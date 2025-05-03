https://sarabic.ae/20250503/الخارجية-الإيرانية-الكيان-الصهيوني-يريد-القضاء-على-سوريا-1100131696.html

الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني يريد القضاء على سوريا

الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني يريد القضاء على سوريا

سبوتنيك عربي

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم السبت، الهجمات العسكرية التي تنفذها إسرائيل على سوريا. 03.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-03T15:03+0000

2025-05-03T15:03+0000

2025-05-03T15:03+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

إيران

أخبار إيران

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg

ونقلت وكالة إرنا، اليوم السبت، عن بقائي أن "الهدف الرئيسي الذي يسعى وراءه الكيان، هو القضاء على القدرات الدفاعية والاقتصادية والبنيوية في سوريا باعتبارها دولة مستقلة".وأضاف بقائي: "كي يتسنى له تحقيق مآربه البغيضة في هذا البلد والمنطقة الى جانب استمرار جرائم الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة وعدوانه واحتلاله في لبنان".وندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالعدوان الإسرائيلي على مناطق سورية مختلفة وقصفه الذي ألحق الدمار في المنشآت المدنية والقدرات الدفاعية السورية، مجددا التنويه بالمواقف المبدئية والثابتة لإيران القائمة على حفظ وحماية وحدة الأراضي والكرامة والسيادة الوطنية السورية باعتبارها دولة مستقلة.وقال إسماعيل بقائي إن "وقف العدوان والهجمات على سوريا يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة ومؤثرة من قبل المجتمع الدولي وخاصة الدول الإقليمية"، مطالبا منظمة التعاون الإسلامي تفعيل الآليات المتاحة لها وإلزام مجلس الأمن الدولي بأن يكون عند المسؤولية الموكلة إليه في مواجهة هذه الانتهاكات السافرة للقانون والسلام (الدوليين) التي تتم على يد إسرائيل.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أقرَّ الجيش الإسرائيلي بمهاجمته لبنى تحتية سورية بدعوى إزالة أي تهديدات للأمن القومي الإسرائيلي.ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا أوضح من خلاله أن قواته الجوية هاجمت بـ 12 طائرة مقاتلة العشرات من البنى التحتية السورية في جميع أنحاء البلاد، موضحا أنه هاجم بالمقاتلات الإسرائيلية "العشرات من مكونات البنية التحتية والأسلحة في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك المدافع المضادة للطائرات وقاذفة صواريخ أرض جو".وتابع الجيش في بيانه العسكري أنه "سنواصل العمل من أجل حرية العمليات الجوية من أجل تنفيذ مهامه وإزالة أي تهديد في المجال الجوي".أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أمس الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي شنّ غارة ليلًا على هدف يقع قرب القصر الجمهوري في العاصمة السورية دمشق، في تصعيد جديد على خلفية التوترات الأخيرة في جنوب سوريا.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بيان مشترك لنتنياهو وكاتس، أن "إسرائيل هاجمت الليلة الماضية هدفًا بالقرب من القصر الرئاسي في دمشق"، معتبرين أن "الضربة تحمل رسالة واضحة للنظام السوري".وأكد البيان أن "إسرائيل لن تسمح بانسحاب القوات من جنوب دمشق، ولن تقبل بأي تهديد يستهدف الطائفة الدرزية".وفي تصريحات سابقة، قال وزير الدفاع كاتس: "أكرر تحذيري لرئيس النظام السوري الجولاني [أحمد الشرع]... إذا لم تتوقف الاعتداءات على الدروز في سوريا، سنرد بقوة كبيرة"، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بتنفيذ ضربات تحذيرية، مضيفًا: "نحن ملتزمون بحماية الدروز".

https://sarabic.ae/20250503/الجيش-الإسرائيلي-يقر-بمهاجمته-لبنى-تحتية-سورية-بدعوى-إزالة-أي-تهديدات-لبلاده-1100130148.html

https://sarabic.ae/20250430/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-إيران-تريد-تدميرنا-ولن-نسمح-لها-بامتلاك-أسلحة-نووية-1100028987.html

إسرائيل

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار