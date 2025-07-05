https://sarabic.ae/20250705/محارق-جماعية-وتفجيرات-نووية-جرائم-فرنسا-في-الجزائر-لم-تسقط-بعد-1102374424.html

محارق جماعية وتفجيرات نووية... جرائم فرنسا في الجزائر لم تسقط بعد

محارق جماعية وتفجيرات نووية... جرائم فرنسا في الجزائر لم تسقط بعد

سبوتنيك عربي

استخدمت فرنسا خلال فترة احتلالها للجزائر(1830-1962) أسلحة محرمة، كما ارتكبت جرائم إبادة بحق الآلاف من الجزائريين، إذ قطعت رؤوسهم أو أحرقتهم أحياء، وفق العديد... 05.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-05T12:00+0000

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ويعدّ تاريخ 5 يوليو/ تموز محطة فارقة في تاريخ نضال الشعب الجزائري، الذي ثار لينهي حقبة من الاستعمار امتدت لنحو لـ132 سنة وتمكن من استعادة بلاده من القوة الاستعمارية الفرنسية.وتحيي الجزائر الذكرى ال 63 ليوم النصر تحت شعار "ذكرى النصر.. عزم، اتحاد وانتصار"، لوقف إطلاق النار بتاريخ 19 مارس/ آذار 1962، مع المستعمر الفرنسي آنذاك.وفي الفاتح من نوفمبر/ تشرين الثاني 1954، اندلع الكفاح المسلح الجزائري ضد المستعمر الفرنسي، فيما جرت الاتصالات الأولى بين جبهة التحرير الوطني الجزائرية والحكومة الفرنسية، سريًا، سنة 1956، في القاهرة، حيث مثّل الجانب الفرنسي في ذلك الوقت وزير الخارجية الفرنسي كريستيان بينو.استمرت المفاوضات إلى جانب الكفاح والتي عُلّقت في العام 1960، ووصلت فيما بعد في 19 مارس 1962، إلى توقيع وقف إطلاق النار بين الجانبين.من ناحيته، قال البرلماني الجزائري علي ربيج، إن "الجرائم التي خلفها الاستعمار الفرنسي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "فرنسا ارتكبت جرائم قتل على الهوية والطائفية والدين والعرق، وحاربت اللغة العربية والعقدية الإسلامية وقامت بجرائم بشعة لم يسجل الكثير منها".وأضاف ربيج في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "فرنسا دأبت على قتل العلماء في الجزائر، كما أحرقت آلاف الكتب في المكتبة الجزائرية، قبل 1830، فضلا عن تهجير الآلاف من الجزائريين إلى كاليتونيا الجديدة".ووفق البرلماني الجزائري، ارتكبت فرنسا العديد من الجرائم الأخرى خلال فترة الاستعمار منها:- القتل الجماعي والإخفاء القسري بحق الآلاف من أبناء الشعب الجزائري.- التفجيرات النووية والقتل بالغازات السامة، وكذلك رمي المجاهدين من الطائرات.- وضع الأهالي والسكان في المغارات وإشعال النيران حتى يموتون خنقًا.- زرع الألغام المضادة للبشر في خط "موريس وشال" شرقي وغربي الجزائر، وهي تقتل الجزائريين حتى اليوم.التجارب النوويةوفي13 فبراير/ شباط عام 1960، قامت فرنسا بتفجير أول قنبلة ذرية، في إطار العملية التي تحمل اسم "جربواز بلو" (اليربوع الأزرق)، في سماء صحراء "رقان" جنوبي الجزائر، ما تسبّب في كارثة طبيعية وبشرية.وقال الأستاذ الدكتور عمار منصوري، الباحث في الهندسة النووية بالجزائر، إن "الصحراء الجزائرية كانت ما بين 13 فبراير 1960 و16 فبراير 1966، مسرحًا لتفجيرات وتجارب وحوادث نووية أجرتها فرنسا الاستعمارية (60 تفجير وتجربة و16 حادث نووي مُصرح بها)".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الجريمة النووية تسببت في كوارث وخيمة على البيئة وأضرارًا جسيمة على صحة سكان المناطق المجاورة لمواقع التفجيرات بكل من رقان (أدرار) وإين أمقل (تمنراست)".ولفت منصوري إلى أن "المناطق هي بالدرجة الأولى مواقع التفجيرات بكل من حمودية (رقان) فيما يخص التفجيرات النووية الجوية، وإين أكر (إين امقل) فيما يخص التفجيرات النووية الباطنية".وتعتبر الجزائر هذه التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، بأنها جريمة حرب كبرى لا تسقط بالتقادم وجريمة "إبادة جماعية" بمفهوم القانون الدولي."اليربوع الأزرق"وقامت فرنسا بـ17 تجربة نووية منذ سنة 1960 إلى سنة 1966، تسببت بمقتل 42 ألف جزائري وإصابة آلاف آخرين بإشعاعات نووية، علاوة على الأضرار الكبيرة التي مسّت البيئة والسكان والحياة ككل.مجزرة "الأغواط"استخدمت فرنسا، خلال فترة احتلالها للجزائر(1830-1962) أسلحة محرمة، كما ارتكبت جرائم إبادة بحق الآلاف من السكان إذ قطعت رؤوسهم أو أحرقتهم أحياء، وفق العديد من المؤرخين.وتعد جريمة الأغواط من أبشع الجرائم التي ارتكبتها باريس هناك، وكانت النساء اللاتي بقين على قيد الحياة في حالة من الخوف الشديد على أطفالهن الصغار الذين تعتقلهم القوات الفرنسية، ولم يجدن طريقة لحمايتهم من هذه الوحشية سوى إخفائهم بالتمويه، وذلك بإلباس الذكور ملابس الفتيات ووضع أقراط على أحد الأذنين، حيث ظل الأمر تقليدا في المنطقة لحماية الأولاد الصغار من ما يعتقد أنه "شر"، بارتداء حلق حتى اليوم.إبادة جماعيةووفق المؤرخ الجزائري، قاد المعركة شيخ القبلية حينها الشريف محمد بن عبد الله، مع الشيخ ناصر بن شهرة، واستمرت لأيام، راح ضحيتها أكثر من 4 آلاف من سكان المدينة، التي أبيدت عن بكرة أبيها.تعود تفاصيل الجريمة لتحركات قامت بها فرنسا حين أرادت احتلال الصحراء ولم تستطع ذلك، حيث أرسلت سنة 1844 قوة عسكرية إلى هناك قوامها نحو 1700 مقاتل ولكن المقاومة الجزائرية تفطنت لها وأبادتها في عمق الصحراء.كما أن جثامين الكثير من الضحايا بقيت 6 أشهر في العراء بعد المجزرة، حتى باتت هياكل عظمية، وانتهت بمقتل أكثر من 2500 شخص من السكان.ويقول القائد العسكري الفرنسي إيجين فرومانتان، في مذكراته: "كانت محنة مروعة رهيبة، رأيت جنديًا واقفًا أمام الباب يملأ بندقيته التي اصطبغت بالدم، وجنديين فرنسيين آخرين يجريان وهما يملآن قبعاتهم العسكرية بالحلي المنهوبة من جثث النساء المرمية، وكانت فتاتين مسكينتين مطروحتين أرضا بلا حراك واحدة ممدّدة على الأرض، والأخرى ملقاة على درج رأسها يتدلى نحو أسفل، وكان يقوم عسكري بنزع ما تحمله في جسدها من حلي ذهبية وفضية، فيما كانت امرأة ثالثة تحتضر، وبقبضة يدها زر بدلة عسكرية الذي اقتطعته من بدلة قاتلها"، وفق الإذاعة الجزائرية.مجزرة أكتوبرفي ليلة 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961 شهدت العاصمة باريس، مذبحة بحق أبرياء عزّل، حيث قامت قوات الأمن الفرنسية بأمر من قائد الشرطة لمنطقة السين موريس بابون، المدان سنة 1998 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بقمع تظاهرة سلمية دعت إليها فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني، تنديدا بحظر التجوال المفروض على "مسلمي فرنسا الجزائريين" واستجاب لهذا النداء عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الجزائريين.وأسفرت الاستهدافات التي تواصلت إلى ما بعد ليلة 17 أكتوبر، برمي عشرات المتظاهرين في نهر "السين" بعد قتلهم رميا بالرصاص.وتقدر فيدرالية الجزائريين بفرنسا أعداد ضحايا وشهداء معركة باريس خلال التظاهرات السلمية، التي حدثت ليلة ويوم 17 أكتوبر بباريس سنة 1961، بنحو 400 ضحية، واعتقال وسجن ونفي وتعذيب ما لا يقل عن 15 ألف جزائري.وفي عام 2012، أقرّ الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، بحدوث المجزرة، وهي المرة الأولى التي يفعل فيها رئيس فرنسي ذلك.ملف الذاكرةيمثّل ملف الذاكرة أحد أبرز الملفات التي تلحّ الجزائر على فتحها بشكل كامل مع فرنسا، حيث اتفق الطرفان خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون، الأخيرة إلى الجزائر، في أغسطس/ آب 2022، على "إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الفرنسيين والجزائريين، تكون مسؤولة عن العمل على كل الأرشيف منذ بداية الاحتلال الفرنسي إلى غاية الاستقلال".وكذلك تذليل العقبات أمام الوصول لملايين الوثائق الأرشيفية الجزائرية، التي تشكل الفترة من القرن الـ19 إلى ما بعد منتصف القرن الـ20، وتمثل ذاكرة ضخمة للجزائر، بالإضافة إلى تقديم اعتذار رسمي فرنسي للدولة الجزائرية عن الاستعمار المباشر الذي امتد 132 سنة.محرقة "الظهرة"في يونيو/ حزيران 1945، ارتكبت فرنسا أول محرقة في التاريخ، راح ضحيتها أكثر من ألف جزائري، بحسب مصادر جزائرية، بينما تشير مصادر أخرى إلى أن الضحايا أكثر من 20 ألف.لم يقف الأمر عند المحرقة الأولى، حيث ارتكب الجيش الجزائري محرقة أخرى ما بين بلديتي الصبحة وعين مران، بالطريقة ذاتها، حيث احتمى السكان بالمغارة فأشعل قائد القوات الفرنسية حينها النار فيهم داخل المغارة، حيث تشير الروايات إلى أن نحو 1500 جزائري أحرقوا داخل المغارة.في 1852 في الأغواط، قتلت القوات الفرنسية ما يقرب من 3000 آلاف جزائري من المدينة، ويمثلون نحو ثلثي المدينة.ووصف أستاذ التاريخ مزيان سعيدي، المتخصص في التاريخ العسكري والاستراتيجية العسكرية، الجرائم التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية في الأغواط، بـ"الهولوكوست"، حيث استند إلى مراسلات الضباط الفرنسيين والتي أثبتت أنه تم إبادة ثلاثة أرباع سكان الأغواط في 4 ديسمبر/ كانون الأول 1852، بعد مقتل نحو 2500 شخص على يد ضباط الاحتلال الفرنسي.فيما قال أكرم خريف، الخبير الأمني الجزائري لـ"سبوتنيك"، إن "فرنسا قصفت الآلاف في العديد من قرى الجزائر بالنابلم، كما استخدمت الغازات السامة، فيما يسمى بحرب الكهوف، حيث استعملت فرنسا أبشع طرق التعذيب ضد الجزائريين، ما أدى لاختفاء الآلاف منهم".وفي نوفمبر 2023، رفعت "اللجنة الجزائرية - الفرنسية المشتركة" المعنية بالذاكرة والاستعمار، توصياتها إلى الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون، والفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن "ملف الذاكرة"، وتضمن التقرير 11 توصية في إطار العمل على الـ"مصالحة بين الذاكرتين".تقرير/ محمد حميدة

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