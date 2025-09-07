https://sarabic.ae/20250907/إعلام-لقاء-إسرائيلي---سوري-جديد-مرتقب-في-الأسبوع-الجاري--1104602296.html
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سيلتقي وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية، أسعد الشيباني، خلال... 07.09.2025, سبوتنيك عربي
وقالت هيئة البث، اليوم الأحد: "من المتوقع أن يلتقي الوزير ديرمر، هذا الأسبوع بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني"، دون أن توضح موعد أو مكان محددين للقاء المرتقب".وسبق أن التقى ديرمر والشيباني، عدة مرات سابقا، "للتمهيد لاتفاقية أمنية بين إسرائيل وسوريا". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن أن إسرائيل تراقب عن كثب تطورات الوضع في سوريا وستفعل كل ما هو ضروري لحماية حدودها، معلنًا انتهاء اتفاقية فض الاشتباك.وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن النقاشات ركزت على وقف التدخل في الشأن السوري الداخلي، وتعزيز الاستقرار في الجنوب السوري، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك، لعام 1974 الذي ينص على وقف الأعمال القتالية بين سوريا وإسرائيل وإشراف قوة أممية على المنطقة المنزوعة السلاح. وكان مصدران مطلعان أكدا لموقع "أكسيوس"، انعقاد لقاء بين وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع وزير الخارجية السوري والمبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم برّاك.ويعتبر هذا اللقاء امتدادا لاجتماع مماثل استضافته باريس، أواخر يوليو/ تموز، بين الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير، في وقت تحدثت مصادر دبلوماسية عن لقاءات مباشرة أخرى جرت بين الطرفين في العاصمة الأذربيجانية باكو.
إعلام: لقاء إسرائيلي - سوري جديد مرتقب في الأسبوع الجاري
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سيلتقي وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية، أسعد الشيباني، خلال الأسبوع الجاري.
وقالت هيئة البث، اليوم الأحد: "من المتوقع أن يلتقي الوزير ديرمر، هذا الأسبوع بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني"، دون أن توضح موعد أو مكان محددين للقاء المرتقب".
وأشارت الهيئة إلى أن "الثنائي اجتمعا في الماضي عدة مرات من أجل بلورة أساس لاتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا، وأن الجهة التي تدفع نحو عقد اللقاء هي المبعوث الأميركي توم باراك، الذي التقى بهما في السابق".
وسبق أن التقى ديرمر والشيباني، عدة مرات سابقا، "للتمهيد لاتفاقية أمنية بين إسرائيل وسوريا".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن أن إسرائيل تراقب عن كثب تطورات الوضع في سوريا وستفعل كل ما هو ضروري لحماية حدودها، معلنًا انتهاء اتفاقية فض الاشتباك
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، التقى وفدا إسرائيليا في باريس، في 20أب /أغسطس الماضي لبحث عدد من الملفات المتعلقة بخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة، في اجتماع تم برعاية أمريكية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن النقاشات ركزت على وقف التدخل في الشأن السوري الداخلي، وتعزيز الاستقرار في الجنوب السوري، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك، لعام 1974 الذي ينص على وقف الأعمال القتالية بين سوريا وإسرائيل وإشراف قوة أممية على المنطقة المنزوعة السلاح
واستمر الاجتماع أربع ساعات، وتأتي المحادثات في إطار "الجهود الدبلوماسية الأمريكية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها"، وفقا لما نقلته "سانا".
وكان مصدران مطلعان أكدا لموقع "أكسيوس"، انعقاد لقاء بين وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع وزير الخارجية السوري والمبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم برّاك.
ويعتبر هذا اللقاء امتدادا لاجتماع مماثل استضافته باريس،
أواخر يوليو/ تموز، بين الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير، في وقت تحدثت مصادر دبلوماسية عن لقاءات مباشرة أخرى جرت بين الطرفين في العاصمة الأذربيجانية باكو.