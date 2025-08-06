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في الذكرى الـ 80 لقصف اليابان.. خبير: لم يكن هناك أي ضرورة عسكرية لاستخدام الأسلحة النووية
في الذكرى الـ 80 لقصف اليابان.. خبير: لم يكن هناك أي ضرورة عسكرية لاستخدام الأسلحة النووية
سبوتنيك عربي
في مثل هذا اليوم، قبل 80 عاما، قصفت الولايات المتحدة الأمريكية، مدينة هيروشيما اليابانية بقنبلة "الولد الصغير"، ثم أتبعتها بقصف مدينة ناغازاكي بقنبلة "الرجل... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T06:00+0000
2025-08-06T06:00+0000
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أكد المستشرق الأمريكي ورئيس معهد آسيا والمرشح الرئاسي الأمريكي السابق عن حزب "الخضر"، إيمانويل باستريتش، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، عدم جدوى القصف الأمريكي حينئذ الذي كان يلفه الغموض، منتقدا عدم تقديم واشنطن اعتذارا رسميا لليابان، عما فعلته قبل 80 عاما.وبحسب باستريتش، كان الهدف الثاني هو "إرسال رسالة واضحة إلى العالم، مفادها أن الولايات المتحدة تحتكر هذه الأسلحة، وهي قادرة على استخدامها في الصراعات المستقبلية"، مؤكدا أن "هذه الرسالة كانت موجهة مباشرة ضد الاتحاد السوفيتي حينذاك، عندما دخل الاتحاد السوفيتي إلى منطقة منشوريا شمال شرقي الصين".وتابع: "كممثل للولايات المتحدة الأمريكية، يجب علينا الاعتذار عما فعلته واشنطن قبل 80 عاما، إذ لم تكن هناك حاجة عسكرية للقصف بأي شكل من الأشكال"، واصفا ما جرى بأنه "كان عملا قاسيا وصعبا وغير إنساني، ويجب على واشنطن تحمل المسؤولية عما فعلته في ذلك الوقت".وشدد باستريتش على أنه الأهم من ذلك، هو "التعهد بالتوقف عن استخدام ليس فقط الأسلحة النووية، وإنما أيضا الأسلحة ذات الصلة، بما في ذلك اليورانيوم المستنفد".وبحسب باستريتش، إن "نزع السلاح سيضع حدا لحيازة الأسلحة النووية وفقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي وقعت عليها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1968، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1970.وبعد نحو 8 عقود من من قصف اليابان ، لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة، التي استخدمت هذا النوع من أسلحة الدمار الشامل، رغم وجود 8 دول أخرى تمتلكه بينها روسيا، صاحبة أضخم ترسانة نووية في العالم، والتي لم يتم استخدامها على الإطلاق.
https://sarabic.ae/20230802/لم-يستخدمه-سوى-الأمريكيين-ذكرى-حرق-اليابانيين-بالسلاح-النووي-في-1945-1079715757.html
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أخبار اليابان, الهجوم على هيروشيما ونجازاكي, هيروشيما, الولايات المتحدة الأمريكية, اسلحة الدمار الشامل, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار اليابان, الهجوم على هيروشيما ونجازاكي, هيروشيما, الولايات المتحدة الأمريكية, اسلحة الدمار الشامل, تقارير سبوتنيك, حصري

في الذكرى الـ 80 لقصف اليابان.. خبير: لم يكن هناك أي ضرورة عسكرية لاستخدام الأسلحة النووية

06:00 GMT 06.08.2025
© Sputnikالمستشرق الأمريكي إيمانويل باستريتش
المستشرق الأمريكي إيمانويل باستريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© Sputnik
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حصري
في مثل هذا اليوم، قبل 80 عاما، قصفت الولايات المتحدة الأمريكية، مدينة هيروشيما اليابانية بقنبلة "الولد الصغير"، ثم أتبعتها بقصف مدينة ناغازاكي بقنبلة "الرجل الثمين"، في 9 من الشهر ذاته، لتكون الولايات المتحدة أول واَخر دولة، (حتى تاريخه)، تستخدم أسلحة الدمار الشامل وتتسبب بحصيلة ضحايا هائلة، في واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية التي لا تموت بالتقادم.
أكد المستشرق الأمريكي ورئيس معهد آسيا والمرشح الرئاسي الأمريكي السابق عن حزب "الخضر"، إيمانويل باستريتش، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، عدم جدوى القصف الأمريكي حينئذ الذي كان يلفه الغموض، منتقدا عدم تقديم واشنطن اعتذارا رسميا لليابان، عما فعلته قبل 80 عاما.
وأكد باستريتش أنه "لم يكن هناك أي ضرورة عسكرية لاستهداف اليابان بالأسلحة النووية، ورغم ذلك تم استخدامها بشكل متفاخر، لهدفين، الأول معرفة كيفية عمل هذا السلاح النووي، واختبار مدى تأثيره"، مبينا أن "الجانب الأمريكي بذل الكثير من الجهد والوقت والمال في إجراء البحوث لمعرفة تأثير هذه الأسلحة الاستراتيجي والتكتيكي"،
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وبحسب باستريتش، كان الهدف الثاني هو "إرسال رسالة واضحة إلى العالم، مفادها أن الولايات المتحدة تحتكر هذه الأسلحة، وهي قادرة على استخدامها في الصراعات المستقبلية"، مؤكدا أن "هذه الرسالة كانت موجهة مباشرة ضد الاتحاد السوفيتي حينذاك، عندما دخل الاتحاد السوفيتي إلى منطقة منشوريا شمال شرقي الصين".

وأضاف باستريتش: "حينها أعرب الجانب الأمريكي عن قلقه، واصفا ذلك بأنه تعد على المجال الأمريكي، ويمكنه تقويض النفوذ في شرق آسيا، من خلال التخوف من إمكانية انضمام الاتحاد السوفيتي إلى الصين، وإنشاء دول اشتراكية في جميع أنحاء شرق آسيا وربما حتى في اليابان".

وتابع: "كممثل للولايات المتحدة الأمريكية، يجب علينا الاعتذار عما فعلته واشنطن قبل 80 عاما، إذ لم تكن هناك حاجة عسكرية للقصف بأي شكل من الأشكال"، واصفا ما جرى بأنه "كان عملا قاسيا وصعبا وغير إنساني، ويجب على واشنطن تحمل المسؤولية عما فعلته في ذلك الوقت".
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وشدد باستريتش على أنه الأهم من ذلك، هو "التعهد بالتوقف عن استخدام ليس فقط الأسلحة النووية، وإنما أيضا الأسلحة ذات الصلة، بما في ذلك اليورانيوم المستنفد".
وبحسب باستريتش، إن "نزع السلاح سيضع حدا لحيازة الأسلحة النووية وفقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي وقعت عليها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1968، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1970.
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وفي أغسطس/ آب 1945، كانت الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة في العالم تستخدم الأسلحة النووية ضد دولة أخرى وهي اليابان، ما تسبب بحصيلة ضحايا هائلة، حيث صنعت الولايات المتحدة الأمريكية قنبلة "الولد الصغير" من اليورانيوم عالي التخصيب، ووصلت قوتها التدميرية لـ16 كيلوطن، بينما صنعت قنبلة "الرجل الثمين" من البلوتونيوم ووصلت قوتها التدميرية لـ20 كيلوطن، مع العلم أن كل كيلوطن في حساب القنابل النووية يساوي ألف طن من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار.
وبعد نحو 8 عقود من من قصف اليابان ، لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة، التي استخدمت هذا النوع من أسلحة الدمار الشامل، رغم وجود 8 دول أخرى تمتلكه بينها روسيا، صاحبة أضخم ترسانة نووية في العالم، والتي لم يتم استخدامها على الإطلاق.
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