https://sarabic.ae/20250806/في-الذكرى-الـ-80-لقصف-اليابان-خبير-لم-يكن-هناك-أي-ضرورة-عسكرية-لاستخدام-الأسلحة-النووية-1103406844.html

في الذكرى الـ 80 لقصف اليابان.. خبير: لم يكن هناك أي ضرورة عسكرية لاستخدام الأسلحة النووية

في الذكرى الـ 80 لقصف اليابان.. خبير: لم يكن هناك أي ضرورة عسكرية لاستخدام الأسلحة النووية

سبوتنيك عربي

في مثل هذا اليوم، قبل 80 عاما، قصفت الولايات المتحدة الأمريكية، مدينة هيروشيما اليابانية بقنبلة "الولد الصغير"، ثم أتبعتها بقصف مدينة ناغازاكي بقنبلة "الرجل... 06.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-06T06:00+0000

2025-08-06T06:00+0000

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أكد المستشرق الأمريكي ورئيس معهد آسيا والمرشح الرئاسي الأمريكي السابق عن حزب "الخضر"، إيمانويل باستريتش، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، عدم جدوى القصف الأمريكي حينئذ الذي كان يلفه الغموض، منتقدا عدم تقديم واشنطن اعتذارا رسميا لليابان، عما فعلته قبل 80 عاما.وبحسب باستريتش، كان الهدف الثاني هو "إرسال رسالة واضحة إلى العالم، مفادها أن الولايات المتحدة تحتكر هذه الأسلحة، وهي قادرة على استخدامها في الصراعات المستقبلية"، مؤكدا أن "هذه الرسالة كانت موجهة مباشرة ضد الاتحاد السوفيتي حينذاك، عندما دخل الاتحاد السوفيتي إلى منطقة منشوريا شمال شرقي الصين".وتابع: "كممثل للولايات المتحدة الأمريكية، يجب علينا الاعتذار عما فعلته واشنطن قبل 80 عاما، إذ لم تكن هناك حاجة عسكرية للقصف بأي شكل من الأشكال"، واصفا ما جرى بأنه "كان عملا قاسيا وصعبا وغير إنساني، ويجب على واشنطن تحمل المسؤولية عما فعلته في ذلك الوقت".وشدد باستريتش على أنه الأهم من ذلك، هو "التعهد بالتوقف عن استخدام ليس فقط الأسلحة النووية، وإنما أيضا الأسلحة ذات الصلة، بما في ذلك اليورانيوم المستنفد".وبحسب باستريتش، إن "نزع السلاح سيضع حدا لحيازة الأسلحة النووية وفقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي وقعت عليها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1968، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1970.وبعد نحو 8 عقود من من قصف اليابان ، لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة، التي استخدمت هذا النوع من أسلحة الدمار الشامل، رغم وجود 8 دول أخرى تمتلكه بينها روسيا، صاحبة أضخم ترسانة نووية في العالم، والتي لم يتم استخدامها على الإطلاق.

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أخبار اليابان, الهجوم على هيروشيما ونجازاكي, هيروشيما, الولايات المتحدة الأمريكية, اسلحة الدمار الشامل, تقارير سبوتنيك, حصري