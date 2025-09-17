https://sarabic.ae/20250917/الشرع-المحادثات-الأمنية-مع-إسرائيل-قد-تؤدي-إلى-نتائج-في-الأيام-المقبلة-1104967569.html
الشرع: المحادثات الأمنية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة
الشرع: المحادثات الأمنية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة
قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، "إن المحادثات الأمنية الجارية مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أمني قد تؤدي إلى نتائج في الأيام...
ووصف الشرع، الإتفاق الأمني مع إسرائيل، بأنه "ضرورة"، مشيرا إلى أنه سيتطلب احترام مجال سوريا الجوي ووحدة أراضيها والخضوع لمراقبة الأمم المتحدة، وفقا لوسائل إعلام غربية.وكانت هيئة البث الإسرائيلية، أفادت الأسبوع الماضي، بأن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سيلتقي وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني.وأشارت الهيئة إلى أن "الثنائي اجتمعا في الماضي عدة مرات من أجل بلورة أساس لاتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا، وأن الجهة التي تدفع نحو عقد اللقاء هي المبعوث الأميركي توم باراك، الذي التقى بهما في السابق".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن أن إسرائيل تراقب عن كثب تطورات الوضع في سوريا وستفعل كل ما هو ضروري لحماية حدودها، معلنًا انتهاء اتفاقية فض الاشتباك.وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن النقاشات ركزت على وقف التدخل في الشأن السوري الداخلي، وتعزيز الاستقرار في الجنوب السوري، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك، لعام 1974 الذي ينص على وقف الأعمال القتالية بين سوريا وإسرائيل وإشراف قوة أممية على المنطقة المنزوعة السلاح.
وأضاف الشرع :"إذا نجح الاتفاق الأمني من الممكن التوصل إلى اتفاقيات أخرى"، مشيرا إلى "أن السلام والتطبيع مع إسرائيل ليسا على الطاولة في الوقت الحالي".
