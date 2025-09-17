عربي
أمساليوم
بث مباشر
الشرع: المحادثات الأمنية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة
الشرع: المحادثات الأمنية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة
سبوتنيك عربي
قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، "إن المحادثات الأمنية الجارية مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أمني قد تؤدي إلى نتائج في الأيام... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
ووصف الشرع، الإتفاق الأمني مع إسرائيل، بأنه "ضرورة"، مشيرا إلى أنه سيتطلب احترام مجال سوريا الجوي ووحدة أراضيها والخضوع لمراقبة الأمم المتحدة، وفقا لوسائل إعلام غربية.وكانت هيئة البث الإسرائيلية، أفادت الأسبوع الماضي، بأن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سيلتقي وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني.وأشارت الهيئة إلى أن "الثنائي اجتمعا في الماضي عدة مرات من أجل بلورة أساس لاتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا، وأن الجهة التي تدفع نحو عقد اللقاء هي المبعوث الأميركي توم باراك، الذي التقى بهما في السابق".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن أن إسرائيل تراقب عن كثب تطورات الوضع في سوريا وستفعل كل ما هو ضروري لحماية حدودها، معلنًا انتهاء اتفاقية فض الاشتباك.وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن النقاشات ركزت على وقف التدخل في الشأن السوري الداخلي، وتعزيز الاستقرار في الجنوب السوري، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك، لعام 1974 الذي ينص على وقف الأعمال القتالية بين سوريا وإسرائيل وإشراف قوة أممية على المنطقة المنزوعة السلاح.
https://sarabic.ae/20250907/إعلام-لقاء-إسرائيلي---سوري-جديد-مرتقب-في-الأسبوع-الجاري--1104602296.html
https://sarabic.ae/20250820/أول-اجتماع-سوري---إسرائيلي-على-مستوى-وزاري-السويداء-حاضرة-واستقرار-الجنوب-على-الطاولة---1103940952.html
الشرع: المحادثات الأمنية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة

21:20 GMT 17.09.2025
© AP Photoالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، "إن المحادثات الأمنية الجارية مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أمني قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة".
ووصف الشرع، الإتفاق الأمني مع إسرائيل، بأنه "ضرورة"، مشيرا إلى أنه سيتطلب احترام مجال سوريا الجوي ووحدة أراضيها والخضوع لمراقبة الأمم المتحدة، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأضاف الشرع :"إذا نجح الاتفاق الأمني من الممكن التوصل إلى اتفاقيات أخرى"، مشيرا إلى "أن السلام والتطبيع مع إسرائيل ليسا على الطاولة في الوقت الحالي".
الهيمنة بدل السلام.. كيف ترسم إسرائيل لمستقبل سوريا؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
إعلام: لقاء إسرائيلي - سوري جديد مرتقب في الأسبوع الجاري
7 سبتمبر, 19:18 GMT
وكانت هيئة البث الإسرائيلية، أفادت الأسبوع الماضي، بأن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سيلتقي وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني.
وأشارت الهيئة إلى أن "الثنائي اجتمعا في الماضي عدة مرات من أجل بلورة أساس لاتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا، وأن الجهة التي تدفع نحو عقد اللقاء هي المبعوث الأميركي توم باراك، الذي التقى بهما في السابق".

وسبق أن التقى ديرمر والشيباني، عدة مرات سابقا، "للتمهيد لاتفاقية أمنية بين إسرائيل وسوريا".

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
أول اجتماع سوري - إسرائيلي على مستوى وزاري... السويداء حاضرة واستقرار الجنوب على الطاولة
20 أغسطس, 08:07 GMT
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن أن إسرائيل تراقب عن كثب تطورات الوضع في سوريا وستفعل كل ما هو ضروري لحماية حدودها، معلنًا انتهاء اتفاقية فض الاشتباك.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن النقاشات ركزت على وقف التدخل في الشأن السوري الداخلي، وتعزيز الاستقرار في الجنوب السوري، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك، لعام 1974 الذي ينص على وقف الأعمال القتالية بين سوريا وإسرائيل وإشراف قوة أممية على المنطقة المنزوعة السلاح.
