقبلة، سنستكمل عملية نقل القيادة في الجيش الإسرائيلي بشكل احترافي وعالي الجودة".وسيصبح إيال زامير هو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الـ24، عندما يحل محل هرتسي هاليفي، الذي سيستقيل من منصبه رسميا في 6 مارس/ آذار المقبل.وقال مسؤولون دفاعيون إسرائيليون في تصريحات لصحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، في ديسمبر/ كانون الأول 2024: "لقد مرت 14 شهرا على الحرب، ويحتاج رئيس الدفاع الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إلى اتخاذ القرار [بالاستقالة] قريبا، ويجب أن تكون عملية استبداله سريعة بسبب الحرب المستمرة والوضع الأوسع". وأضافوا أنه "يجب نشر التحقيقات الخاصة بالسابع من أكتوبر 2023 قريبا، ويجب أن تكون هناك فترة انتقالية مناسبة" للسماح لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي القادم بالتعود على منصبه الجديد قبل رحيل هاليفي، حتى لو كانت العملية ستحتاج إلى أن تكون أقصر من الأشهر العديدة المخصصة عادة للانتقال".
https://sarabic.ae/20241208/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-الحرب-ستنتقل-إلى-سوريا-بدءا-من-هذه-الليلة-1095609928.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن

إيال زامير رئيسا جديدا لأركان الجيش الإسرائيلي بعد استقالة هاليفي

19:46 GMT 01.02.2025
© AP Photoالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
© AP Photo
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، تعيين إيال زامير، في منصب رئيس الأركان الإسرائيلي، خلفا لهرتسي هاليفي.
وذكر بيان لمكتب نتنياهو، أنه اتفق مع وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مساء اليوم السبت، على تعيين اللواء (احتياط) إيال زامير رئيسا جديدا لأركان الجيش الإسرائيلي.
وكان إيال زامير (59 عاما)، المرشح الأوفر حظا ليحل محل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق أول هرتسي هاليفي، الذي استقال بسبب مسؤوليته عن الإخفاقات التي أدت إلى هجوم جماعة حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ووجه هاليفي رسالة إلى خليفته، إيال زامير قال فيها: "أهنئ اللواء (احتياط) إيال زامير على انتخابه رئيسا للأركان الـ24 للجيش الإسرائيلي، إنني أعرف إيال منذ سنوات عديدة، وأنا على ثقة من أنه سيقود الجيش إلى الأمام في ضوء التحديات التي تنتظره، وأتمنى له النجاح الكبير".
وتابع هرتسي هاليفي: "في الأسابيع المقبلة، سنستكمل عملية نقل القيادة في الجيش الإسرائيلي بشكل احترافي وعالي الجودة".
وسيصبح إيال زامير هو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الـ24، عندما يحل محل هرتسي هاليفي، الذي سيستقيل من منصبه رسميا في 6 مارس/ آذار المقبل.
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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الحرب ستنتقل إلى سوريا بدءا من هذه الليلة
8 ديسمبر 2024, 17:22 GMT
وقال مسؤولون دفاعيون إسرائيليون في تصريحات لصحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، في ديسمبر/ كانون الأول 2024: "لقد مرت 14 شهرا على الحرب، ويحتاج رئيس الدفاع الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إلى اتخاذ القرار [بالاستقالة] قريبا، ويجب أن تكون عملية استبداله سريعة بسبب الحرب المستمرة والوضع الأوسع".
وأضافوا أنه "يجب نشر التحقيقات الخاصة بالسابع من أكتوبر 2023 قريبا، ويجب أن تكون هناك فترة انتقالية مناسبة" للسماح لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي القادم بالتعود على منصبه الجديد قبل رحيل هاليفي، حتى لو كانت العملية ستحتاج إلى أن تكون أقصر من الأشهر العديدة المخصصة عادة للانتقال".
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