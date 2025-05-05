https://sarabic.ae/20250505/أهم-5-معلومات-عن-بنود-الاتفاق-بين-الدروز-والحكومة-السورية----1100166292.html

أهم 5 معلومات عن بنود الاتفاق بين الدروز والحكومة السورية

أهم 5 معلومات عن بنود الاتفاق بين الدروز والحكومة السورية

سبوتنيك عربي

أعلن محافظ السويداء مصطفى البكور، يوم أمس الأحد، بدء تنفيذ بنود الاتفاق مع المرجعيات الدينية الدرزية بتفعيل قصر الشرطة والضابطة العدلية على أبناء المحافظة،... 05.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-05T06:47+0000

2025-05-05T06:47+0000

2025-05-05T07:01+0000

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وتضمن الاتفاق بين السلطات السورية ووجهاء الطائفة الدرزية، والذي أقره مشايخ العقل بالسويداء، عدة بنود بينها تفعيل قوى الأمن الداخلي من أبناء المحافظة، وتأمين طريق دمشق السويداء، وإنهاء التوترات في مناطق جرمانا وصحنايا وأشرفية صحنايا بريف دمشق.وشهدت هذه المناطق اشتباكات مسلحة إثر انتشار تسجيل صوتي منسوب لأحد أبناء الطائفة الدرزية تضمن إساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانتهت التوترات بانتشار قوات الأمن السورية والاتفاق على تسليم أسلحة بحوزة مجموعات محلية.وأضاف البكور: "بدأنا بتأمين طريق دمشق - السويداء، وتفعيل دوريات سيارة من الأمن لبسط الأمان وحماية المواطنين". وتابع: "أي جهة ستهدد المواطنين أو عناصر الأمن والشرطة سيتم التعامل معها بحزم".بنود الاتفاق الذي أعلنته طائفة المسلمين الموحدين الدروز مع الحكومة السوريةوعلى الرغم من تأكيد محافظ السويداء مصطفى البكور، يوم أمس الأحد، أن المشايخ الدرزية ستتولى مسألة ضبط السلاح المنفلت، مشددا على أهمية حصر السلاح بيد الدولة، أوضح المتحدث الرسمي باسم حركة "رجال الكرامة" باسم أبو فخر، أن "موضوع تسليم السلاح يخص وزارة الدفاع، لكنه لم يبت به بعد من قبل الجميع".بدورها، قالت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، إن مديرية أمن ريف دمشق تسلمت أسلحة وذخائر من وجهاء وأهالي مدينتي صحنايا وأشرفية صحنايا، في إطار الاتفاق لحصر السلاح بيد الدولة، حفاظاً على الأمن والسلم الأهلي.يذكر أن وجهاء ومرجعيات محافظة السويداء أصدروا بيانا أكدوا فيه تمسكهم بالثوابت الوطنية والهوية السورية الجامعة، وشددوا على أهمية تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في المحافظة، وعلى أن يكون ذلك من أبناء السويداء أنفسهم.إعلام: مقاتلات إسرائيلية وتركية تتفادى المواجهة فوق دمشق لأول مرةالخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني يريد القضاء على سوريا

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