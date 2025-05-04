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مجموعات درزية في ريف دمشق تسلم سلاحها لقوات الأمن السوري
مجموعات درزية في ريف دمشق تسلم سلاحها لقوات الأمن السوري
سبوتنيك عربي
سلم أهالي بلدة دير علي (ذات الغالبية الدرزية)، الواقعة في ريف دمشق الغربي، اليوم الأحد، أول دفعة من الأسلحة، لقوى الأمن الداخلي في الكسوة، وذلك ضمن عملية تستمر... 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T09:31+0000
2025-05-04T09:31+0000
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بيروت - سبوتنيك.‏ ‏وقال أحد وجهاء بلدة دير علي، مؤيد حمدان، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "إنه بعد الاجتماع بين رجال الدين الدروز في البلدة وفعاليات البلدة توصلوا إلى قرار تسليم السلاح الموجود في البلدة، وأكد أنه لن يكون هناك سلاح خارج إطار الدولة أو قوات الأمن الحكومية".‏وأوضح حمدان، أن السلاح الذي كان موجودا هو لحماية أهالي البلدة، ولكن طالما الأمن سائد والقوة الأمنية موجودة، فلا حاجة لوجود سلاح بين أيادي المدنيين.‏ وأكد المسؤول الأمني في الكسوة، حسين جهيم، في حديث لوسائل إعلام محلية سورية "أن الاتفاق ينص على تسليم كامل السلاح الموجود في البلدة، مشيرًا إلى أنها أصبحت الآن تحت سلطة الدولة ممثلة بوزارة الدفاع والأجهزة الأمنية، بهدف تعزيز الاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها".‏ويجري العمل على مشاورات بين رجال الدين وفعاليات المنطقتين لإيجاد الحلول ومنع تطور الأحداث الأمنية.‏وأصدر شيوخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في السويداء بسوريا، يوم أمس السبت، بيانا شددوا فيه على الالتزام بمخرجات الاجتماع الذي عقد قبل يومين، مؤكدين على ضرورة التنفيذ الفوري لجملة من البنود الأمنية والخدمية.كما طالب البيان "برفع الحصار عن مناطق السويداء وجرمانا وصحنايا وأشرفية صحنايا، وتأمين طريق دمشق – السويداء بشكل فوري، وتحميل السلطة مسؤولية سلامته وأمنه".ودعا شيوخ العقل بالسويداء إلى "الوقف الفوري لإطلاق النار في جميع المناطق، حقنا للدماء، وتفاديا لتصعيد التوتر".الجيش الإسرائيلي: 12 طائرة مقاتلة شاركت بالهجوم على بنى تحتية ومواقع أسلحة في أنحاء سوريا.. فيديو
https://sarabic.ae/20250501/ريف-العاصمة-السورية-دمشق-مقتل-رئيس-بلدية-صحنايا-وابنه-برصاص-مجهولين-1100090085.html
https://sarabic.ae/20250502/مقتل-4-أشخاص-جراء-غارة-إسرائيلية-على-مدينة-السويداء-جنوبي-سوريا-فيديو-1100110705.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك

مجموعات درزية في ريف دمشق تسلم سلاحها لقوات الأمن السوري

09:31 GMT 04.05.2025
© AP Photo / Omar Sanadikiمقاتلون دروز في شوارع مدينة جرمانا، في ضواحي العاصمة دمشق، سوريا.
مقاتلون دروز في شوارع مدينة جرمانا، في ضواحي العاصمة دمشق، سوريا. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki
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سلم أهالي بلدة دير علي (ذات الغالبية الدرزية)، الواقعة في ريف دمشق الغربي، اليوم الأحد، أول دفعة من الأسلحة، لقوى الأمن الداخلي في الكسوة، وذلك ضمن عملية تستمر ثلاثة أيام بإشراف الأمن العام.
بيروت - سبوتنيك.‏ ‏وقال أحد وجهاء بلدة دير علي، مؤيد حمدان، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "إنه بعد الاجتماع بين رجال الدين الدروز في البلدة وفعاليات البلدة توصلوا إلى قرار تسليم السلاح الموجود في البلدة، وأكد أنه لن يكون هناك سلاح خارج إطار الدولة أو قوات الأمن الحكومية".
‏وأوضح حمدان، أن السلاح الذي كان موجودا هو لحماية أهالي البلدة، ولكن طالما الأمن سائد والقوة الأمنية موجودة، فلا حاجة لوجود سلاح بين أيادي المدنيين.

‏وشدد أهالي دير علي، في بيان صدر عنهم على ضرورة إخماد كل محاولات بث الفتنة الطائفية ورفضهم زعزعة الاستقرار بين مكونات المجتمع السوري ووحدة وسلامة الأراضي السورية.

‏ وأكد المسؤول الأمني في الكسوة، حسين جهيم، في حديث لوسائل إعلام محلية سورية "أن الاتفاق ينص على تسليم كامل السلاح الموجود في البلدة، مشيرًا إلى أنها أصبحت الآن تحت سلطة الدولة ممثلة بوزارة الدفاع والأجهزة الأمنية، بهدف تعزيز الاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها".
رئيس بلدة صحنايا في ريف دمشق حسام ورور - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
سوريا.. مقتل رئيس بلدية صحنايا وابنه برصاص مجهولين بريف العاصمة دمشق
1 مايو, 16:27 GMT
‏وكانت قد شهدت منطقتي صحنايا وجرمانا (ذات الغالبية الدرزية) في ريف دمشق توترا بين قوات الأمن العام التابعة للنظام السوري الجديد وعددا من شباب المنطقتين.
‏ويجري العمل على مشاورات بين رجال الدين وفعاليات المنطقتين لإيجاد الحلول ومنع تطور الأحداث الأمنية.‏
وأصدر شيوخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في السويداء بسوريا، يوم أمس السبت، بيانا شددوا فيه على الالتزام بمخرجات الاجتماع الذي عقد قبل يومين، مؤكدين على ضرورة التنفيذ الفوري لجملة من البنود الأمنية والخدمية.
غارة إسرائيلية على مدينة السويداء جنوبي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
مقتل 4 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على مدينة السويداء جنوبي سوريا... فيديو
2 مايو, 14:50 GMT
وأكد البيان على "تفعيل قوى الأمن الداخلي من أفراد سلك الأمن الداخلي السابقين، إلى جانب تفعيل الضابطة العدلية من كوادر أبناء محافظة السويداء حصرا".
كما طالب البيان "برفع الحصار عن مناطق السويداء وجرمانا وصحنايا وأشرفية صحنايا، وتأمين طريق دمشق – السويداء بشكل فوري، وتحميل السلطة مسؤولية سلامته وأمنه".
ودعا شيوخ العقل بالسويداء إلى "الوقف الفوري لإطلاق النار في جميع المناطق، حقنا للدماء، وتفاديا لتصعيد التوتر".
الجيش الإسرائيلي: 12 طائرة مقاتلة شاركت بالهجوم على بنى تحتية ومواقع أسلحة في أنحاء سوريا.. فيديو
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