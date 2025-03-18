https://sarabic.ae/20250318/بعد-رفض-الجزائر-تسلم-المستبعدين-من-فرنسا-هل-دخلت-العلاقات-مرحلة-اللاعودة-1098750828.html

بعد رفض الجزائر تسلم "المستبعدين من فرنسا"... هل دخلت العلاقات مرحلة اللاعودة

بعد رفض الجزائر تسلم "المستبعدين من فرنسا"... هل دخلت العلاقات مرحلة اللاعودة

سبوتنيك عربي

رفضت الجزائر رسميا تسلم قائمة تضم 60 مواطنا جزائريا، ترى فرنسا ضرورة إبعادهم خارج أراضيها، في خطوة يصفها الجانب الجزائري بأنها "محاولات ضغط وابتزاز". 18.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-18T14:12+0000

2025-03-18T14:12+0000

2025-03-18T14:12+0000

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وانتقدت الجزائر ما وصفته بـ "المقاربة الانتقائية" والخطوات الأحادية المتعمدة من باريس، منددة بعمليات "التهديد والابتزاز".في المقابل، يطالب برلمانيون جزائريون بضرورة مراجعة الاتفاقيات التجارية، وإصلاح المعاملات الاقتصادية مع فرنسا، وهي خطوة بدأت منذ فترة بشكل غير رسمين إذ لم تعد الشركات الفرنسية تحصل على نفس الامتيازات التي كانت تحصل عليها، الأمر الذي ساهم في تفاقم التوتر.الرفض الجزائري جاء بعد إعلان وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، في وقت سابق، عن تقديم قائمة بأسماء جزائريين ملزمين بالإبعاد، مبررا الأمر بأنهم "أشخاص معروفون لإخلالهم بالنظام العام".وابلغت الجزائر رفضها خلال دعوة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، القائم بالأعمال الفرنسي للاحتجاج رسميا على الخطوة.بشأن رفض الجزائر تسلم المستبعدين من فرنسا، قال الخبير الأمني الجزائري، أكرم خريف، أن الجزائر تعتبر أن الإجراء غير قانوني ولا يطابق اتفاق 1970، و1994، الذي ينظم العلاقة بين البلدين بشأن الرعايا، والذي يفترض أن تتصل الولايات بالقنصلية الجزائرية وأن تطرح الإشكالات بكل حالة بمفردها.ولفت إلى أن الجزائر ترى أنها ليست في خدمة وزير الداخلية الفرنسية، وأن التعامل يجب أن يكون عبر نظيرتها الفرنسية، وهي وزارة الخارجية.وأشار إلى أن الضغط يرتبط بالأهداف الشخصية لوزير الداخلية الفرنسية، الذي يمثل نهج "اليمين المتطرف"، وفق قوله.ولفت إلى أن العلاقات بين البلدين ستظل في حالة توتر متصاعد، ما دامت باريس مصرة على موقفها الحالي.يقول البرلماني الجزائري، علي ربيج، إن العلاقات الجزائرية الفرنسية أخذت منحى تصعيدي غير مسبوق في تاريخ العلاقات بين البلدين.ما وراء التصعيدوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الدوائر الرسمية الفرنسية اليوم أصبحت منخرطة بشكل واضح وكبير بتسميم والتشويش على هذه العلاقات والتحرش بالجزائر عبر ملفات عدة، منها "الهجرة وملف الجالية الجزائرية، والمقيمين في فرنسا بطريقة غير شرعية"، وهو ملف كان محل نقاش ومفاوضات بين البلدين لعدة عقود، وكانت الهود تتوصل لحلول كل مرة.وأشار إلى باريس في حالة قلق كبير منذ أن انتهجت الجزائر مسار تنويع الشراكات مع بلدان العالم الكبرى منها روسيا والصين، ودول أخرى مثل تركيا وإيطاليا، وتعمل بكل السبل للانتقام من الاقتصاد الجزائري والضغط عليها بكل السبل في الوقت الراهن.وشدد على أن الضغط على الجزائر من خلال قرار ترحيل أشخاص لا يعرف إن كانوا جزائريين أم لا، دون أن تتأكد السلطات الجزائرية من جنسيتهم أمر غير مقبول، ولا يمكن للدولة أن تفتح مطاراته لاستقبالهم قبل التأكد من هويتهم الحقيقة.وأكد البيان الصادر عن الجزائر رفضها ما وصفته بـ "المقاربة الانتقائية" التي تعتمدها فرنسا في تفعيل الاتفاقيات الثنائية والدولية المرتبطة بمجال الإبعاد، مشيرا إلى أن الجانب الجزائري يرفض، شكلا ومضمونا، قيام باريس بـ"إعادة النظر بشكل أحادي" في القنوات المعتادة للتنسيق القنصلي المخصصة لهذه القضايا".أسباب التوتردخلت العلاقات الجزائرية – الفرنسية مرحلة توتر جديدة، بعد اعتراف الأخيرة بمقترح الحكم الذاتي، الذي يدعم سيادة المغرب على الصحراء، كما سحبت الجزائر سفيرها من باريس، احتجاجا على الخطوة.وفي عام 2022، رُفضت طلبات الحصول على تأشيرة "شنغن" لما يقارب 32 ألف جزائري، من قبل المصالح القنصلية الفرنسية.وذكرت "الشروق" الجزائرية، أن عدد الجزائريين الذين حصلوا على تصاريح الإقامة في فرنسا خلال سنتي 2022 و2023 تراجع بشكل لافت، فيما ارتفع عدد التصاريح الممنوحة لرعايا دولة مجاورة (المغرب) وذلك رغم أنها لا تربطها بفرنسا اتفاقية خاصة على غرار اتفاقية 1968 مع الجزائر.وفي سنة 2023، أصدرت مصالح الهجرة بفرنسا ما يعادل 326 ألفا و954 تصريح إقامة لصالح المهاجرين، مقارنة بـ318 ألف تصريح في سنة 2022، و287 ألفا في سنة 2021، غير أن المثير في هذه الأرقام وفق الصحيفة هو عدد التصاريح التي حصل عليها الجزائريون أقل من نظرائهم المغربيين.

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