عربي
ترامب: الصراع في أوكرانيا لم يعد يهدد باندلاع حرب عالمية ثالثة- عاجل
https://sarabic.ae/20250918/بيدرسن-تدخل-إسرائيل-في-سوريا-غير-مقبول-ويجب-أن-يتوقف-1104991771.html
بيدرسن: تدخل إسرائيل في سوريا "غير مقبول" ويجب أن يتوقف
بيدرسن: تدخل إسرائيل في سوريا "غير مقبول" ويجب أن يتوقف
سبوتنيك عربي
صرح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غير بيدرسن، اليوم الخميس، بأن التدخلات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي السورية "غير مقبولة"، مشيرا إلى أنها يجب... 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T14:37+0000
2025-09-18T14:37+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/68/1023586815_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_a8fb7af60c83fefb1c8f3024c7714a16.jpg
وقال بيدرسن خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول سوريا: "للأسف، لا يزال شبح التدخل الخارجي يخيم بشكل كبير. فقد شهد هذا الشهر مزيدًا من التدخل من قبل إسرائيل، بما في ذلك تقارير إعلامية سورية رسمية عن مقتل عدة جنود سوريين على يد إسرائيل، وإنزال وحدات (كوماندوز) إسرائيلية جنوب دمشق، بالإضافة إلى شن ضربات جديدة في أوائل سبتمبر (أيلول)".وأضاف بيدرسن: "على المجتمع الدولي أن يحافظ على سيادة سوريا وأن يعمل على معالجة القضايا من خلال الحوار بدلاً من العمل العسكري".ووصف الشرع الاتفاق الأمني مع إسرائيل بأنه "ضرورة"، مشيرا إلى أنه سيتطلب احترام مجال سوريا الجوي ووحدة أراضيها والخضوع لمراقبة الأمم المتحدة، وفقا لوسائل إعلام غربية.أول اجتماع سوري - إسرائيلي على مستوى وزاري.إعلام: لقاء إسرائيلي - سوري جديد مرتقب في الأسبوع الجاري
https://sarabic.ae/20250917/الشرع-المحادثات-الأمنية-مع-إسرائيل-قد-تؤدي-إلى-نتائج-في-الأيام-المقبلة-1104967569.html
14:37 GMT 18.09.2025
© AP Photo / Ariel Schalit الجيش الإسرائيلي في الجولان
 الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
صرح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غير بيدرسن، اليوم الخميس، بأن التدخلات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي السورية "غير مقبولة"، مشيرا إلى أنها يجب أن تتوقف.
وقال بيدرسن خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول سوريا: "للأسف، لا يزال شبح التدخل الخارجي يخيم بشكل كبير. فقد شهد هذا الشهر مزيدًا من التدخل من قبل إسرائيل، بما في ذلك تقارير إعلامية سورية رسمية عن مقتل عدة جنود سوريين على يد إسرائيل، وإنزال وحدات (كوماندوز) إسرائيلية جنوب دمشق، بالإضافة إلى شن ضربات جديدة في أوائل سبتمبر (أيلول)".

وتابع: "هذا النوع من التدخل الخارجي غير مقبول ويجب أن يتوقف".

الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
الشرع: المحادثات الأمنية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة
أمس, 21:20 GMT
وأضاف بيدرسن: "على المجتمع الدولي أن يحافظ على سيادة سوريا وأن يعمل على معالجة القضايا من خلال الحوار بدلاً من العمل العسكري".

وفي وقت سابق، قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، إن "المحادثات الأمنية الجارية مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أمني قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة".

ووصف الشرع الاتفاق الأمني مع إسرائيل بأنه "ضرورة"، مشيرا إلى أنه سيتطلب احترام مجال سوريا الجوي ووحدة أراضيها والخضوع لمراقبة الأمم المتحدة، وفقا لوسائل إعلام غربية.
أول اجتماع سوري - إسرائيلي على مستوى وزاري.
إعلام: لقاء إسرائيلي - سوري جديد مرتقب في الأسبوع الجاري
