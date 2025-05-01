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سوريا.. مقتل رئيس بلدية صحنايا وابنه برصاص مجهولين بريف العاصمة دمشق
سوريا.. مقتل رئيس بلدية صحنايا وابنه برصاص مجهولين بريف العاصمة دمشق
سبوتنيك عربي
قُتل رئيس بلدة صحنايا في ريف العاصمة السورية دمشق، حسام ورور ونجله، اليوم الخميس، إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين. 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T16:27+0000
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وذكرت وسائل إعلام محلية أنه "بعد ساعات من ترحيبه بدخول الأمن العام إلى المدينة، قُتل رئيس بلدية صحنايا وابنه رميًا بالرصاص على يد مجهولين".وأفادت تلك الوسائل بأن "الأمن العام السوري فتح تحقيقا لكشف ملابسات الجريمة".وفي وقت سابق من اليوم، نشر الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، بيانا طالب فيه بالتدخل الدولي السريع والمباشر لوقف ما وصفه بـ "استمرار الجرائم" بحق المدنيين والعزل من أبناء طائفة الدروز في سوريا.، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلدتا صحنايا وجرمانا ومحافظة السويداء.وفرضت القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية السورية سيطرتها الكاملة على المنطقة، بعد انسحاب قوات وزارة الدفاع السورية من المنطقة، وسط انتشار للحواجز الأمنية وعودة تدريجية للسكان إلى منازلهم ومحالهم التجارية، في وقتٍ يسود فيه الحذر والتخوف من تجدّد التصعيد.شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا يطالب بتدخل دولي عاجل "لوقف الجرائم"تصويت... هل يستجيب المجتمع الدولي لمطالب شيخ عقل الموحدين الدروز بالحماية الدولية "لوقف الجرائم"
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
سوريا.. مقتل رئيس بلدية صحنايا وابنه برصاص مجهولين بريف العاصمة دمشق
16:27 GMT 01.05.2025 (تم التحديث: 16:47 GMT 01.05.2025)
قُتل رئيس بلدة صحنايا في ريف العاصمة السورية دمشق، حسام ورور ونجله، اليوم الخميس، إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه "بعد ساعات من ترحيبه بدخول الأمن العام إلى المدينة، قُتل رئيس بلدية صحنايا وابنه رميًا بالرصاص على يد مجهولين".
وأفادت تلك الوسائل بأن "الأمن العام السوري فتح تحقيقا لكشف ملابسات الجريمة".
وفي وقت سابق من اليوم، نشر الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، بيانا طالب فيه بالتدخل الدولي السريع والمباشر لوقف ما وصفه بـ "استمرار الجرائم" بحق المدنيين والعزل من أبناء طائفة الدروز في سوريا.، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلدتا صحنايا وجرمانا ومحافظة السويداء.
وتشهد منطقة أشرفية صحنايا جنوب العاصمة دمشق، اليوم الخميس، هدوءًا نسبيًا بعد يومين من الاشتباكات العنيفة والدامية بين قوات الأمن السورية ومجموعات محلية وُصفت بأنها "خارجة عن القانون" من أبناء الطائفة الدرزية، والتي أسفرت عن مقتل 16 عنصرًا من قوات الأمن وأكثر من 10 من أفراد تلك المجموعات، بحسب وسائل إعلام.
وفرضت القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية السورية سيطرتها الكاملة على المنطقة، بعد انسحاب قوات وزارة الدفاع السورية من المنطقة، وسط انتشار للحواجز الأمنية وعودة تدريجية للسكان إلى منازلهم ومحالهم التجارية، في وقتٍ يسود فيه الحذر والتخوف من تجدّد التصعيد.