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الجيش الإسرائيلي يقر بمهاجمته لبنى تحتية سورية بدعوى إزالة أي تهديدات لبلاده
الجيش الإسرائيلي يقر بمهاجمته لبنى تحتية سورية بدعوى إزالة أي تهديدات لبلاده
سبوتنيك عربي
أقرَّ الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بمهاجمته لبنى تحتية سورية بدعوى إزالة أي تهديدات للأمن القومي الإسرائيلي. 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T13:35+0000
2025-05-03T13:35+0000
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ونشر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بيانا أوضح من خلاله أن قواته الجوية هاجمت بـ 12 طائرة مقاتلة العشرات من البنى التحتية السورية في جميع أنحاء البلاد.وأفاد الجيش بأنه هاجم بالمقاتلات الإسرائيلية "العشرات من مكونات البنية التحتية والأسلحة في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك المدافع المضادة للطائرات وقاذفة صواريخ أرض جو".وتابع الجيش في بيانه العسكري أنه "سنواصل العمل من أجل حرية العمليات الجوية من أجل تنفيذ مهامه وإزالة أي تهديد في المجال الجوي".أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أمس الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي شنّ غارة ليلًا على هدف يقع قرب القصر الجمهوري في العاصمة السورية دمشق، في تصعيد جديد على خلفية التوترات الأخيرة في جنوب سوريا.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بيان مشترك لنتنياهو وكاتس، أن "إسرائيل هاجمت الليلة الماضية هدفًا بالقرب من القصر الرئاسي في دمشق"، معتبرين أن "الضربة تحمل رسالة واضحة للنظام السوري".وأكد البيان أن "إسرائيل لن تسمح بانسحاب القوات من جنوب دمشق، ولن تقبل بأي تهديد يستهدف الطائفة الدرزية".وفي تصريحات سابقة، قال وزير الدفاع كاتس: "أكرر تحذيري لرئيس النظام السوري الجولاني [أحمد الشرع]... إذا لم تتوقف الاعتداءات على الدروز في سوريا، سنرد بقوة كبيرة"، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بتنفيذ ضربات تحذيرية، مضيفًا: "نحن ملتزمون بحماية الدروز".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه نفذ ضربات جوية لاستهداف ما أسماهم "متطرفين" كانوا يستعدون، حسب قوله، لشن هجوم على السكان الدروز في بلدة صحنايا بريف العاصمة السورية دمشق.وأكد أن "إسرائيل لن تسمح بالمساس بالطائفة الدرزية"، مشيرًا إلى أنه "تم إيصال رسالة شديدة اللهجة إلى النظام السوري.. وإسرائيل تتوقع منه أن يعمل على منع أي مساس بالدروز".وتشهد بعض المناطق في سوريا حالة من الانفلات الأمني منذ سقوط النظام السابق، في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث تجري مناوشات بين قوى الأمن التابعة للإدارة الجديدة وبعض العناصر أو المجموعات المسلحة التي لم تجر تسوية أوضاعها بعد ولم تندمج في الهياكل العسكرية والأمنية للإدارة الجديدة.وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو قلقة بشأن التصعيد في سوريا، ودعت القادة السوريين القادرين على التأثير على الوضع في سوريا إلى بذل كل ما في وسعهم لحقن الدماء في أقرب وقت ممكن.
https://sarabic.ae/20250503/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-انتشاره-في-جنوب-سوريا-دعما-لـالدروز-1100125955.html
https://sarabic.ae/20250501/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يحذر-الشرع-سنرد-بشدة-إذا-لم-تتوقف-الاعتداءات-على-الدروز-في-سوريا-1100093084.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يقر بمهاجمته لبنى تحتية سورية بدعوى إزالة أي تهديدات لبلاده

13:35 GMT 03.05.2025
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Str/HO
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أقرَّ الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بمهاجمته لبنى تحتية سورية بدعوى إزالة أي تهديدات للأمن القومي الإسرائيلي.
ونشر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بيانا أوضح من خلاله أن قواته الجوية هاجمت بـ 12 طائرة مقاتلة العشرات من البنى التحتية السورية في جميع أنحاء البلاد.
وأفاد الجيش بأنه هاجم بالمقاتلات الإسرائيلية "العشرات من مكونات البنية التحتية والأسلحة في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك المدافع المضادة للطائرات وقاذفة صواريخ أرض جو".
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن انتشاره في جنوب سوريا دعما لـ"الدروز"
09:53 GMT
وتابع الجيش في بيانه العسكري أنه "سنواصل العمل من أجل حرية العمليات الجوية من أجل تنفيذ مهامه وإزالة أي تهديد في المجال الجوي".
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أمس الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي شنّ غارة ليلًا على هدف يقع قرب القصر الجمهوري في العاصمة السورية دمشق، في تصعيد جديد على خلفية التوترات الأخيرة في جنوب سوريا.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بيان مشترك لنتنياهو وكاتس، أن "إسرائيل هاجمت الليلة الماضية هدفًا بالقرب من القصر الرئاسي في دمشق"، معتبرين أن "الضربة تحمل رسالة واضحة للنظام السوري".
وأكد البيان أن "إسرائيل لن تسمح بانسحاب القوات من جنوب دمشق، ولن تقبل بأي تهديد يستهدف الطائفة الدرزية".
وفي تصريحات سابقة، قال وزير الدفاع كاتس: "أكرر تحذيري لرئيس النظام السوري الجولاني [أحمد الشرع]... إذا لم تتوقف الاعتداءات على الدروز في سوريا، سنرد بقوة كبيرة"، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بتنفيذ ضربات تحذيرية، مضيفًا: "نحن ملتزمون بحماية الدروز".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه نفذ ضربات جوية لاستهداف ما أسماهم "متطرفين" كانوا يستعدون، حسب قوله، لشن هجوم على السكان الدروز في بلدة صحنايا بريف العاصمة السورية دمشق.
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر الشرع: سنرد بشدة إذا لم تتوقف الاعتداءات على الدروز في سوريا
1 مايو, 18:25 GMT
وأكد أن "إسرائيل لن تسمح بالمساس بالطائفة الدرزية"، مشيرًا إلى أنه "تم إيصال رسالة شديدة اللهجة إلى النظام السوري.. وإسرائيل تتوقع منه أن يعمل على منع أي مساس بالدروز".
وتشهد بعض المناطق في سوريا حالة من الانفلات الأمني منذ سقوط النظام السابق، في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث تجري مناوشات بين قوى الأمن التابعة للإدارة الجديدة وبعض العناصر أو المجموعات المسلحة التي لم تجر تسوية أوضاعها بعد ولم تندمج في الهياكل العسكرية والأمنية للإدارة الجديدة.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو قلقة بشأن التصعيد في سوريا، ودعت القادة السوريين القادرين على التأثير على الوضع في سوريا إلى بذل كل ما في وسعهم لحقن الدماء في أقرب وقت ممكن.
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