بمشاركة روسيا... اليابان تحيي ذكرى ضحايا القصف النووي الأمريكي على ناغازاكي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250809/بمشاركة--روسيا-اليابان-تحيي-ذكرى-ضحايا-القصف-النووي-الأمريكي-على-ناغازاكي-1103531645.html
بمشاركة روسيا... اليابان تحيي ذكرى ضحايا القصف النووي الأمريكي على ناغازاكي
بمشاركة روسيا... اليابان تحيي ذكرى ضحايا القصف النووي الأمريكي على ناغازاكي
سبوتنيك عربي
تحيي اليابان ذكرى ضحايا القصف النووي الذي الذي شنته القوات الجوية الأمريكية، اليوم السبت، في الذكرى الثمانين لمأساة 9 أغسطس/آب 1945. 09.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-09T04:47+0000
2025-08-09T05:02+0000
أخبار اليابان
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
قنبلة نووية
ناغازاكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/08/05/1046191490_0:137:2650:1628_1920x0_80_0_0_fce968bb793b50e7831c859ad14bac3f.jpg
بدأ حفل تأبين لضحايا الكارثة النووية قبيل ساعة إلقاء القنبلة على المدينة. ويحضر الحفل رئيس الوزراء الياباني، وعمدة المدينة، وحاكم ناغازاكي، وممثلون عن مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى سفراء أجانب.هذا العام، ولأول مرة منذ عام 2021، سيحضر الحفل سفيرا روسيا وبيلاروسيا، اللذان لم يتلقيا دعوات منذ عام 2022.وقال السفير للصحفيين: "كما هو معروف، منذ عام 2022 لم تُدعَ روسيا إلى مراسم الذكرى في هيروشيما وناغازاكي بحجج مزيفة تتعلق بـ 'الوضع الدولي المعقد" و"اعتبارات أمنية". ونعلم أن هذا القرار لم يُتخذ دون تأييد من الحكومة اليابانية، المعروفة بمواقفها المعادية لروسيا، بما في ذلك في سياق الأزمة الأوكرانية."وأضاف السفير: "في هذا العام، وعلى خلاف زملائنا في هيروشيما، فضلت سلطات ناغازاكي عدم تسييس هذا الحدث المهم للمدينةولم يذكر عمدة مدينة ناغازاكي شيرو سوزوكي، في كلمته خلال حفل تأبين القتلى والجرحى في القصف النووي في الذكرى الثمانين للمأساة، اسم الدولة التي ألقت القنبلة على المدينة، والذي تم بثه على القنوات التلفزيونية الرئيسية وعلى الإنترنت.تقع مدينة ناغازاكي على الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة كيوشو اليابانية، وهي عاصمة محافظة ناغازاكي.في يوم 9 أغسطس عام 1945، صباحا، ألقت القوات الجوية الأمريكية قنبلة ذرية "فات مان" على المدينة، وقبل ذلك بأيام تم إلقاء القنبلة الذرية الأمريكية الأولى على مدينة هيروشيما. بلغت قوة وزن قنبلة "فات مان" 20 كيلوطن وبلغ وزنها 4.5 طن. وأسفرت عملية قصف ناغازاكي بالقنبلة الذرية عن مقتل أو فقدان أكثر من 73 ألف شخص. وفي وقت لاحق، توفي 35 ألف شخص آخرين بسبب الإشعاع والإصابات.ودمرت الحرائق معظم المباني السكنية. لم تكن عواقب القصف الثاني أقل فظاعة من الأول - في هيروشيما. في أحد التقارير اليابانية، وُصف الوضع في ناغازاكي على النحو التالي: "المدينة أشبه بمقبرة لم يبقَ فيها حتى شاهد قبر واحد".تضم حديقة السلام متحف وثائق القصف الذري في ناغازاكي، ومن بين معروضاته ساعة تم تجميد عقاربها عند الساعة 11:02 - الوقت الذي تعرضت فيه المدينة للقصف الذري.وتعد الولايات المتحدة الأمريكية، أول دولة في العالم استخدمت الأسلحة النووية ضد دولة أخرى وهي اليابان، في أغسطس/ آب 1945، ما تسبب بحصيلة ضحايا هائلة، حيث صنعت الولايات المتحدة الأمريكية قنبلة "الولد الصغير" من اليورانيوم عالي التخصيب، ووصلت قوتها التدميرية لـ16 كيلوطن، بينما صنعت قنبلة "الرجل الثمين" من البلوتونيوم ووصلت قوتها التدميرية لـ20 كيلوطن، مع العلم أن كل كيلوطن في حساب القنابل النووية يساوي ألف طن من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار.وتقيم اليابان سنويا مراسم حداد، تجذب وفودا من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم تعتذر أي حكومة أمريكية حتى الآن. وكما صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فإن الولايات المتحدة "دون ندم، تُعزز فهمها بأنها فعلت كل شيء على صواب".خبير: المخاطر النووية بعد 80 عاما من قصف هيروشيما في تزايد لكن نزع السلاح ممكنرئيس الوزراء الياباني يتجنب ذكر الولايات المتحدة كدولة مسؤولة عن قصف هيروشيما وناغازاكي
https://sarabic.ae/20250807/مع-اقتراب-الذكرى-الـ80-يوم-قصفت-أميركا-ناغازاكي-اليابانية-بالنووي-1103474283.html
https://sarabic.ae/20250806/في-الذكرى-الـ-80-لقصف-اليابان-خبير-لم-يكن-هناك-أي-ضرورة-عسكرية-لاستخدام-الأسلحة-النووية-1103406844.html
https://sarabic.ae/20220809/مدينة-ناغازاكي-تطالب-بالقضاء-على-الأسلحة-النووية-وتغض-الطرف-عمن-قصفها---1066224594.html
أخبار اليابان
الولايات المتحدة الأمريكية
ناغازاكي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/08/05/1046191490_0:0:2650:1988_1920x0_80_0_0_b791b7b46848d531c951699033be92ff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار اليابان, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, قنبلة نووية, ناغازاكي
أخبار اليابان, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, قنبلة نووية, ناغازاكي

بمشاركة روسيا... اليابان تحيي ذكرى ضحايا القصف النووي الأمريكي على ناغازاكي

04:47 GMT 09.08.2025 (تم التحديث: 05:02 GMT 09.08.2025)
© AP Photoمشهد يطل على مدينة ناغازاكي المدمرة، 24 سبتمبر/ أيلول 1945
مشهد يطل على مدينة ناغازاكي المدمرة، 24 سبتمبر/ أيلول 1945 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
تحيي اليابان ذكرى ضحايا القصف النووي الذي الذي شنته القوات الجوية الأمريكية، اليوم السبت، في الذكرى الثمانين لمأساة 9 أغسطس/آب 1945.
بدأ حفل تأبين لضحايا الكارثة النووية قبيل ساعة إلقاء القنبلة على المدينة. ويحضر الحفل رئيس الوزراء الياباني، وعمدة المدينة، وحاكم ناغازاكي، وممثلون عن مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى سفراء أجانب.

قصفت أمريكا، قبل 80 عاما، اليابان بقنبلتين نوويتين في حدث مؤسف لم يسجل إلا لمرة واحدة في التاريخ، حيث شنت واشنطن هجومين نوويين استهدفا مدينتي هيروشيما وناغازاكي وقادا الإمبراطورية اليابانية لإعلان استسلامها في الحرب العالمية الثانية بعدها بأيام.

هذا العام، ولأول مرة منذ عام 2021، سيحضر الحفل سفيرا روسيا وبيلاروسيا، اللذان لم يتلقيا دعوات منذ عام 2022.

وشارك السفير الروسي في طوكيو، نيكولاي نوزدريف، في مراسم إحياء ذكرى ضحايا القصف الذري الذي شنته القوات الجوية الأمريكية على مدينة ناغازاكي.

وقال السفير للصحفيين: "كما هو معروف، منذ عام 2022 لم تُدعَ روسيا إلى مراسم الذكرى في هيروشيما وناغازاكي بحجج مزيفة تتعلق بـ 'الوضع الدولي المعقد" و"اعتبارات أمنية". ونعلم أن هذا القرار لم يُتخذ دون تأييد من الحكومة اليابانية، المعروفة بمواقفها المعادية لروسيا، بما في ذلك في سياق الأزمة الأوكرانية."
وأضاف السفير: "في هذا العام، وعلى خلاف زملائنا في هيروشيما، فضلت سلطات ناغازاكي عدم تسييس هذا الحدث المهم للمدينة
مشهد يطل على مدينة ناغازاكي المدمرة، 24 سبتمبر/ أيلول 1945 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
مع اقتراب الذكرى الـ80... يوم قصفت أمريكا ناغازاكي اليابانية بالنووي
7 أغسطس, 11:25 GMT
ولم يذكر عمدة مدينة ناغازاكي شيرو سوزوكي، في كلمته خلال حفل تأبين القتلى والجرحى في القصف النووي في الذكرى الثمانين للمأساة، اسم الدولة التي ألقت القنبلة على المدينة، والذي تم بثه على القنوات التلفزيونية الرئيسية وعلى الإنترنت.

هذا العام، من المتوقع أن يحضر الحفل ممثلو 95 دولة، مقارنة بـ 100 دولة في العام الماضي.

تقع مدينة ناغازاكي على الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة كيوشو اليابانية، وهي عاصمة محافظة ناغازاكي.
في يوم 9 أغسطس عام 1945، صباحا، ألقت القوات الجوية الأمريكية قنبلة ذرية "فات مان" على المدينة، وقبل ذلك بأيام تم إلقاء القنبلة الذرية الأمريكية الأولى على مدينة هيروشيما. بلغت قوة وزن قنبلة "فات مان" 20 كيلوطن وبلغ وزنها 4.5 طن. وأسفرت عملية قصف ناغازاكي بالقنبلة الذرية عن مقتل أو فقدان أكثر من 73 ألف شخص. وفي وقت لاحق، توفي 35 ألف شخص آخرين بسبب الإشعاع والإصابات.
المستشرق الأمريكي إيمانويل باستريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
في الذكرى الـ 80 لقصف اليابان.. خبير: لم يكن هناك أي ضرورة عسكرية لاستخدام الأسلحة النووية
6 أغسطس, 06:00 GMT
ودمرت الحرائق معظم المباني السكنية. لم تكن عواقب القصف الثاني أقل فظاعة من الأول - في هيروشيما. في أحد التقارير اليابانية، وُصف الوضع في ناغازاكي على النحو التالي: "المدينة أشبه بمقبرة لم يبقَ فيها حتى شاهد قبر واحد".

ولإحياء ذكرى القصف الذري الذي تعرضت له المدينة في 9 أغسطس/آب 1945، شيدت اليابان حديقة السلام في المدينة للتذكير بأهوال الحرب، ولنشر الدعوة للأمل في تحقق السلام. وعلى مقربة من حديقة السلام، يقع متحف القنبلة الذرية وقاعة السلام التذكارية الوطنية، المخصصة لضحايا انفجار القنبلة الذرية.

تضم حديقة السلام متحف وثائق القصف الذري في ناغازاكي، ومن بين معروضاته ساعة تم تجميد عقاربها عند الساعة 11:02 - الوقت الذي تعرضت فيه المدينة للقصف الذري.
بوابة توري المقدسة منتصبة فوق المنطقة المدمرة بالكامل من معبد ضريح شنتو في ناغازاكي، في أكتوبر/ تشرين الأول 1945 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
مدينة ناغازاكي تطالب بالقضاء على الأسلحة النووية وتغض الطرف عمن قصفها
9 أغسطس 2022, 16:19 GMT
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية، أول دولة في العالم استخدمت الأسلحة النووية ضد دولة أخرى وهي اليابان، في أغسطس/ آب 1945، ما تسبب بحصيلة ضحايا هائلة، حيث صنعت الولايات المتحدة الأمريكية قنبلة "الولد الصغير" من اليورانيوم عالي التخصيب، ووصلت قوتها التدميرية لـ16 كيلوطن، بينما صنعت قنبلة "الرجل الثمين" من البلوتونيوم ووصلت قوتها التدميرية لـ20 كيلوطن، مع العلم أن كل كيلوطن في حساب القنابل النووية يساوي ألف طن من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار.
وتقيم اليابان سنويا مراسم حداد، تجذب وفودا من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم تعتذر أي حكومة أمريكية حتى الآن. وكما صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فإن الولايات المتحدة "دون ندم، تُعزز فهمها بأنها فعلت كل شيء على صواب".
خبير: المخاطر النووية بعد 80 عاما من قصف هيروشيما في تزايد لكن نزع السلاح ممكن
رئيس الوزراء الياباني يتجنب ذكر الولايات المتحدة كدولة مسؤولة عن قصف هيروشيما وناغازاكي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала