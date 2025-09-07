https://sarabic.ae/20250907/إعلام-لقاء-إسرائيلي---سوري-جديد-مرتقب-في-الأسبوع-الجاري--1104602296.html

إعلام: لقاء إسرائيلي - سوري جديد مرتقب في الأسبوع الجاري

سبوتنيك عربي

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سيلتقي وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية، أسعد الشيباني، خلال... 07.09.2025, سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104507929_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_06cd2163b9887dc8a5bd7b5cad2be6ce.jpg

وقالت هيئة البث، اليوم الأحد: "من المتوقع أن يلتقي الوزير ديرمر، هذا الأسبوع بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني"، دون أن توضح موعد أو مكان محددين للقاء المرتقب".وسبق أن التقى ديرمر والشيباني، عدة مرات سابقا، "للتمهيد لاتفاقية أمنية بين إسرائيل وسوريا". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن أن إسرائيل تراقب عن كثب تطورات الوضع في سوريا وستفعل كل ما هو ضروري لحماية حدودها، معلنًا انتهاء اتفاقية فض الاشتباك.وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن النقاشات ركزت على وقف التدخل في الشأن السوري الداخلي، وتعزيز الاستقرار في الجنوب السوري، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك، لعام 1974 الذي ينص على وقف الأعمال القتالية بين سوريا وإسرائيل وإشراف قوة أممية على المنطقة المنزوعة السلاح. وكان مصدران مطلعان أكدا لموقع "أكسيوس"، انعقاد لقاء بين وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع وزير الخارجية السوري والمبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم برّاك.ويعتبر هذا اللقاء امتدادا لاجتماع مماثل استضافته باريس، أواخر يوليو/ تموز، بين الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير، في وقت تحدثت مصادر دبلوماسية عن لقاءات مباشرة أخرى جرت بين الطرفين في العاصمة الأذربيجانية باكو.

