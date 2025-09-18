https://sarabic.ae/20250918/بيدرسن-تدخل-إسرائيل-في-سوريا-غير-مقبول-ويجب-أن-يتوقف-1104991771.html

بيدرسن: تدخل إسرائيل في سوريا "غير مقبول" ويجب أن يتوقف

بيدرسن: تدخل إسرائيل في سوريا "غير مقبول" ويجب أن يتوقف

صرح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غير بيدرسن، اليوم الخميس، بأن التدخلات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي السورية "غير مقبولة"، مشيرا إلى أنها يجب

وقال بيدرسن خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول سوريا: "للأسف، لا يزال شبح التدخل الخارجي يخيم بشكل كبير. فقد شهد هذا الشهر مزيدًا من التدخل من قبل إسرائيل، بما في ذلك تقارير إعلامية سورية رسمية عن مقتل عدة جنود سوريين على يد إسرائيل، وإنزال وحدات (كوماندوز) إسرائيلية جنوب دمشق، بالإضافة إلى شن ضربات جديدة في أوائل سبتمبر (أيلول)".وأضاف بيدرسن: "على المجتمع الدولي أن يحافظ على سيادة سوريا وأن يعمل على معالجة القضايا من خلال الحوار بدلاً من العمل العسكري".ووصف الشرع الاتفاق الأمني مع إسرائيل بأنه "ضرورة"، مشيرا إلى أنه سيتطلب احترام مجال سوريا الجوي ووحدة أراضيها والخضوع لمراقبة الأمم المتحدة، وفقا لوسائل إعلام غربية.أول اجتماع سوري - إسرائيلي على مستوى وزاري.إعلام: لقاء إسرائيلي - سوري جديد مرتقب في الأسبوع الجاري

