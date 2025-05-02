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مقتل 4 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على مدينة السويداء جنوبي سوريا... فيديو
مقتل 4 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على مدينة السويداء جنوبي سوريا... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الجمعة، بمقتل 4 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على مدينة السويداء جنوبي سوريا. 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T14:50+0000
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ونقلت قناة "الإخبارية السورية"، عن محافظة السويداء مصطفى بكور، قوله: "استشهاد 4 مدنيين جراء استهدافهم بالطيران الإسرائيلي".واعتبرت الرئاسة السورية، اليوم الجمعة، أن القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي "تصعيد خطير، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب سوريا لوقف هذه الاعتداءات.وأضافت الرئاسة السورية، في بيان لها، أنه "تدين رئاسة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات القصف الذي تعرض له القصر الرئاسي يوم أمس على يد الاحتلال الإسرائيلي، والذي يشكل تصعيدا خطيرا ضد مؤسسات الدولة وسيادتها. إن هذا الهجوم المدان يعكس استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية، ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري".وطالبت الرئاسة السورية، عبر بيانها، المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه "الاعتداءات العدوانية التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية".وجددت الرئاسة دعوتها لجميع الأطراف إلى "الالتزام بالحوار والتعاون في إطار وحدة الوطن، والتصدي لكل محاولات التشويش التي تهدف إلى إطالة الأزمة".
https://sarabic.ae/20250502/الرئاسة-السورية-القصف-الإسرائيلي-قرب-القصر-الرئاسي-تصعيد-خطير-1100107760.html
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العالم العربي, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم

مقتل 4 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على مدينة السويداء جنوبي سوريا... فيديو

14:50 GMT 02.05.2025 (تم التحديث: 14:51 GMT 02.05.2025)
© Photo / Social Media Imagesغارة إسرائيلية على مدينة السويداء جنوبي سوريا
غارة إسرائيلية على مدينة السويداء جنوبي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
© Photo / Social Media Images
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أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الجمعة، بمقتل 4 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على مدينة السويداء جنوبي سوريا.
ونقلت قناة "الإخبارية السورية"، عن محافظة السويداء مصطفى بكور، قوله: "استشهاد 4 مدنيين جراء استهدافهم بالطيران الإسرائيلي".
واعتبرت الرئاسة السورية، اليوم الجمعة، أن القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي "تصعيد خطير، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب سوريا لوقف هذه الاعتداءات.
وأضافت الرئاسة السورية، في بيان لها، أنه "تدين رئاسة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات القصف الذي تعرض له القصر الرئاسي يوم أمس على يد الاحتلال الإسرائيلي، والذي يشكل تصعيدا خطيرا ضد مؤسسات الدولة وسيادتها. إن هذا الهجوم المدان يعكس استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية، ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري".
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير
12:31 GMT
وطالبت الرئاسة السورية، عبر بيانها، المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه "الاعتداءات العدوانية التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية".
وجددت الرئاسة دعوتها لجميع الأطراف إلى "الالتزام بالحوار والتعاون في إطار وحدة الوطن، والتصدي لكل محاولات التشويش التي تهدف إلى إطالة الأزمة".
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