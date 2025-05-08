https://sarabic.ae/20250508/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تشغيل-منشأة-ميدانية-صحية-في-محافظة-القنيطرة-جنوبي-سوريا-1100296409.html

الجيش الإسرائيلي يعلن تشغيل منشأة ميدانية صحية في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا

الجيش الإسرائيلي يعلن تشغيل منشأة ميدانية صحية في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه باشر تشغيل منشأة ميدانية متنقلة للتصنيف الطبي للمصابين في جنوب سوريا، في منطقة قرية حضر. 08.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-08T08:20+0000

2025-05-08T08:20+0000

2025-05-08T08:20+0000

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "هذه المنشأة تُعدّ جزءا من جهود متعدّدة ينفّذها جيش الدفاع بهدف دعم السكان السوريين من أبناء الطائفة الدرزية، والحفاظ على أمنهم"، مؤكدا أن الجيش "يواصل متابعة التطورات، وهو في حالة جاهزية للدفاع والتعامل مع مختلف السيناريوهات".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، إجلاء 10 مواطنين سوريين من أبناء الطائفة الدرزية إلى إسرائيل، لتلقي العلاج الطبي بعد إصابتهم في الأحداث الأخيرة داخل الأراضي السورية.وأكد أن المصابين السوريين تم نقلهم إلى المركز الطبي "زيف" في مدينة صفد (تسفات) شمالي إسرائيل، لتلقي العلاج اللازم، مضيفا أن "القوات الإسرائيلية مستعدة لمنع دخول قوات معادية إلى المنطقة وإلى القرى الدرزية جنوبي سوريا".يذكر أن عملية الإجلاء ليس الأولى من نوعها، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت الماضي، "إجلاء 5 مواطنين سوريين دروز، خلال الليل، لتلقي العلاج في الأراضي الإسرائيلية".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "قواته تنتشر في المنطقة الجنوبية السورية، وهي مستعدة لمنع القوات المعادية من دخول المنطقة والقرى الدرزية"، مؤكدًا أنه "يواصل متابعة التطورات في الجاهزية الدفاعية وفي سيناريوهات مختلفة".وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان مشترك مع وزير دفاعه يسرائيل كاتس، إن "تل أبيب لن تسمح للقوات السورية بالانتشار جنوب دمشق أو بتشكيل أي تهديد للدروز"، وذلك عقب الاشتباكات التي اندلعت جنوبي دمشق.من جهته، اتهم الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري، في وقت سابق، السلطات السورية بممارسة "قتل جماعي ممنهج" بحق الدروز، مطالبًا بحماية دولية للطائفة وتدخل قوات دولية "لحفظ السلم".يذكر أن وجهاء ومرجعيات محافظة السويداء أصدروا بيانا أكدوا فيه تمسكهم بالثوابت الوطنية والهوية السورية الجامعة، وشددوا على أهمية تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في المحافظة، وعلى أن يكون ذلك من أبناء السويداء أنفسهم.

https://sarabic.ae/20250503/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-انتشاره-في-جنوب-سوريا-دعما-لـالدروز-1100125955.html

https://sarabic.ae/20250501/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يحذر-الشرع-سنرد-بشدة-إذا-لم-تتوقف-الاعتداءات-على-الدروز-في-سوريا-1100093084.html

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