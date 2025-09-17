https://sarabic.ae/20250917/الشرع-المحادثات-الأمنية-مع-إسرائيل-قد-تؤدي-إلى-نتائج-في-الأيام-المقبلة-1104967569.html

الشرع: المحادثات الأمنية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة

الشرع: المحادثات الأمنية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة

سبوتنيك عربي

قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، "إن المحادثات الأمنية الجارية مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أمني قد تؤدي إلى نتائج في الأيام... 17.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-17T21:20+0000

2025-09-17T21:20+0000

2025-09-17T21:20+0000

أخبار سوريا اليوم

الشرع

إسرائيل

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104518539_0:0:1676:943_1920x0_80_0_0_2dcdc35c1652b9101031eddc65550682.jpg

ووصف الشرع، الإتفاق الأمني مع إسرائيل، بأنه "ضرورة"، مشيرا إلى أنه سيتطلب احترام مجال سوريا الجوي ووحدة أراضيها والخضوع لمراقبة الأمم المتحدة، وفقا لوسائل إعلام غربية.وكانت هيئة البث الإسرائيلية، أفادت الأسبوع الماضي، بأن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سيلتقي وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني.وأشارت الهيئة إلى أن "الثنائي اجتمعا في الماضي عدة مرات من أجل بلورة أساس لاتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا، وأن الجهة التي تدفع نحو عقد اللقاء هي المبعوث الأميركي توم باراك، الذي التقى بهما في السابق".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن أن إسرائيل تراقب عن كثب تطورات الوضع في سوريا وستفعل كل ما هو ضروري لحماية حدودها، معلنًا انتهاء اتفاقية فض الاشتباك.وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن النقاشات ركزت على وقف التدخل في الشأن السوري الداخلي، وتعزيز الاستقرار في الجنوب السوري، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك، لعام 1974 الذي ينص على وقف الأعمال القتالية بين سوريا وإسرائيل وإشراف قوة أممية على المنطقة المنزوعة السلاح.

https://sarabic.ae/20250907/إعلام-لقاء-إسرائيلي---سوري-جديد-مرتقب-في-الأسبوع-الجاري--1104602296.html

https://sarabic.ae/20250820/أول-اجتماع-سوري---إسرائيلي-على-مستوى-وزاري-السويداء-حاضرة-واستقرار-الجنوب-على-الطاولة---1103940952.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, الشرع, إسرائيل, العالم العربي